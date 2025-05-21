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Korkutan Ralli! Bitcoin Topluyordu Japonya’nın En Çok Shortlanan Hissesi Oldu

Özet

  • Metaplanet hisseleri haftalık bazda yüzde 33 yükseldi.
  • Japonya’da en fazla short pozisyon açılan şirket oldu.
  • CEO Gerovich, bu stratejiyi Bitcoin’e karşı durmakla eşleştirdi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Japonya merkezli Metaplanet’in hisseleri, son günlerdeki dikkat çekici yükselişiyle hem yerel hem de küresel finans çevrelerinde konuşuluyor. Hisse senedi, sadece bir haftada yüzde 33 değerlendi ve 783 Japon Yeni’ne ulaşarak yılın zirvesine çıktı. Aylık bazda yüzde 121’lik artış yaşayan hisseye yönelik yatırımcı ilgisi artarken, aynı anda hedge fonların açtığı short pozisyonlar da rekor düzeye ulaştı. Bu çifte yönlü hareket, piyasada hem fırsat hem de risk algısının tavan yaptığını gösteriyor.

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Hisse Hacmi Arttı, Short Pozisyonlar ZirvedeCEO’dan Çarpıcı Mesaj: “Bitcoin’e Karşı mı Bahis?”

Hisse Hacmi Arttı, Short Pozisyonlar Zirvede

Metaplanet’in hisse senedi performansı, Tokyo Menkul Kıymetler Borsası’nda son yıllarda pek görülmeyen bir hareketlilik yarattı. Özellikle Bitcoin $106,616.75 yatırımlarındaki agresif stratejisiyle öne çıkan şirket, yatırımcıların ilgisini çekti. Birinci çeyrek sonuçlarının da güçlü gelmesiyle birlikte, hisse fiyatı hızla tırmandı. Ancak bu yükseliş, bazı fonların dikkatini çekti ve hisseye yönelik short pozisyonlar art arda açıldı.

Japonya’daki borsa verilerine göre Metaplanet, şu anda ülkede en fazla short pozisyon açılan şirket konumunda. Bu durum, piyasanın bir kesiminin şirketin değerlemesine şüpheyle yaklaştığını ortaya koyuyor. Yani bir yanda hisseye güvenip alım yapan yatırımcılar varken, diğer yanda fiyatın fazla şiştiğini düşünen fonlar satış pozisyonlarına yöneliyor. Bu gerilimli tablo, önümüzdeki günlerde sert fiyat dalgalanmalarına kapı aralayabilir.

CEO’dan Çarpıcı Mesaj: “Bitcoin’e Karşı mı Bahis?”

Metaplanet CEO’su Simon Gerovich, şirket hisselerine yönelik short pozisyonların artışına ilişkin oldukça net ve meydan okuyan açıklamalarda bulundu. Gerovich, hedge fonların bu hamlesini Bitcoin’e karşı pozisyon almakla eş tuttuğunu belirtti. “Gerçekten Bitcoin’e karşı durmanın kazandıran bir strateji olduğuna mı inanıyorlar?” diyerek, eleştirilerini açıkça dile getirdi.

Bu açıklamalar, Metaplanet’in kripto para yatırımlarına olan güveninin bir göstergesi olarak yorumlandı. Şirketin Bitcoin’e yönelimi ve bu varlığı stratejik bir rezerv olarak görmesi, finansal dünyada dikkat çekiyor. Ancak bu strateji, volatilitenin yüksek olduğu bir alanda ilerlemeyi de beraberinde getiriyor. Bazı analistler, Metaplanet’in aldığı risklerin uzun vadede değer yaratabileceğini savunurken, bazıları bu durumun geçici bir spekülasyon olabileceğini düşünüyor.

Gerovich’in sözleri, piyasadaki kutuplaşmayı daha da görünür hale getirdi. Bir yanda geleceğe yatırım yapanlar, diğer yanda riskten kaçanlar. Bu ortamda yatırımcıların, hem fiyatların yükselişine hem de açılan short pozisyonlara dikkat ederek daha temkinli hareket etmesi bekleniyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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