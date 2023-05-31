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Kripto cüzdan sağlayıcısı Magic, PayPal’ın küresel kurumsal girişim kolu olan PayPal Ventures liderliğindeki yeni bir strateji finansman turunda 52 milyon dolar topladı. Basın açıklamasına göre bu fon, işlevselliği daha fazla kullanım durumu içerecek şekilde genişletmek, Avrupa Birliği ve Asya-Pasifik bölgesinde daha derin bir genişlemeye yardımcı olmak amacıyla kullanılacak.

PayPal Ventures’ın Liderliğinde 52 Milyon Dolarlık Fon Toplandı

Kripto cüzdan sağlayıcısı Magic, PayPal Ventures liderliğinde yeni bir strateji finansman turunda 52 milyon dolarlık fon topladı. Yapılan basın açıklamasına göre toplanan fon, işlevselliği daha fazla kullanım durumu içerecek şekilde genişletmek, Avrupa Birliği ve Asya-Pasifik bölgesinde daha derin bir genişlemeye yardımcı olmak amacıyla kullanılacak. PayPal Ventures’ın tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada Magic’e yatırım yapma nedenlerine değinildi ve Magic’in cüzdan oluşturma hizmetinin çok sayıda kullanıcı ulaştığı belirtildi:

“Magic’in cüzdan oluşturma hizmeti, şirketlerin uygulamalarında milyonlarca kullanıcıya ulaşmalarına ve Web3’e yeni başlayan müşterileri bünyelerine katmalarına olanak tanıyor. Magic’in küresel markalar arasında Web3 kullanım örneklerinin sayısının artmasına yardımcı olacağına inanıyoruz.”

Toplanan Toplam Fon 80 Milyon Doları Aştı

Finansman turunun diğer katılımcıları arasında Cherubic, Synchrony, KX, Northzone ve Volt Capital yer aldı. Magic şu ana kadar toplam 80 milyon dolardan fazla fon toplamış durumda. Finansman turunda toplanan fon ile kripto cüzdan hizmetlerinin Avrupa Birliği ve Asya-Pasifik bölgelerinde daha da genişletmek amacında olduğunu belirten Magic, şirketlerin müşterileri Web3’e güvenli ve kolay bir şekilde getirmelerine yardımcı olabilecek kurumsal düzeyde çözümler sunuyor. 2018 yılında kurulan San Francisco merkezli Magic’e göre şirket, şu ana kadar 20 milyondan fazla benzersiz cüzdan üretti.