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Kripto borsaları bağlamında “limit” terimi, yatırımcıların bir kripto parayı almak veya satmak istedikleri tam fiyatı belirlemelerine imkan veren bir emir türünü ifade eder. Bir limit emiri verirken, yatırımcılar işlemlerini gerçekleştirmek istedikleri belirli bir fiyat belirler. Emir yalnızca piyasa fiyatı belirtilen limit fiyata ya da daha iyi bir fiyata ulaştığında gerçekleştirilir. Bu yazımızda limit nedir, limit nasıl çalışır başta olmak üzere kripto borsalarında limit nedir konusunda hemen hemen her konuyu ele alacağız.

Limit Nedir?

Kripto borsalarında sıklıkla görülen limit terimi, belirli bir kripto paranın önceden belirlenmiş bir fiyattan veya daha iyi bir fiyattan almak veya satmak için bir kripto borsasında bir yatırımcı ya da trader tarafından verilen bir emir türüdür. Bir limit emir kullanıldığında, yatırımcı kripto parayı almak ya da satmak istediği fiyatı belirtir ve emir yalnızca fiyat belirtilen seviyeye ulaştığında ya da bu fiyatı aştığında gerçekleştirilir.

Limit emirin gerçekleşmesi piyasa emirlerine kıyasla daha uzun sürebilir çünkü piyasanın belirtilen fiyata ulaşmasına bağlı olarak çalışır. Belirlenen fiyata ulaşılmazsa, limit emir yatırımcı ya da trader tarafından iptal edilene kadar veya piyasa istenen fiyata ulaşana kadar açık kalabilir. Yatırımcıların limit emiri belirlerken piyasa koşullarını ve likiditeyi göz önünde bulundurması oldukça önemlidir. Eğer piyasadaki volatilite yüksekse veya likidite yoksa emir yerine getirilmeyebilir veya yalnızca kısmen yerine getirilebilir.

Limit emir, belirli kar hedefleri belirlemek ya da kendilerini beklenmedik fiyat hareketlerinden korumak isteyen yatırımcılar için de son derece faydalı olabilmektedir.

Ek gereksinimleri ya da sınırlamaları olabileceğinden, kripto borsasının limit emirine ilişkin özel kural ve koşullarını gözden geçirmek gerekir. Genel olarak limit emir, yatırımcılara alım satımlarının gerçekleşmesini istedikleri belirli fiyatları belirlemelerine imkan vererek kripto para alırken ya da satarken daha fazla kontrol ve hassasiyet sunar.

Limit Nasıl Çalışır?

Bir kripto borsasında limit emir nasıl çalışır sorusu iki adımda açıklanabilir: Alış limit emiri ve satış limit emiri.

Alış Limit Emiri: Bir yatırımcı ya da trader, bir kripto parayı belirli bir fiyattan veya daha düşük bir fiyattan satın almak isterse, alış limit emiri verebilir. İstenen satın alım fiyatını belirlenir ve fiyat bu seviyeye ulaşır ya da bu seviyenin altına düşerse emir tetiklenir ve gerçekleştirilir. Yatırımcı ya da trader, fiyatın belirlediği seviyeye gelmesini bekleyerek istediğinden daha fazla ödeme yapmamış olur. Örneğin, Bitcoin ‘in mevcut piyasa fiyatı 30 bin dolar ise bir yatırımcı ya da trader 9 bin 800 dolara alış limit emiri atabilir. Piyasa fiyatı 9 bin 800 dolara ulaşır ya da altına düşerse, verilen bu emir gerçekleştirir ve yatırımcı ya da trader belirtilen miktarda BTC ‘yi bu fiyattan satın alır.

Bir yatırımcı ya da trader, bir kripto parayı belirli bir fiyattan veya daha düşük bir fiyattan satın almak isterse, alış limit emiri verebilir. İstenen satın alım fiyatını belirlenir ve fiyat bu seviyeye ulaşır ya da bu seviyenin altına düşerse emir tetiklenir ve gerçekleştirilir. Yatırımcı ya da trader, fiyatın belirlediği seviyeye gelmesini bekleyerek istediğinden daha fazla ödeme yapmamış olur. Örneğin, ‘in mevcut piyasa fiyatı 30 bin dolar ise bir yatırımcı ya da trader 9 bin 800 dolara alış limit emiri atabilir. Piyasa fiyatı 9 bin 800 dolara ulaşır ya da altına düşerse, verilen bu emir gerçekleştirir ve yatırımcı ya da trader belirtilen miktarda ‘yi bu fiyattan satın alır. Satış Limit Emiri: Alış limit emirinin tam tersi ise satış limit emiridir. Bir yatırımcı ya da trader bir kripto parayı belirli bir fiyattan veya daha yüksek bir fiyattan satmak isterse, bir satış limiti emiri verebilir. İstenen satış fiyatını belirlerler ve fiyat belirlediği bu seviyeye ulaşır ya da bu seviyeyi aşacak olursa emir tetiklenir ve gerçekleştirilir. Yatırımcı ya da trader, fiyatın belirlediği seviyeye fiyata ulaşmasını bekleyerek istediğinden daha düşük bir fiyata satış yapmamış olur. Örneğin, Ethereum‘un mevcut piyasa fiyatı 2 bin dolar ise bir yatırımcı ya da trader 2 bin 500 dolara bir satış limit emiri atabilir. Piyasa fiyatı 2 bin 500 dolara ulaşır ya da aşarsa, verilen bu emir gerçekleştirilir ve yatırımcı ya da trader belirtilen miktarda ETH‘yi bu fiyattan satar.

Limit emir, yatırımcılara ve trader’lara alış ve satış fiyatları üzerinde daha fazla kontrol imkanı verir. Yatırımcıların ve trader’ların piyasada belirli giriş veya çıkış noktaları belirlemelerine imkan vererek işlemlerini istedikleri fiyatlardan gerçekleştirmelerini sağlar. Ancak, bir limit emirin çalışarak gerçekleştirilmesinin yani yerine getirileceğinin garantisi olmadığını unutmamak gerekiyor. Fiyat belirtilen seviyeye ulaşmayacak olursa limit emir yerine getirilmeden çalışmadan kalabilir.