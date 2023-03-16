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Yılın başında kripto piyasasının canlanmasından faydalanarak, bu yazıda piyasadaki ana borsaların bir listesi ve dijital varlıkların işlemlerinin yapılabileceği yeri seçerken dikkate alınması gereken noktaları listeleniyor.

Kripto para dünyası hızlı hareket ediyor ve giderek daha fazla insan dijital varlıklara yatırım yapıyor. 2023’ün başlarında, Bitcoin’in yükselişinden sonra piyasanın kızışmasıyla, insanlar tekrar kripto ile işlem yapmak için daha güvende hissettiler.

Ek olarak, blockchain teknolojisi gelişmeye devam ettikçe kripto para platformları da gelişmeye devam ediyor. Bu, henüz bu kripto dünyasına katılmamış olanlar için bile dijital varlıklara yatırım yapmanın ve ticaret yapmanın giderek daha kolay hale geldiği anlamına geliyor.

Dijital varlıklar daha geniş bir şekilde benimsenmeye devam ettikçe, özellikle bu sektörü sıkı bir şekilde düzenlenen geleneksel finansal piyasalardan ayıran, blockchain teknolojisinin merkezi olmayan doğası göz önüne alındığında, takip edilmesi gereken bir varlık sınıfı haline geldi.

Bununla birlikte, kripto nispeten yeni bir pazar olmaya devam ettiğinden, güvenilir borsalar bulmak büyük önem taşıyor. En iyi kripto para borsalarını seçmenize yardımcı olmak için Türkiye’de faaliyet gösteren ana platformları içeren kısa bir rehber hazırlandı.

Ama her şeyden önce: Kripto para borsası nedir?

Bir kripto para komisyonculuğu veya borsası, diğerlerinin yanı sıra Bitcoin, Ethereum, Tether, Solana, XRP gibi kripto para birimlerinin satın alınmasına, satılmasına ve ticaretine izin veren çevrimiçi bir platformdur. Kripto para borsaları genellikle kullanıcılarının ABD Doları, Euro veya Türk Lirası gibi çeşitli fiat para birimlerinde işlem yapmasına izin verir ve müzakereye yardımcı olmak için kripto para birimlerini depolamak için dijital cüzdanlar, fiyat çizelgeleri, teknik analiz araçları ve diğer cihazlar gibi çeşitli işlevler sunar. Borsalar, işlemler için ücret talep edebilir ve bazı durumlarda kripto para ödünç verme veya ortaklık programları gibi ek hizmetler sunabilir.

Bir kripto para borsası, güvenlik, şeffaflık, düşük ücretler, yüksek likidite, kullanım kolaylığı, verimli müşteri desteği ve işlemler için çok çeşitli kripto para birimleri sunduğunda iyi kabul edilir. Ayrıca borsanın piyasadaki itibarı ve verdiği hizmetlerin geçmişi de güvenilir olup olmadığının belirlenmesinde önemlidir.

En İyi Kripto Para Borsaları

Uzmanların araştırma ve analizlerine göre dünyadaki ana borsalar ve Türkiye’deki ana platformlar için aşağıya bakabilirsiniz. Ayrıca, dijital varlıklarınızın ticaretini yapmak için güvenli bir kripto borsasını nasıl seçeceğinizi de öğrenebilirsiniz.

Binance

En iyi Bitcoin sitesi olarak zirvede yerini alan ve Çin merkezli bir borsa olan Binance’in popülerliği son zamanlarda büyük ölçüde arttı. Öyle ki günlük 1 milyar doları aşan hacimlere kolayca ulaşarak dünyanın en geniş hacimli borsaları arasında yerini aldı. Binance’de komisyon oranları da çokça düşmüş vaziyette. Özellikle bu açıdan tercih edilebilir bir borsa. Ayrıca, mobil uygulamaları da oldukça kullanışa sahip ve uygulama sayesinde al-sat yapmak için bilgisayar başında bulunma zorunluluğunuz da bulunmuyor. Şu aralar işlem başına %0.1 komisyon alınmakta. Komisyon oranlarının düşük olmasının yanı sıra sahip olduğu altyapı ve stabil sistemle de tercih sebebi oluyor. Tüm bu avantajları nedeniyle geçer not almayı da başarıyor.

ProBit Global

ProBit Global, testler yoluyla token dağıtan, Learn & Earn öğrenme platformu ve kripto paraları %50 indirimle sunan ProBit Exclusive gibi özel programlar aracılığıyla dijital varlıklara erişilebilir hale getirme misyonuyla 2018 yılında doğdu. Borsanın Türkiye pazarına adanmış bir ekibi var ve bu da kullanıcıların platformda işlem yapmalarını, soruları yanıtlamalarını ve Türkçe kişiselleştirilmiş içeriğin keyfini çıkarmalarını kolaylaştırıyor. Özellikleri arasında yeni başlayanlar ve profesyoneller için otomatik ticaret botlarının yanı sıra kredi kartı ve banka transferi ile kripto para birimleri satın almak mümkün. ProBit Global kripto cüzdanlarında bu güne kadar hiç hack durumu yaşanmadığını ifade ediyor. En son gerçekleşen Dubai konferansında da ProBit Global, kullanıcılarının ve onların platformdaki varlıklarının güvenliğine olan titiz yaklaşımı vurgulayarak hiç hack durumu yaşanmadığını ve borsa cüzdanlarının son derece güvenli olduğunu sıkça belirtti.

BTCTurk

Ülkemizde en çok tercih edilen Bitcoin sitelerinden BTC Türk, futbol takımlarına sponsor olmaya ve televizyonlarda sıkça karşımıza çıkmaya başladı. Güvenilir bitcoin alma platformundan kripto para alma ve satma işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz. Web sitelerinin yanı sıra uygulamasını da indirerek güvenle işlem yapmak çok kolay. BTC Turk Pro versiyona geçerek gerçek zamanlı grafikleri görmek ve çeşitli kripto paralarla işlem yapmak mümkün. Uzman analizlerden de yararlanabileceğiniz bu platform, birçok konuda tavsiye de veriyor.

Coinbase

Güvenli yatırımcıların desteklediği ve milyonlarca kişinin kullandığı Coinbase, dünyanın en popüler ve en bilinen Bitcoin platformlarından biri olma yolunda ilerliyor. Platform, dijital para biriminin güvenli bir şekilde satın alınmasınının yanı sıra, rahatça kullanılmasını, saklanmasını ve ticaretini de kolaylaştıyor. Kullanıcılar, Android ve IOS içerisinde bulunan bir dijital cüzdan sayesinde şirketin yan kuruluşundaki diğer kullanıcılar ile ticaret yaparaktan Bitcoin ya Ether alabilirler.

Paribu

Tamamen Türk girişimi olan Paribu, kısa sürede Türkiye’de bilinirliğini arttırdı ve güvenilir Bitcoin alım satımı sunmaya başladı. Kripto para alma konusunda oldukça hızlı çalışan site, 750 binden fazla üyeye sahip. 7/24 Türkçe destek de sunan Paribu, güzel web platformuyla kullanıcılarını memnun ediyor.

Kripto Para Borsası Nasıl Seçilir?

İtibar ve geçmiş performans: Borsanın piyasadaki itibarını ve güvenlik, şeffaflık ve müşteri hizmetleri konularını nasıl ele aldığını kontrol edin.

Ücretler ve komisyonlar: Alım satım, para yatırma ve çekme ücretlerini ve farklı aracı kurumlar tarafından alınan komisyonları karşılaştırın.

Güvenlik: Varlıklarınızın güvenliği her şeyden önemlidir, bu nedenle uçtan uca şifreleme, iki faktörlü kimlik doğrulama ve veri yedekleme gibi sağlam güvenlik önlemlerine sahip bir borsa seçmek önemlidir.

Müşteri hizmetleri: Borsanın özellikle yoğun piyasa saatlerinde erişilebilir ve verimli müşteri desteği sunduğundan emin olun.

Kullanıcı Arayüzü: Kolayca işlem yapmanıza, yatırımlarınızı izlemenize, gerçek zamanlı çizelgeleri ve piyasa verilerini kontrol etmenize olanak tanıyan ve mobil uyumlu, net ve sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahip bir borsa seçin.

Varlık teklifi: Borsanın işlemler için çok çeşitli kripto para birimleri ve diğer dijital varlıklar sunduğundan emin olun.

Regülasyon: Borsanın ilgili bir mali otorite tarafından düzenlendiğini ve geçerli tüm düzenlemelere uygun olduğunu kontrol edin.

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