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İşte Kanıt! Bu Rapor Her Şeyi Anlatıyor! Nam Salan Analistten Gerçekçi Bitcoin Tahmini!

Bitcoin (BTC) yeniden 17.000 dolar seviyesine ulaşmaya çalışırken, zincir üstü verilere atıfta bulunan kıdemli bir analist çarpıcı bir değerlendirmede bulunuyor. 
12:40
28 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden 17.000 dolar seviyesine ulaşmaya çalışırken, zincir üstü verilere atıfta bulunan kıdemli bir analist çarpıcı bir değerlendirmede bulunuyor.

IntoTheBlock: Yeni Bitcoin Adreslerinin Sayısı Düşüyor

Kurumlar ve balinalar piyasadaki çöküş nedeniyle temkinli hareket ederken, yeni Bitcoin adreslerinin sayısı düşüyor. Kıdemli analist Ali Martinez, dün Twitter’da  analitk şirketi  IntoTheBlock‘un verilerini paylaştı. Rapora göre, yeni Bitcoin adreslerinin sayısı son yedi gün içinde %8,16 azaldı. Bu durum, yatırımcıların mevcut fiyatlarla Bitcoin ile ilgilenmediğini gösteriyor. Martinez, yaptığı açıklamada  “intotheblock’tan gelen veriler, BTC ağında oluşturulan yeni adreslerin sayısının düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor. Son yedi gün içinde, bu rakam  %8,16 azaldı. Bu ağ faaliyeti, yatırımcıların mevcut fiyat seviyelerinde BTC satın almakla ilgilenmediğini gösteriyor.” ifadelerini kullandı. Martinez ayrıca, ağdaki büyük işlemlerin sayısı yılın en düşük seviyesinde olduğu için kurumsal yatırımcılar ve balinalarında ilgisiz olduğuna dikkat çekti. Analiste göre, değeri 100.000 doları aşan işlem sayısı 8.040 civarında.

Yakın zamanda bildirildiği üzere, BitMEX‘in Bitcoin volatilite endeksi tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Bitcoin, Noel’den bu yana 16.800 dolardaki fiyat noktasına yakın işlem görüyor. Düşük volatilite genellikle önemli bir fiyat hareketinden önce gelse de, bu hareketin yönü ve zamanı belirsizliğini koruyor. Uzmanlara göre, Bitcoin her iki yöne de gidebilir.  Sektördeki FUD nedeniyle alım yapmayan yatırımcılar, düşük volatilitenin sebebi olabilir. Mevcut düşük volatilite sonrası BTC’nin hangi yöne gideceği merakla bekleniyor.

Martinez: Fiyatı, Bu Belirleyecek!

Bitcoin konsolide olurken, Ali Martinez, 16.000 dolar ve 17.000 dolar dışındaki bir hareketin muhtemelen trendin yönünü belirleyebileceğine inanıyor. IntoTheBlock’un zincir içi verilerine atıfta bulunan uzmana göre, Bitcoin iki önemli tedarik duvarı arasında yer alıyor: biri 16.600 dolarda, 1.46 milyon adres 915.000 BTC’ye sahipken, diğeri 1.27 milyon adresin 730.000 BTC’ye sahip olduğu 17.000 dolar.

İl Capo Of Crypto gibi analistler, fiyatın bir dip bulmadan önce en az 12 bin dolara düşeceğine inanıyor.Özellikle, önceki ayı piyasalarıyla karşılaştırıldığında, Bitcoin fiyatı, önceki tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık %76 düşmesine rağmen, mevcut düşüş derinleşebilir Delphi Digital geçtiğimiz günlerde, önceki iki büyük ayı piyasasında oranın %85 olduğunu vurguladı, Bitcoin son 24 saat içinde %0,14 düşüşle an itibariyle 16.660 dolardan işlem görüyor.

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