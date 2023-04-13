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Kripto Boğalarını Heyecanlandıran Veri! BTC, ETH, SHIB, DOGE, AVAX ve Diğerlerine Dikkat!

Kripto para yatırımcılarını önümüzdeki günlerde neler bekliyor? Fed faizleri indirecek mi?
23:55
13 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kral kripto para birimi günün son saatinde 30.261 dolardan alıcı buluyor. Ocak ayında bu rakam uçuk bir hayal gibiydi. Ancak 2022 boyunca tekrar ettiğimiz gibi her düşüşün tıpkı yükselişte olduğu gibi bir sonu var. Ara düşüşler görecek olsak da Bitcoin fiyatının uzun vadede yükselişine devam edeceğine dair kuvvetli sinyaller geliyor. Bu sinyaller sadece BTC yatırımcılarını değil ETH, SHIB, DOGE, AVAX gibi altcoinlerde birikimi olan kripto topluluğunu da heyecanlandırıyor.

Bitcoin (BTC) ve Faizler

Bitcoin fiyatı, 12 Nisan’da açıklanan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin beklenenden daha düşük olması nedeniyle 30.000 dolar desteğini korudu. Ardından bugün gelen aşırı iyimser ÜFE verisi de enflasyondaki düşüşü teyit etti. Tek sorun petrol fiyatındaki sıçrama olsa da birçok kalemde ABD enflasyonun düştüğü görülüyor. Bunu Fed de görüyor. Mayıs başındaki toplantıda Fed’in eldeki veriler ışığında daha güvercin bir duruş sergilemesi gerekiyor. 9 aydır düşen enflasyon artık başladığı noktaya yaklaştı. Fed’in birkaç gerekçeden dolayı faiz artırımlarını durdurması bekleniyor.

  • Aşırı sıkılaşma emareleri göstermeye başlayan ABD ekonomisi için resesyon gün geçtikçe kaçınılmaz hale geliyor.
  • Bugüne kadarki faiz artışlarının etkisi tam olarak görülmedi ve Fed’in faiz artırımlarını durdurup önümüzdeki aylarda enflasyonda düşüşün devam edip etmediğini izlemeye ihtiyacı var.
  • Bankacılık krizinin getirdiği krediye erişim zorluğu Fed’in faiz artırımlarına benzer bir sonuç doğuruyor. Bunu Fed başkanı Powell da söyledi. O halde faiz tavanı belirlenirken bu detayı da göz önünde bulunduracaklar.

Bitcoin ve Altcoinler Yükselecek Mi?

Bitcoin’in 11 Mart ve 11 Nisan arasındaki %50’lik yükselişinin nedeni ne olursa olsun, SEC’in 22 Mart’ta Coinbase’e karşı Wells Bildirimi ve CFTC’nin 27 Mart’ta Binance ve CEO’su Changpeng Zhao’ya karşı dava açması da dahil olmak üzere FUD’a karşı dayanıklılık gösteriyor. Bitcoin 30.000 dolar desteğini koruyabilirse tüm bu olanların ardından pozitif ivmenin devam edeceğini göreceğiz.

Fakat son yükseliş Bitcoin için açığa satış yapanları (short) rahatsız ediyor. BTC opsiyonlarının 14 Nisan’da sona erecek açık pozisyonu, 490 milyon doları alım ve 460 milyon doları satım opsiyonu olmak üzere toplam 950 milyon dolar. Ayılar hazırlıksız yakalandı.

Aşağıda, mevcut fiyat hareketine dayalı en olası dört senaryo yer almaktadır. Alım (alım) ve satım (satım) opsiyon sözleşmelerinin sayısı 14 Nisan’da vade sonu fiyatına bağlı olarak değişir. Her iki tarafın lehine olan dengesizlik teorik kârı oluşturur:

  • 000 ile 29.000 arasında: 2.600 alım ve 1.800 satım. Net sonuç alım ve satım opsiyonları arasında dengelidir.
  • 000 ile 30.000 arasında: 6.700 alım opsiyonuna karşı 500 satım opsiyonu. Net sonuç 110 milyon dolar ile alım (satın alma) enstrümanları lehinedir.
  • 000 ile 30.500 arasında: 8.500 alım opsiyonuna karşı 200 satım opsiyonu. Boğalar avantajlarını 250 milyon dolara çıkarıyor.
  • 500 ve 31.500 arasında: 11.300 call’a karşı 100 put. Boğaların avantajı 350 milyon dolara çıkar.

Boğaların 100 milyon dolar daha kâr etmek için Bitcoin’i 14 Nisan günü 30.500 doların üzerine çıkarması bekleniyor. Öte yandan, ayıların teraziyi dengelemek için Bitcoin’in fiyatını 29.000 altına itmesi gerekecek. Bununla birlikte, BTC vadeli kısa sözleşmelerinin 9 Nisan ve 11 Nisan tarihleri arasında 128 milyon dolar tutarında zorla tasfiye edilmesi nedeniyle ayılar son zamanlarda önemli kayıplar yaşadı. En olası senaryo Bitcoin boğalarının lehine olduğundan, karları büyük olasılıkla 30.000 desteğini güçlendirmek için kullanılacaktır.

Dolayısıyla yarın ve hafta sonu için BTC ve altcoinlerde devam eden bir yükseliş görme ihtimalimiz daha kuvvetli. Elbette burası kripto para piyasaları ve geleceği görmek imkansız. Yatırımcılar kendi risk profillerine göre stratejilerini kendileri şekillendirmeli. Sürprizler kripto için her daim olasıdır.

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