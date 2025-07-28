Japonya Merkezli Bir Şirket Daha Kripto Para Rezervi Oluşturuyor

Japonya’da yapay zeka alanında faaliyet gösteren Quantum Solutions, Hong Kong merkezli iştiraki GPT Pals Studio üzerinden Bitcoin (BTC) $118,760.78 yatırımlarına başlayacağını açıkladı. Şirketten yapılan basın açıklamasında, bu kararın 23 Temmuz’daki yönetim kurulu toplantısında onaylandığı ifade edildi. İlk aşamada, borç alınan fonlarla 10 milyon dolara kadar BTC alımı planlanıyor. Uzun vadede ise şirket, önümüzdeki 12 ay içinde 3.000 BTC’lik bir portföy oluşturmayı hedefliyor. Bu miktarın mevcut piyasa koşullarında yaklaşık 354 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor.

Bitcoin Rezervi Hamlesi

Quantum Solutions, yatırım kararı için Japon yeni başta olmak üzere bazı itibari para birimlerinin değer kaybını ve küresel ekonomik belirsizlikleri ana etkenler olarak gösterdi. Şirket, daha önce herhangi bir kripto varlığı bilançosunda bulundurmadıklarına dikkat çekti. Planlanan Bitcoin yatırımlarıyla birlikte, mevcut işlerden elde edilen fazla fonların daha verimli yönetilmesi, varlık portföyünün çeşitlendirilmesi ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı korunmanın amaçlandığı belirtildi.

Quantum Solutions: “Mevcut işlerden elde edilen fazla fonları etkin şekilde yönetmek, finansal tabanımızı güçlendirmek, orta ve uzun vadede değeri korumak ve döviz risklerini azaltmak amacıyla rezerv varlıklarımıza Bitcoin eklemeye karar verdik.” Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

Şirket, Bitcoin yatırımlarını kademeli bir politika ile yöneteceğini ve bu işlemler için kripto para borsası Hashkey’de özel bir hesap açacağını belirtti. Bu adım, şirketin kripto varlık yönetiminde sistematik bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor. Quantum Solutions’ın kripto varlıkları ilk kez bilançosunda tutacağı, şirketin finansal stratejisinde önemli bir değişikliğe işaret ediyor.

Son dönemde Japonya’daki şirketlerin Bitcoin portföyleri dikkat çekici bir şekilde büyüyor. Japonya’da tahvil faizlerinin artmaya devam etmesi, bazı firmaların alternatif yatırıma yönelmelerine zemin hazırlıyor. Özellikle büyük kuruluşlar, kripto varlıkları rezervlerinde tutarak döviz risklerini azaltmayı hedefliyor.

Bitcoin Tutan Japon Şirketleri

Japonya’nın en büyük Bitcoin portföyüne sahip firması Metaplanet, bilançosunda şu anda 16.352 BTC bulunduruyor. Ülkede Bitcoin tutan şirket sayısı ise artış eğiliminde. NEXON, Remixpoint, Convene, SBC Medical Group Holdings ve Anap Holdings gibi başka şirketler de çeşitli miktarlarda BTC portföyü yönetiyor. Bu firmaların toplamda elinde bulundurduğu BTC miktarı 19.623’e ulaşıyor.

Japon şirketlerinin toplam BTC varlıkları, dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin portföyüne sahip şirketi olan Strategy ile karşılaştırıldığında sınırlı kalıyor. Strategy, bilançosunda 607.770 BTC ile bu alanda dünyanın önde gelen şirketi konumunda bulunuyor. Ancak Japon şirketleri, son dönemde kripto varlık alanında daha fazla adım atmaya başladı.

Quantum Solutions’ın kararı, Japonya’daki kurumsal Bitcoin portföylerindeki artışın bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Küresel ekonomik ortamda yaşanan dalgalanmalar, Japon şirketlerinin geleneksel varlık sınıfları dışında alternatiflere yönelmesini beraberinde getiriyor. Şirketin açıklamasında, portföy çeşitliliği ve uzun vadeli değer koruma politikalarının önemi vurgulandı.

Quantum Solutions’ın bitcoin yatırımı kararı, Japonya’da kurumsal rezerv yönetimi alanında dijital varlıkların artan önemini ortaya koyuyor. Özellikle dövize karşı korunma, portföy çeşitlendirmesi ve uzun vadeli değer koruma gibi gerekçelerin öne çıktığı görülüyor. Şirketlerin bu adımlarının, Japon finans piyasalarında kripto varlıkların daha fazla yer bulmasına yol açabileceği değerlendiriliyor. Bitcoin yatırımlarının, şirket varlık portföylerindeki payı ise yakın zamanda daha net gözlemlenebilecek.