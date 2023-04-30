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JPMorgan Yorumladı! First Republic Bank Çöküşü Ne Anlama Geliyor? Peki Kripto Paralar?

Kripto paraları da yakından ilgilendiren bu yangın henüz sönmüş değil. Hatta daha da büyüyebilir.
11:45
30 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 4 Dakika

ABD bankacılık sistemi zor durumda ve Mart ayındaki kaos tamamen bitmiş değil. First Republic Bank bugünlerde fazlasıyla gündemde. Son kazanç raporundaki devasa mevduat erimesi özellikle bankacılık krizinin sona erdiğini düşünen ABD’li yetkilileri zor durumda bıraktı. Son gününü yaşadığımı haftada bankanın hisseleri önemli ölçüde değer kaybetti.

First Republic Bank Battı Mı?

JPMorgan Asset Management’ın CIO’su devam eden ABD bankacılık krizi ve özellikle FRB çöküşünü ele aldı. JPMorgan Varlık Yönetimi CIO’su Bob Michele son piyasa değerlendirmesinde First Republic’in önemli mevduat çıkışlarının neden olduğu likidite sorunlarının etkisinin “sadece bankanın kendisiyle sınırlı” olmadığını, potansiyel olarak tüm bankacılık sektörünü etkileyebileceğini söyledi. Bunu söyleyen isim ülkenin en büyük bankasının CIO’su olduğu için yorum oldukça önemli.

Michele, bunu bir “First Republic sorunu mu yoksa bankacılık sorunu mu” olarak gördüğü sorulduğunda, bunun münferit bir olay olmadığını vurguladı.

“Bence her ikisi de var, bunun sadece First Republic ile sınırlı olduğunu söylemek biraz saflık olur.”

Birçok yerel banka risklerini doğru ayarlayamadığı için müşterilerin yoğun para çekme talepleri karşısında zor durumda kaldı. İflas edenler oldu ve iflasın eşiğinde birçok banka var. First Republic Bank bunlardan biri, peki ama bankalar neden batıyor? Silicon Valley Bank ve Signature Bank hakkında yapılan incelemeler devlet kurumlarının denetleme noktasındaki eksikliğini vurguluyor. Demokratlar bundan Trump’ın çıkardığı yasayı sorumlu tutuyor ve raporlar itiraflarla dolu. Örneğin New York düzenleyicisi iç işleyişlerindeki aksaklık ve personel eksikliğini yeterince iyi denetleyemeyişlerinin sebebi olarak gösterdi. Bu bankaların birçok sorunu vardı ve denetçiler bunun farkında olmalarına rağmen sorunlarının çözülmesi noktasında gerekli baskıyı kuramadı.

ABD Bankacılık Krizi ve Kripto

Michele, son bankacılık krizi olaylarına yol açan önemli bir faktör olarak “her şeyin yüksek fiyatını” suçladı, çünkü Amerika Birleşik Devletleri’ndeki “en düşük gelirli çeyreklik” en fazla cezalandırılan kesim oldu ve “sadece yaşamak için” mevduat bakiyelerini tüketmek zorunda kaldı. Yani insanların çoğu küçük ve orta ölçekli bankalara güvensizliğin yanında gerçekten ihtiyacı olduğu için de birikimlerini harcamaya başladı.

Aynı zamanda Bob Michele çoğu insanın mevduat bakiyelerinin şu anda Covid-19 pandemisinden önceki seviyelerine düştüğünü hatta daha altına indiğini vurguladı. Michele, bölgesel bankaların hem FDIC hem de FHLB’ye “büyük ölçüde bağımlı” olması nedeniyle acilen bir çözüme ihtiyaç duyulduğuna inanıyor.

“Bence bölgesel bankalar FDIC’e büyük ölçüde bağımlı, ek nakit elde etmek için federal konut kredisi bankasına büyük ölçüde bağımlılar, bu iki program sona erdiğinde nasıl çalışacaklarını bilmiyoruz.”

2022’nin son çeyreğinde hem Signature Bank hem de Silvergate Bank’ın, ABD genelinde 11 bölgesel bankanın oluşturduğu ve diğer banka ve kredi kuruluşlarına fon sağlayan bir konsorsiyum olan FHLB’den sırasıyla yaklaşık 10 milyar dolar ve en az 3,6 milyar dolar tutarında önemli miktarda kredi aldığı bildirildi. Ancak, mali yardıma rağmen, her iki banka da sonunda önemli mevduat çıkışları nedeniyle çöktü.

Bankaların iflasından başta kripto paralar sorumlu tutulsa da düzenleyici kurumlar kendilerini suçladı. Devam eden bankacılık krizinin kripto özelinde iki önemli sonucu olacak.

  • Kredi sıkılaşması nedeniyle Fed adeta faiz artırmış gibi bir sonuç elde edecek. Powell bunu zaten söylemişti. O halde tavan için telaffuz edilen %5,75 seviyesinin altında bir zirve görebiliriz. Daha az faiz artışı kripto paraların hazır toparlanma sürecindeyken ivme kazanmasını sağlayabilir.
  • Fed artık sıkışıyor. Aşırı sıkılaşma riskini erken gevşemeden daha az riskli gören Fed elindeki araçlara güveniyor. Eğer mevcut sert duruşu devam eder ve aşırı sıkılaşmaya gidilirse gevşeme adımları atmak zorunda kalacak. Bu da kripto paralarda hızlı toparlanma sürecini başlatır. Fed enflasyon düşüşüne ikna oldu ve faiz neredeyse enflasyonla eşit seviyede. O halde bundan sonrası Powell ve ekibi için kumara dönebilir.

Çarşamba günü yapılacak toplantıda bu iki konuya Fed’in bakışını daha net görebiliriz. Bu da kripto paralar için volatilite artışı anlamına gelecek.

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