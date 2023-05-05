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İsrail, IŞİD İle Bağlantılı Binance Hesaplarına El Koydu: Binance Açıklama Yaptı

İsrail, Binance kripto para borsasında bulunan 160 kullanıcı hesabına el koyduğunu açıkladı ve bunların terör bağlantısını duyurdu.
13:15
5 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Toplam ticari hacme göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, artan regülasyon baskılarına bir yenisini eklemiş olabilir. Reuters tarafından bugün aktarılan bir habere göre, İsrail’in anti-terör yetkilileri tarafından Binance üzerindeki birçok hesaba el konuldu.

İsrail’den Binance Operasyonu

Reuters, Binance üzerinde son 18 ayda toplam 190 hesaba el konulduğunu belirtilirken bunlardan iki tanesinin ise direkt olarak IŞİD ile bağlantılı olduğunu aktardı. Diğer el konulan hesapların ise Hamas grubu ile bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

Reuters tarafından paylaşılan evraklara bakıldığında 28 yaşındaki Filistin vatandaşı Osama Abuobayda’nın IŞİD ile bağlantılı iki hesabın sahibi olduğu görülüyor. Geri kalan bütün hesapların ise Filistin merkezli üç kripto para şirketine ait olduğu aktarılıyor. Üç kripto para borsası ve platformunun Al Mutahadun For Exchange, Dubai Company for Exchange ve Al Wefaq Co. For Exchange olduğu açıklandı. İsrail’in anti-terör yetkilileri tarafından paylaşılan evrakta direkt olarak adı verilen üç Filistin merkezli kripto para borsasının hesaplarına el konularak yaklaşık 137.870 doların dondurulduğu da belirtiliyor.

Binance İddiaları Yanıtladı

Binance ise bu haberlerin hemen üzerine konu hakkında bir açıklama yayınladı. Binance, Reuters’ın vurgu yaptığı yetersiz platform kontrolü iddialarını reddederek kötü niyetli kişilerin hesaplarını kendi adları üzerinden açmadığını paylaştı. İlgili kurumların da direkt olarak bilinen kurum isimlerini kullanmadığını belirten Binance yetkilileri, şunları vurguladı:

“Yazıda belirtilen spesifik kurumlar konusunda, kötü niyetli kişilerin suçla ilişkili kurumların isimleri ile hesap açmadığını belirtmek gerekiyor. Bu sebeple ekibimiz yetkililer ve kolluk kuvvetleri ile işbirliği yaparak söz konusu kişi veya kurumları tespit etmek için sadece yetkililerin bildiği bilgileri kullanmaktadır.”

Borsa, sadece bu yıl içerisinde yetkililerin 1 milyar dolardan fazla kripto para birimine el koyduğunu ve buna yardımcı olduklarını da aktardı.

Peki İsrail bu varlıklara nasıl el koydu? İsrail yasalarına göre Savunma Bakanı direkt olarak teröristler ile bağlantılı varlıklara el koyabilir. Bu varlıkların nakit para, kripto para veya emtia olması ise bir şeyi değiştirmiyor. İsrail’in attığı bu adım ise hükümetlerin ve devletlerin kripto paralara yönelik tutumunu bir kere daha gözler önüne seriyor.

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