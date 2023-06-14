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Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası Binance bugün son talebi nedeniyle yeniden gündemde. Şirket ABD cephesindeki saldırgan tavra karşılık diğer bölgelerde gücünü artırmaya odaklanıyor. Bunu yaparken mantıklı olduğunu söyledikleri bir geri adım da attılar.

Binance Kaydını Sildirecek

Kripto para borsası Binance bugün Güney Kıbrıs Rum Yönetimindeki kaydını sildirmek için başvurdu. Güney Kıbrıs Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun web sitesinde kaydın silinmesi için yapılan başvurunun inceleme aşamasında olduğu yazıyor. Binance sözcüsü ise konuyla ilgili kapsamlı bir açıklama yaptı.

“İşletmemizi önümüzdeki 18 ay içinde uygulandığında MiCA ile tam uyumlu olacak şekilde hazırlamak için çok çalışıyoruz. Bu amaçla, Güney Kıbrıs’taki lisansımızı geri çekerek AB’deki Fransa, İtalya ve İspanya dahil olmak üzere güçlü olduğumuz büyük pazarlara odaklanmaya karar verdik. Binance, Avrupa Birliği’nin yürürlükteki yasalarına uymaya devam edecektir”.

Yatırımcıların aklına bu başvurunun ABD SEC ile bağlantılı olup olmadığı geldi. Ancak sözcü kayıt silme başvurusunu geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından dava edilmeden önce yaptığını söyledi ve özellikle ne zaman yapıldığıyla ilgili açıklama yapmadı.

Binance Güney Kıbrıs

Borsa GKRY’ta SEC tarafından Kripto Varlık Hizmetleri Sağlayıcısı (CASP) olarak Class 3 kaydı yaptırmıştı. Kayıt, Binance borsasının bölgede kara para aklama ve terörle mücadele finansmanı (AML/CTF) kurallarının gerekliliklerine uygun olarak spot, saklama, stake etme ve kart hizmetleri de dahil olmak üzere hizmetler sunmasına izin verdi.

O sırada Binance, bunun şirket için düzenleme çabalarında “bir başka kilometre taşı” olduğunu ve Fransa, İtalya ve İspanya’daki yerel kuruluşları için benzer lisanslar almaya hazırlandıklarını söylemişti. Binance borsasının o dönemki Avrupa Başkan Yardımcısı Martin Bruncko şunları söylemişti;

“GKRY’deki tescil, Avrupa’daki büyümemizde önemli bir adımdır ve bölgeye olan bağlılığımızın bir başka işaretidir. Buradaki yerel ekibimizi oluşturmayı ve yerel kripto ekosistemini geliştirmeye yardımcı olmayı dört gözle bekliyoruz.”

Bruncko kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre geçtiğimiz ay şirketten ayrıldı.