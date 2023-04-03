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Kötüleştikçe Kötüleşiyor! Piyasa Uzmanı Bitcoin İçin “Sıkı Durun” Diyerek Duyurdu!

Piyasa analistleri ve uzmanları likiditenin önemli ölçüde düşmesiyle Bitcoin'in (BTC) Nisan ayında çok daha yüksek volatilite ile karşı karşıya kalmasını bekliyor.
10:02
3 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) ve altcoin piyasası, Mart ayı boyunca ABD’de patlak veren bankacılık krizine direnç göstererek yukarı yönde hareket etti. Bitcoin, 2023 yılının ilk çeyreğini yaklaşık yüzde 70’lik fiyat artışıyla kapattı. Ancak piyasa analistleri ve uzmanları likiditenin önemli ölçüde düşmesiyle en büyük kripto paranın Nisan ayında çok daha yüksek volatilite ile karşı karşıya kalmasını bekliyor.

Yatırımcılar Daha Fazla Ödeme Yapmak Zorunda Kalabilir

Blockchain analitik şirketi Kaiko, yatırımcıların sapmalar ya da beklenen fiyat ile işlem gerçekleştirme fiyatı arasındaki fark nedeniyle işlemlerde daha fazla ödeme yapmasının muhtemel olduğunu belirtti. Alım satım işlemlerindeki bu zorluk, likiditenin kötüleştiğine dair açık işaretlere ve bu ayın ilerleyen günlerinde fiyatlarda yüksek volatilite görülmesi ihtimaline benziyor.

Kuşkusuz, Bitcoin bu yıl şimdiye kadar en iyi performans gösteren varlık oldu. Bununla birlikte, ABD’nin artan düzenleyici baskılar ve birden fazla kripto dostu bankanın kapatılması piyasa üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Bloomberg’e konuşan Kaiko’dan Conor Ryder şunları söyledi:

Bu daha çok kurumsal anlamda likidite sunma konusundaki isteksizliğin bir göstergesi. Pek çok kripto para şirketi ABD’li düzenleyiciler ve kripto para borsaları arasındaki savaşın ortasında kalmak istemiyor.

BTC fiyatı 2023’ün başında güçlü bir şekilde toparlanmış olsa da, işlem hacimleri ve likidite önemli ölçüde düştü. Geçen yıl yaşanan büyük çaplı iflaslar, ekosistem çöküşleri gibi faktörlere rağmen bireysel yatırımcılar piyasaya katılım göstermeye devam ettiği ancak bu katılımın sınırda kalmaya devam ettiği görülüyor. Kripto para yönetim şirketi 3iQ’nun araştırma müdürü Mark Connors ise Bloomberg’e yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

Turistler kesinlikle gitti. Eğer bu işin içindeyseniz, volatilitenin var olduğunu anlamalısınız. Günden güne nereye gittiğini bilmiyorsunuz, ancak yörüngeyi, benimsemeyi gibi şeyleri anlıyorsunuz.

Bitcoin Spot İşlem Hacimleri Sert Düştü

En büyük iki kripto para borsası Binance ve Coinbase üzerinden BTC için spot işlem hacimleri büyük düşüşe işaret ediyor. Mart ayı sonu itibariyle, en büyük ticaret platformu Binance, aylık 65 milyon kullanıcı ziyaretiyle 6 milyar doların üzerinde spot ticaret hacmi gördü. Benzer şekilde, Coinbase yaklaşık 1.3 milyar dolarlık işlem hacmi ve 33 milyon aylık ziyaret gördü. İki dev kripto para borsası son iki hafta içinde ABD’li düzenleyicilerin ateşi altında kaldı. City Index’in yetkin finans piyasaları analisti Fiona Cincotta işlem hacimlerine ilişkin şunları söyledi:

Bitcoin işlem hacimleri çöktü, bu kaçınılmaz olarak daha volatil bir piyasa yaratıyor. Hacimlerdeki sert düşüş, büyük işlemlerle BTC fiyatlarının hareket ettirmesinin daha kolay olduğu anlamına geliyor. Bu yüzden sıkı durun, daha sert volatilite görülebilir. Düşen hacim, Bitcoin’e yönelik iştahın azaldığı anlamına geliyor.

Öte yandan, son günlerde kripto para borsalardan çıkarılan Bitcoin miktarında bir artış oldu. On-chain (zincir üstü) veri sağlayıcısı CryptoQuant’a göre, son 10 gün içinde kripto para borsalarından yaklaşık 46 bin BTC çıktı.

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