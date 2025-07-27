JPMorgan, Trump’a Rağmen ABD Kripto Para Devini Karşısına Alıyor

Gemini’nin kurucu ortağı Tyler Winklevoss son yaptığı açıklamalarla, finans devi JPMorgan’ın FinTech ve kripto şirketlerine yönelik uygulamalarına dikkat çekti. Winklevoss, bankanın müşteri hesap bilgilerine erişim konusunda bu şirketlerden yüksek ücretler talep ederek sektörü zora sokmaya çalıştığını öne sürdü. Bu iddialar, kripto ve FinTech alanında söz konusu politikaların yankı bulmasına neden oldu.

JPMorgan ve Gemini Arasındaki Tartışma

Daha önce Biden yönetimi döneminde uygulamaya alınan düzenlemeler yüzünden Gemini bankanın müşteri portföyünden çıkarılmıştı. Geçtiğimiz hafta sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım sonrası ise, JPMorgan’ın Gemini’yi yeniden müşteri olarak kabul etme sürecini durdurduğu bildirildi. Winklevoss, bankanın özellikle üçüncü parti FinTech uygulamalar aracılığıyla banka verilerine ücretsiz erişimi engellemek ve bunun yerine yüksek ücretler almak istediğini aktardı.

“Geçtiğimiz hafta yaptığım paylaşım büyük tepkiye yol açtı. Bu hafta, JPMorgan bize, bu paylaşımdan dolayı onlarla tekrar müşteri olma sürecimizi durdurduklarını iletti.” Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

Buna ek olarak, Winklevoss JPMorgan’ın FinTech firmaları üzerinden yapılan işlemlerden ücret talep etmek suretiyle bu şirketlerin faaliyetlerini olumsuz etkilediğini iddia etti.

FinTech Sektöründe Yansımalar

JPMorgan’ın politikası, özellikle müşterilerin hesaplarını FinTech şirketleri aracılığıyla yönetmesinin önünde finansal bir engel olarak görülüyor. FinTech girişimleri, insanlar için banka hesaplarını farklı platformlara bağlayarak kripto para alım satımını kolaylaştırıyor. Yeni getirilen ücret uygulamasının, bu işletmelerin iş modellerini sürdürmesini zorlaştıracağı açık. Ücretlerin artması, sektördeki küçük ölçekli firmaların rekabette dezavantajlı bir konuma düşmesine yol açabilir.

“JPMorgan ve diğer bankalar FinTech ve kripto şirketlerinin faaliyetlerini zorlaştırıyor. Kullanıcıların banka verilerine ücretsiz erişimini engellemek ve FinTechleri iflasa sürüklemek için fahiş ücretler talep ediliyor. Bu durum kripto şirketleriyle banka hesaplarının entegrasyonunu olumsuz etkileyebilir.”

Winklevoss, JPMorgan CEO’su Jamie Dimon’un ABD’yi küresel inovasyon ve kripto para merkezi yapma vizyonunu engellemeye çalıştığını da öne sürdü.

Sektörel ve Siyasi Dinamikler

ABD’de son dönemde kripto paralar ve FinTech teknolojilerine yönelik düzenleyici baskının azaldığı bir dönemde, JPMorgan’ın bu adımı farklı yorumlara yol açtı. Sektörde bazı kesimler, ücretlendirme politikalarının rekabeti engelleyici nitelikte olabileceğini değerlendiriyor. Özellikle Başkan Trump’ın ABD’yi kripto alanında ileri taşımak için başlattığı girişimlere karşı bankaların engeller oluşturması büyük bir tezat.

JPMorgan tarafından dile getirilen endişeler ise genellikle müşteri verilerinin güvenliği ve finansal ekosistemin istikrarına odaklanıyor. Şirketin, üçüncü taraflara müşteri verisi sağlanırken ücret talep etmesinin arkasında bu gerekçeler olabileceği düşünülüyor. Buna karşın FinTech sektörü temsilcileri, ücretsiz erişimin hizmetlerin gelişimi için kritik önemde olduğuna vurgu yapıyor.

Konu, ABD’deki FinTech ve kripto para ekosisteminde politik ve ekonomik etkileriyle birlikte canlı biçimde tartışılmayı sürdürüyor.

Mevcut durumda sektördeki belirsizlik ve ücretlendirme uygulamaları, sadece ABD’de değil, global olarak da kripto ve fintek endüstrisinin gelişimini etkileme potansiyeli taşıyor. Kullanıcıların banka verilerine erişimi, yeni finansal teknolojiler ve geleneksel bankacılık ilişkisi, gelecekteki finansal altyapının en önemli tartışma başlıklarından biri olmaya aday görünüyor.