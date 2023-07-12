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Kripto para piyasası, güne yükseliş ile başladı. Sabah saatlerinden bu yana kaydettiği yükselişler ile birlikte 31.000 dolara önemli ölçüde yaklayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 30.700 doları aştı. Kripto para piyasasındaki son durumu değerlendiren kripto analiz platformu Santiment, işlem hacimlerinde büyük bir artış kaydedilen iki kripto para birimine dikkat çekti ve güncel verileri paylaştı.

Santiment’ten Son Durum Değerlendirmesi

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 31.000 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı ve 30.700 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, BTC‘deki değer artışlarının da etkisiyle yeniden yükselişe geçti. Gün içerisinde kaydettiği yükseliş ile birlikte 1890 dolar seviyelerini aşan Ethereum (ETH) ise 1900 dolar seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,2 trilyon dolara ulaştı.

Öte yandan kripto para piyasasındaki yükseliş eğilimi devam ederken kripto analiz platformu Santiment te güncel verileri ve metrikleri paylaştı ve kripto para piyasasındaki son duruma ilişkin bir değerlendirme yaptı.

İki Altcoin’de Büyük Hacim Artışı

Kripto analiz platformu Santiment, kripto para piyasasındaki son duruma ilişkin bir değerlendirme yaparak güncel verilere ve metriklere dikkat çekti. Kripto para piyasasındaki işlem hacimlerinin yeniden yükselişte olduğunu ifade eden Santiment, özellikle iki altcoin’e dikkat çekti.

Santiment, kripto para piyasasındaki işlem hacimlerinin yükseldiğini belirtse de özellikle MATIC ve BNB‘ye dikkat çekti. Kripto analiz platformu Santiment’in paylaştığı verilere göre MATIC ve BNB’nin işlem hacminde büyük bir artış kaydedildi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.