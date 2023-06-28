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Kripto dünyasının tartışmalı isimlerinden Justin SUN tarafından yönetilen popüler borsa birçok altcoin için önemli bir duyuru yaptı. Huobi borsasını geçtiğimiz yıl satın alan ve bunu ilk günlerde saklayan Tron kurucusu şimdi önemli bir karara imza atıyor. Peki ama neden?

USDD Pariteleri Kaldırılıyor

Huobi borsası geçtiğimiz yıl Justin Sun’a satıldı ve ardından kripto milyarderi bazı önemli adımlar attı. UST isimli algo-stablecoin’in çöktüğü günlerde ona benzer bir mekanizmaya sahip USDD duyuruldu. Bugüne kadar 1 doların üstünde kalmakta zorluk yaşayan yeni stablecoin beklenen ilgiyi de görmedi. Bu ilgisizliğin sonucu olarak Huobi borsası gereken kararı aldı.

Kripto para borsası Huobi, Pazartesi günü on işlem çiftini listeden çıkarmayı planladığını duyurdu. Huobi, değişikliklerin kullanıcılarına “daha iyi bir trade deneyimi” sunmanın bir parçası olduğunu söyledi. Bloomberg raporuna göre, USDD paritesi kaldırılacak işlem çiftleri arasında Solana’nın SOL, Cardano’nun ADA, ApeCoin’in APE, Polygon’un MATIC, Filecoin’in FIL ve Ethereum Classic’in ETC tokenleri yer alıyordu.

10 Altcoin İçin Parite Kaldırılıyor

ADA, APE, ARPA, ETC, FIL, GAS, MATIC, QTUM, SOL ve ZKS için USDD pariteleri kaldırılacak. Bu varlıkları elinde tutan yatırımcılar diğer stablecoin paritelerinde işlem yapmaya devam edecek. Bahsi geçen altcoinlerin menkul kıymet olarak sınıflandırılmaları dışında ortak özellikleri yok. Ancak bu açıdan baktığımızda Tron (TRX) de benzer bir suçlamayla karşı karşıya kalmıştı.

Son zamanlarda Sun ve Huobi arasında her şey yolunda gitmiyor. Geçtiğimiz ay, aynı zamanda Huobi’de Küresel Danışman ve Tron’un (TRX) kurucusu olan Sun, Huobi’nin kurucusunun kardeşi Li Wei’yi bedavadan devasa HT Token varlığına sahip olmakla suçlamıştı. Sun, 17 Mayıs tarihli bir Twitter mesajında kardeşi Li Wei’nin Huobi topluluğuna hiçbir gerçek katkı sağlamadığını öne sürdü. Buna rağmen Li Wei, tokenleri tekrar tekrar satarak önemli bir servet biriktirmeyi başardı.