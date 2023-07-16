Yatırımcılar daha çok mikro ölçüdeki gelişmelere odaklanarak büyük resimden uzaklaşıyor ve bu durum onların pek menfaatine değil. Örneğin Biden’ın kripto aleyhine yaptığı açıklamalar piyasalarda satışlara neden oluyor. Tam tersi şekilde mahkemenin XRP Coin lehine verdiği karar risk iştahını artırıyor.

Kriptoya Kurumsal Yatırım

Yakın tarihli bir rapora göre, Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenleyici incelemelerle karşı karşıya kalmalarına rağmen, kripto firmaları yatırım almaya devam ediyor. Galaxy Digital tarafından 14 Temmuz’da yayınlanan raporda, ABD merkezli kripto start-up’larının risk sermayesi firmalarının ilgisinde önemli bir paya sahip olduğu belirtildi.

“ABD merkezli kripto girişimleri, tamamlanan tüm anlaşmaların %43’ünden fazlasını oluşturdu ve VC firmaları tarafından yatırılan sermayenin %45’inden fazlasını topladı.”

Bununla birlikte, kripto ve blockchain girişimlerine yatırılan toplam sermaye miktarının çeyrekten çeyreğe düşmeye devam ettiği kaydedildi.

“2023’ün 2. çeyreğinde 10 yeni kripto VC fonu tarafından yalnızca 720 milyon dolar toplandı.”

Rapora göre bu rakama 2020 üçüncü çeyreğinde COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana görülen en düşük rakamdır.

ABD ve Kripto Paralar

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun bir dizi ABD kripto firmasına karşı harekete geçtiği bir dönemde bölgedeki talebin zayıflasa da canlı kalması önemli bir sinyaldir. Üstelik XRP‘nin bir menkul kıymet olduğunu iddia eden Ripple‘a karşı açılan dava, 13 Temmuz’da kısmen Ripple lehine sonuçlandı ve perakende satışlar için bir menkul kıymet olmadığı belirtildi. O halde düzenleyici kurumların açıklamaları, özellikle demokratların yaklaşımları bir bütün olarak ABD’nin kesin duruşunu göstermiyor.

Bölgedeki kripto şirketlerinin düzenleyicilere mahkeme yoluyla baş kaldırışı, SEC’in hatalı biçimde tüm kripto para piyasasını karşısına alma gafleti, mahkemenin XRP lehine verdiği karar. Tüm bunları topladığımızda piyasaları yerle bir eden düzenleyici, siyasi baskının sonsuza kadar devam ettirilemeyeceğini görüyoruz. İnovasyonun baltalandığı konusunda hemfikir olan birçok ABD’li siyasi mevcut yönetimin Amerika aleyhine hareket ettiği yönündeki fikirlerini artık daha yüksek sesli biçimde dillendiriyor.

Sonuç olarak biten her yeni gün şimdilik kripto yatırımcılarının lehine işliyor gibi görünüyor. Günün sonunda ABD kripto paralara daha kucaklayıcı bir yaklaşım benimsemek zorunda (mahkeme yoluyla, muhalefet eliyle) kalabilir. Bu da sonraki boğa sezonu için kurumsal talebin önün açabilir.