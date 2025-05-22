Solana (SOL)

İşlem Hızı 150 ms’ye Düşüyor! Popüler Altcoin’de Alpenglow Gerçek Oluyor

Özet

  • Solana, Alpenglow ile işlem onay sürecini kökten yenilemeyi planlıyor.
  • Yeni Votor ve Rotor sistemleriyle saniyenin altında blok sonlandırma hedefleniyor.
  • Bu gelişmeler, özellikle gerçek zamanlı uygulamalarda altcoin'in performansını üst seviyeye taşıyabilir.
İlayda Peker
İlayda Peker

Solana geliştirici ekibi, ağın temel yapı taşlarını kökten değiştirmeyi planlayan büyük bir güncellemeye hazırlanıyor. “Alpenglow” adı verilen yeni konsensüs protokolü, işlem onay sürelerini kısaltarak kullanıcı deneyimini ileriye taşımayı hedefliyor. Yeni sistem, mevcut Proof of History ve Tower BFT mekanizmalarının yerini alacak. Amaç, işlem hızını artırırken ağ koordinasyonunu sadeleştirmek.

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Yeni Protokol Alpenglow Neyi Değiştiriyor?Votor ve Rotor: Blok Onayında Yeni Dönem

Yeni Protokol Alpenglow Neyi Değiştiriyor?

Solana ekosisteminden çıkan Anza isimli altyapı firması, Alpenglow güncellemesini kamuoyuna duyurdu. Bu yeni yapı, Solana’nın karmaşık zamanlama ve oylama süreçlerini ortadan kaldırarak daha yalın bir doğrulama sistemi sunmayı amaçlıyor. Hâlihazırda kullanılan Proof of History sistemi, işlemlerin zamanlamasını belirlerken; Tower BFT, güvenlik ve uzlaşıyı sağlamak için birden fazla oylama turuna ihtiyaç duyuyor. Ancak bu mekanizmalar, sistemin hızını düşüren gecikmelere neden olabiliyor.

Alpenglow ise bu engelleri ortadan kaldırmak için geliştirildi. Güncellemeyle birlikte, ağdaki işlem onayı sürecinin saniyenin altına çekilmesi planlanıyor. Bu hedef, özellikle gerçek zamanlı uygulamalar için hayati önemde. Altyapı sadeleştikçe, hem geliştiricilerin hem de kullanıcıların Solana’ya olan güveninin artması bekleniyor. Bu değişim, yalnızca bir yazılım güncellemesi değil, aynı zamanda Solana’nın gelecekteki konumunu belirleyecek bir teknoloji hamlesi olarak görülüyor.

Votor ve Rotor: Blok Onayında Yeni Dönem

Alpenglow sistemi, Votor ve Rotor adını taşıyan iki temel bileşen içeriyor. Votor, işlemlerin bloklara yazılmasını ve onaylanmasını sağlayan yeni bir mekanizma sunuyor. Simülasyonlara göre, uygun ağ koşullarında işlemleri yalnızca 100 ila 150 milisaniyede sonlandırabiliyor. Bu hız, mevcut sistemlerle kıyaslandığında devrim niteliğinde. Ağın %80’i çevrimiçiyse tek turda, %60’ı çevrimiçiyse iki turda blok sonlandırılabiliyor. Bu esneklik, ağın yoğunluğuna göre işlem hızını koruyabilmesini sağlıyor.

Diğer yandan Rotor, verilerin ağa nasıl iletildiğini yeniden tanımlıyor. Mevcut Turbine sisteminden farklı olarak daha az adımda, daha dengeli ve akıllı bir veri aktarımı hedefleniyor. Rotor’un sunduğu bant genişliği optimizasyonu, özellikle yüksek trafik dönemlerinde sistemin stabil kalmasını sağlayabilir. Bu iki sistemin birlikte çalışması, hem blok onay süresini düşürecek hem de veri iletimindeki tıkanıklıkları en aza indirecek.

Alpenglow’un uygulanmasıyla birlikte Solana’nın, blokzincir alanında hız ve verimlilik konusunda bir adım öne çıkması bekleniyor. Özellikle oyunlar, finans uygulamaları ve sosyal medya gibi alanlarda bu iyileştirmelerin doğrudan etkisi görülebilir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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