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Fed artık önümüzdeki döneme dair net biçimde beklentilerini paylaştı. Sırada gelecek verileri izleme var. Geçtiğimiz yılın aralık ayındaki seviyesine gerileyen enflasyona rağmen Fed halen gevşemenin doğru şey olmadığını düşünüyor. Peki önümüzdeki hafta kripto para piyasalarını da etkileyecek gelişmeler neler? Yatırımcıların hangi gün ve saatlere dikkat etmesi gerek.

Haftanın Ekonomi Takvimi

Kripto para, altın, dolar tüm piyasalar aşağıdaki gelişmeleri yakından izleyecek. Enflasyon verisinin düşük gelmesi Fed’i durdurmaya yetmedi. Yavaşlama konusunda net açıklamalar yapan Fed Başkanı Powell erken gevşemenin risklerine karşın uyardı. Ancak önümüzdeki aylarda kesinleşecek bir resesyon tıpkı geçtiğimiz yıl enflasyonun ciddiye alınmamasına benzer hızlı bir dönüşü tetikleyebilir. Peki bu hafta ne gibi gelişmeler yaşanacak?

20 Aralık Salı

16:30 ABD İnşaat İzinleri (Tahmin: %1,7 – Önceki: -2,4%)

21 Aralık Çarşamba

18:00 ABD Mevcut Konut Satışları (Tahmin: 4,42M, Önceki: 4,43M)

18:00 ABD CB Tüketici Güven Endeksi (Tahmin: 101,2, Önceki: 100,2)

22 Aralık Perşembe

16:30 ABD GSYİH (Çeyreklik) (Tahmin: %2,9)

16:30 ABD Yeni İşsizlik Başvuruları (Tahmin: 220.000, Önceki: 211.000)

23 Aralık Cuma

16:30 ABD PCE Fiyat Endeksi (Aylık/Yıllık) (Tahmin: %5,3 – Önceki: %6 Yıllık)

18:00 ABD Yeni Konut Satışları (Tahmin: 615.000, Önceki: 632.000)

Kripto Paraların Geleceği

Şimdi kısaca yukarıdaki verileri nasıl okumamız gerektiğine odaklanalım. Salı günü gelecek inşaat izinlerinin beklenti altı olması resesyon riskinin arttığını ve ekonominin soğuduğunu gösterecek. Bu Fed’in gelecekte geri adım atma ihtimali nedeniyle piyasada olumlu fiyatlanabilir. Fakat sorun şu, risk piyasalarının olumlu fiyatlaması gereken veriler resesyon endişesini besliyor bu ise Fed’in yeniden 75bp artışlara gitme ihtimalini artıyor. Yani olumlu fiyatlaması gereken verileri kriptonun olumsuz fiyatlama potansiyeli de yüksek. Mevcut ortamın belirsizliği anormal sonuçlar doğuruyor. Tüketici güven endeksi aynı şekilde ekonominin gücüyle alakalı bir veri ve düşük gelmesi Fed’in resesyon riskiyle karşı karşıya olduğunu söyler.

GSYİH direkt olarak resesyon tanımında kullanılıyor. Beklenti altı gelmesi ekonominin küçüldüğünü gösterir. Fed hedefine ulaşıyordur ve doğru yolda olduğuna işaret eder. Yeni işsizlik başvuru da ekonominin soğuduğunu gösteren bir veri. Aşırı düşük gelmesi Fed’in daha fazla faiz artırma ihtimalini akıllara getirecektir ve geçmişte olduğu gibi kriptoda düşüşü tetikleyecektir.