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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Kripto kışı piyasalar üzerindeki etkisini devam ettirirken en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, bir türlü yatırımcısının beklediği seviyelere yükselemiyor.

Bitcoin’den umudunu kesen veya daha fazla zarar etmek istemeyen bir grup yatırımcının yeni altcoin projelerine yöneldiği ifade ediliyor.

Bitcoin’den çıkma kararı alan özellikle kripto balinaların topladığı altcoinler ise kripto topluluğu tarafından yakından takip ediliyor.

Nitekim ayı sezonunun sona erdiği günler geldiğinde yatırımcılar, balinaların talebi halihazırda artırdığı altcoinlere sahip olmak istiyor gibi görünüyor.

Peki, kripto balinalar hangi altcoinlere ilgi gösteriyor? Son dönemlerde pek gündeme gelmese de gelecek vadeden projeler arasında gösterilen altcoinlere değiniliyor.

Yapay Zeka Destekli Meme Yaratma Platformu AiDoge

Adeta bir çılgınlığa dönen yapay zeka çalışmaları beklendiği üzere kripto projelere de yansıyor. Üretken yapay zeka ile ilgili Microsoft ve Google gibi teknoloji devlerinden gelen hamlelerin ardı arkası kesilmezken kripto proje geliştiricileri de yapay zekayı odak noktasına alan projeler geliştirmek için çalışıyor.

AiDoge projesi, yapay zeka kullanılarak internet geyiği adı verilen meme’lerin yaratılmasını mümkün hale getirmeyi hedefliyor.

AiDoge platformunda kullanıcıların basit metin komutları vererek yapay zeka desteği ile viral olma potansiyeli yüksek meme’ler yaratabileceği ifade ediliyor.

Platformdaki meme yaratan kullanıcıları ödüllendirmek için kullanılacak olan AiDoge token ise ön satış etkinliği ile yatırımcıların dikkatini çekiyor olabilir.

Meme Yarat ve Kazan (M2E) temalı AiDoge projesi, en popüler memelerin yaratıcılarını, içerik oluşturmayı teşvik eden ve güçlü bir topluluk oluşturmaya yardımcı olan AI tokenler ile ödüllendiriyor.

İndirimli fiyattan AiDoge satın almak isteyen yatırımcılar, iddialara göre, projenin ön satış sayfasına adeta akın ediyor.

Proje ekibi AI tokenler için devreye alınacak olan staking mekanizmasının da pasif gelir elde etmek için kullanılabileceğini belirtiyor.

ChatGPT ve DALL-2 gibi yapay zeka destekli sohbet robotlarına benzer şekilde çalıştığı öne sürülen AiDoge platformunun native tokeni AI token, ETH, USDT( ERC-20 ve BEP20), BNB veya kart kullanılarak ön satış sayfası üzerinden satın alınabiliyor.

Yapay Zeka Destekli Fiyat Tahmin Projesi yPredict

Kripto sektörüne giren hemen herkesin gündeminde yer alan fiyat tahminleri ve analizler, yatırımcıların ne şekilde hareket edeceği üzerinde büyük etkiye sahip oluyor.

Yatırımcıları, analistleri ve geliştiricileri hedefleyen yapay zeka destekli bir fiyat tahmini sistemi olarak dikkat çeken yPredict projesinin ön satış etkinliği, kripto kışının yaşandığı bu dönemde, iddialara göre, yoğun ilgi görüyor.

Sekiz aşamalı ön satış etkinliği ile yatırımcıların, indirimli fiyatlardan yPredict satın almak için belirli bir zaman aralığı bulunuyor.

Her aşamada fiyatı artırılan projenin native tokeni YPRED tokenin borsa listelemeleri sonrasında iyi performans göstereceği iddia ediliyor.

yPredict projesi, heyecanla takip edilen fiyat tahmini meselesine yapay zeka destekli bir bakış açısı getirmeyi vadediyor.

Tahmine dayalı modeller ve pazar yerleri oluşturmada yapay zeka teknolojisinden faydalanan yPredict projesi, yatırımcılar ve analistler kadar yapay zeka makine öğrenimi ile ilgilenen geliştiricilere de hitap ediyor.

Bilgisayar geliştiricilerin tahmine dayalı modeller yaratarak satışa sunmasına olanak tanımak isteyen yPredict ekibi, geliştiricilerin çalışmalarının karşılığında pasif gelir elde etme fırsatı bulacağını da ifade ediyor.

Ön satış etkinliği devam eden YPRED token, yPredict platformuna erişim için kullanılıyor.

100 milyon adet arzı bulunan ve Polygon blok zinciri tabanlı bir token olan YPRED token, ETH, MATIC ve BNB karşılığında satın alınabiliyor.

SPONGE Coin, Borsa Listelemeleri İle Dikkat Çekiyor

Yeni meme coin projeleri arasında yer alan SPONGE coin, gücünü dünyaca ünlü çizgi film olan SpongeBob’dan alıyor.

MEXC Global, Poloniex, LBank ve Toobit de dahil olmak üzere şu ana kadar sekiz borsada listelenmiş olan SPONGE coin’i satın alan yatırımcılar, iddialara göre, büyük bir merakla yeni borsa listeleme haberlerini bekliyor.

Bir yol haritası olmayan SpongeBob coin tamamen topluluk tarafından yönetiliyor. SPONGE’da işlem ücreti uygulanmıyor ve bir ön satış etkinliği düzenlenmiyor.

Mayıs ayında yatırımcının beğenisine sunulan SPONGE, iddialara göre, iyi performans gösteren meme coinler arasında sıralanıyor.

Son dönemde yaşanan PEPE coin çılgınlığına alternatif olarak gösterilen SPONGE’un büyüme potansiyelinin PEPE coin’den çok daha yüksek olduğu iddia ediliyor.

Web3 Dünyasına Giriş Kapısı Launchpad XYZ

Tam donanımlı bir Web3 platformu inşa etmek için yola çıkan Launchpad XYZ projesi, Web3 dünyasına giriş kapısı olmayı hedefliyor.

Kripto projelerin ardı arkası kesilmezken bazı kullanıcılar için bu dünya oldukça gizemli ve göz korkutucu olabiliyor.

Web3 tabanlı merkeziyetsiz ürün ve hizmetlere erişim sağlayacak olan Launchpad XYZ projesi, Web3 ekosistemine dahil olmak isteyen ancak bu konuda tereddüt eden kullanıcıları hedefliyor.

Doğru cüzdan, doğru kripto varlık ve doğru blok zinciri ile ilgili detaylı bilgi vermeyi taahhüt eden Launchpad XYZ ekibi, Web3 evrenini keşfetme yolculuğunda yatırımcılara fayda sağlamak istiyor.

Web3 dünyası ile ilgili hiç bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için geliştirilen eğitim bölümü sayesinde projenin bu amacına ulaşması planlanıyor.

Launchpad XYZ platformunda merkeziyetsiz bir borsa, eşler arası NFT alışverişi, bir yatırım terminali ve ön satış analiz araçları gibi bir kripto yatırımcısının ihtiyaç duyabileceği bütün Web3 araçlarının yer alması düşünülüyor.

Launchpad XYZ kullanıcıları ayrıca Metaverse ve Oyna-Kazan (P2E) oyunlarına erişim imkanı da buluyor.

Ön satış etkinliği ile yatırımcılara sunulan projenin native tokeni LPX token için devreye alınacak olan staking mekanizması ile ise kullanıcılara pasif gelir elde etme fırsatı sunulması amaçlanıyor.

10 milyon kullanıcıyı platforma çekmeyi hedefleyen Launchpad XYZ, borsa listelemelerinin 2023’ün üçüncü çeyreğide gerçekleşeceğini belirtiyor.

Son dönemde bazı kripto balinaların ilgi gösterdiği söylenen projelerden biri olan Launchpad XYZ, gelecek vadeden altcoinler arasında gösteriliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.