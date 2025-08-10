JPMorgan ve 12 Aylık Kripto Para, Borsa Tahminleri Ağustos 2025

JPMorgan, ABD hisse senetlerine yönelik olumlu görüşünü koruyor. Bazı uzmanlar, Başkan Donald Trump’ın uyguladığı gümrük tarifeleri nedeniyle ekonominin zorluklarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunurken, JPMorgan özellikle S&P 500 endeksinde önümüzdeki 12 ay boyunca yüksek bir getiri beklediğini ifade ediyor. Banka, bu beklentisini dayanıklı şirket kârlılıkları, seçici ekonomik toparlanma ve büyük şirketlerin yeni ticaret politikalarına adaptasyonuna dayandırıyor.

JPMorgan Borsa Tahminleri

ABD’de Nisan ayından bu yana tam yıl büyüme beklentileri %2,3’ten %1,5’e düşmesine rağmen, S&P 500 endeksi dört ayda %28’den fazla değer kazanarak güçlü performans sergiledi. Özellikle işgücü piyasası ve tüketimde yavaşlama ile üretim ve hizmet sektörlerinde süregelen enflasyonist baskılara rağmen, ABD hisse senedi piyasalarının göz ardı ettiği görülüyor.

JPMorgan’ın pozitif beklentilerinin ikinci nedeni ise ABD’de şirketlerin kısa vadede ekonomik yavaşlama risklerine karşı direnç göstermesi olarak değerlendiriliyor. Son çeyrek kazanç raporlarında S&P 500 şirketlerinin %82’si analist beklentilerini aşan kârlılık sağlarken, %79’u da gelir hedeflerinin üzerine çıktı. Bu oranlar, 2021’in ikinci çeyreğinden bu yana görülen en yüksek seviyeleri işaret ediyor.

JPMorgan Varlık Yönetimi Analistleri, “Bu yıl ve gelecek yıl için toplam kâr beklentileri yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Piyasa, Trump’ın ticaret savaşında hangi şirketlerin avantaj ve dezavantaj elde ettiğini daha çok ayırt ediyor.”

Büyük Şirketlerin Avantajı ve Sektörel Dağılım

JPMorgan’a göre, başlangıçta piyasa analistleri S&P 500 şirketlerinin kârlarında %5’in altında büyüme öngörürken, mevcut gidişat yıllık %11 büyüme beklentisini ortaya koyuyor. Bu durum, ABD’nin büyük şirketlerinin yeni tarifelere hızla uyum sağladığını gösteriyor.

Bankanın analizine göre, tüketiciye doğrudan hizmet veren küçük ve orta ölçekli şirketler tedarik zincirindeki esneklik eksikliği nedeniyle daha durağan bir kâr beklentisi ile karşı karşıya. Buna karşın büyük şirketler, gümrük vergilerinden muafiyetler elde edebiliyor veya bu politikaları kendi lehlerine çevirmeyi başarabiliyor.

“Son örnekte, Başkan Trump’ın ithal yarı iletkenlere %100 vergi getirebileceği yönündeki açıklamalarına rağmen, Apple gibi firmalar son tarifelerden muaf tutuldu. Apple ayrıca ABD’de 100 milyar dolarlık ek yatırım planı açıkladı ve hissesi haftalık %9 değer kazandı.”

One Big Beautiful Act (OBBA) olarak bilinen yeni düzenlemelerle büyük şirketler, nitelikli yeni yatırımlarında %100 amortisman hakkıyla anında vergi avantajı elde ediyorlar. Analistler, bu tür teşviklerin büyük firmaların yatırımlarını önemli ölçüde artırabileceğini öne sürüyor. JPMorgan, özellikle teknoloji, finans ve kamu hizmetleri sektörlerindeki büyük şirketlerin yeni ekonomik koşullara en iyi şekilde uyum sağlayabileceğini düşünüyor.

Sonuç olarak JPM analistleri ABD borsaları için yaygın kanaatin aksine önümüzdeki 12 ayda kayda değer kazanç bekliyor. Bu tahminler aynı zamanda kripto paralar için de önümüzdeki aylarda daha fazla yükseliş görebileceğimiz anlamına gelir.