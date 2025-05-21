Kripto Analistine Göre Bitcoin’de Dönüş Sinyali, Altın ve Floki İçin Yeni Tahminler

Tanınmış bir kripto stratejisti, Bitcoin $106,616.75’de kısa vadede yükseliş eğilimi zayıflarken, trendin ani şekilde sona erebileceği uyarısında bulundu. Bluntz takma adıyla bilinen analist, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, Bitcoin’in günlük grafiğinde ayı uyumsuzluğunun oluşmakta olduğunu ifade etti. Piyasa gözlemcilerinin dikkatinin, yükseliş ivmesinin azalmasına ve fiyatın büyük bir geri çekilmeyle karşılaşma ihtimaline çevrildiği görülüyor.

Bitcoin’de Potansiyel Dönüş Sinyalleri

Bluntz, paylaşımında Bitcoin’in fiyat hareketlerinde olası bir geri dönüşü işaret eden teknik göstergelere dikkat çekiyor. Analiste göre, Bitcoin günlük grafiğinde, fiyat yükselmesine rağmen ivmenin zayıflaması yatırımcılar açısından uyarıcı olabilir. Analist, benzer bir ayı uyumsuzluğunun en son geçen yıl görüldüğünü de belirtiyor. Analist şu ifadeleri kullandı:

Burada, eğer bugün kırmızıyla kapanış gelirse günlük BTC ayı uyumsuzluğu oluşacak. Bunun yeni zirveler öncesinde ortaya çıkması üzücü, ancak geçen yıldan beri ilk kez oluşuyor. Bence uzun pozisyonlarda dikkatli olunmalı.

Haberde, Bitcoin’in güncel fiyatı 105,546 dolar olarak belirtiliyor. Teknik analizlerde ayı uyumsuzluklarının fiyatlarda aşağı yönlü baskı oluşturabileceği düşünülüyor. Piyasa katılımcıları ise mevcut sinyallerin ardından ihtiyatlı bir yaklaşım benimseyebilir.

Altın ve Floki’de Yeni Hedefler

Bluntz, analizlerinde yalnızca kripto paralara değil, aynı zamanda geleneksel yatırım araçlarına da yer veriyor. Analiste göre altının, ABC düzeltici dalgasını tamamladığı ve yükselişte yeni bir altın çağa adım atabileceği öne sürülüyor. Elliott Dalga teorisini kullanan analist, altının fiyatında yeni bir rekor denemesinin yakın olduğunu düşünüyor. Paylaşılan grafiğe bakıldığında altının 3,600 dolar seviyelerine ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bluntz, bu konuda şunları söyledi:

Altın burada bir sonraki yükseliş dalgası için güç topluyor.

Yazı hazırlanırken altının güncel fiyatı 3,221 dolar olarak kayda geçti. Analistlere göre, altının bu seviyeden daha yukarı çıkma potansiyeli, son teknik gelişmeler ışığında destekleniyor.

Floki adlı kripto varlığına da analizlerinde yer veren Bluntz, bu varlıkta kısa bir değer kaybı yaşandıktan sonra ciddi bir çıkış yaşanabileceğini öngördü. Analiste göre, Floki fiyatı 0,00008 dolara kadar geri çekildikten sonra 0,00018 dolara yükselebilir. Konuyla ilgili olarak Bluntz şunları ifade etti:

Floki’de, günlükte diplerden başlayan beş dalgalı güçlü bir yükseliş var. Fiyat geri çekilirse 0,00008 civarında alış yapmak ilgimi çeker. Bu varlığa karşı her zaman özel bir ilgim olmuştur.

Piyasadaki Genel Değerlendirme ve Uyarılar

Yatırımcılar açısından, hem geleneksel hem de kripto piyasalarında teknik göstergelerin dikkatle izlenmesi öneriliyor. Bluntz, çeşitli varlıklardaki teknik sinyalleri değerlendirerek olası dönüş noktaları konusunda takipçilerini uyardı. Ayrıca, özellikle Bitcoin’de görülen ayı uyumsuzluğunun piyasalarda dalgalanma yaratabileceği vurgulanıyor.

Yatırımcıların, teknik analizlerin tek başına karar vermek için yeterli olmayabileceğini göz önünde bulundurmaları öneriliyor. Farklı varlıklara yönelik yapılan bu öngörüler, spekülatif nitelik taşıdığı için yatırımcıların risk yönetimi uygulamaları önem taşıyor. Özellikle kripto piyasalarında yüksek volatilite ve anlık fiyat değişimleri gözlemlenebiliyor.

Analistin yorumları, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta ve piyasadaki değişken kriterlerin yatırımcı seçimleri üzerinde etkili olabileceği unutulmamalı. Son olarak, analistin önerdiği potansiyel hareketler yatırımcıların bireysel araştırmalarıyla desteklenmeli ve kendi risk toleranslarını göz önünde bulundurmalıdır. Tüm değerlendirmeler, yalnızca haber ve genel bilgilendirme amacı taşımaktadır.