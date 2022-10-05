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Kripto piyasaları şu anda düşüşte, ancak yatırımcılar, kar elde etmeye devam etmek için otomatik işlem botlarını kullanarak portföylerini oluşturma fırsatı görüyorlar. Birçok bireysel ve kripto meraklısı yatırımcı piyasadan korkarken, deneyimli yatırımcılar bunu bir birikim dönemi olarak görüyor. Varlıklar şu anda düşük fiyatlı ve deneyimli yatırımcılar herhangi bir piyasada nasıl kazanacaklarını bildikleri için işlem yapmaya devam ediyor.

Ayı piyasası yatırımcılarının aradığı şey, genel olarak aşağı veya stabil eğilim içindeki günlük düşüş ve yükseliş fiyat hareketleri. Küçük düşüşlerde satın almak ve küçük yükselişlerde satış yapmak, manuel işlem yapıyorsanız çok yorucu, bu nedenle stratejinizi yürütmek için botları kullanan otomatik bir işlem yönetim sistemi kullanmayı düşünebilirsiniz.

Yatırımcılar Ayı Piyasasında Botlarla Nasıl Para Kazanıyor?

Bir ayı piyasası yatırımcısının, kar elde etmek için büyük olasılıkla çok sayıda küçük kar marjı işlemi yapması gerekecek. Bunu kendinizi yormadan yapmanın en iyi yolu, profesyonellerin kullandığı gibi botları kullanmak olabilir.

Hâlâ düşmekte olan veya yüksek derecede volatilite yaşayan bir piyasa için, emirleri ne zaman açıp kapatacağını söylemek için yerel veya 3. taraf sinyallerini kullanan bir DCA botu kullanmanız gerekebilir. Yatırımcılar bunları, fiyat belirli bir yüzde düştüğünde satın alacak şekilde yapılandırabilir ve ardından fiyat tekrar yükseldiğinde bir satışı tetikleyebilir. Bu çok basit bir açıklama, ancak bot son derece esnek. Ayrıca, Binance gibi bir borsada Vadeli İşlemlerin yanı sıra long veya short stratejiler için de kurulabilir.

İşlem yapmak istediğiniz coin yatay hareket ediyorsa, destek ve direnç arasında hamle yapıyorsa, bir Grid botu kullanabilirsiniz. Grid Botu, bir dizi yatay fiyat çizgisine sahip. Fiyat desteğe doğru düştükçe, bot her satıra bir satın alma emri verir. Fiyat dirence doğru yükselirken, her satıra satış emri verir. Bu küçük fiyat hareketlerinden yararlanmak, Scalping olarak da bilinir. Bu, yatırımcıların, HODLer’ların bir coin yatırımından tutarlı kârlar elde etmelerini sağlayabilir.

Daha yeni yatırımcılar için, DCA veya Grid botları için önceden ayarlanmış bot şablonları sunan bir platform seçmeniz faydalı olabilir. Çünkü bu, yapılandırmayı büyük ölçüde basitleştirecek. Yeni bir bot oluşturmak daha yavaş olduğundan ve işlem yapmak istediğiniz borsa ve coin çifti için zaten bir tane ayarlamışsa sıfırdan bir bot oluşturmaya gerek olmadığı için, gelişmiş yatırımcılar bile bu önceden ayarlanmış şablonlardan yararlanabilir.

Bir coin’in yükselişe devam edeceğini düşünüyorsanız, Options botları da iyi bir seçim olabilir. Satım opsiyonu sözleşmesi, opsiyon sözleşmesinin süresi dolduğunda belirli bir fiyattan satmanıza olanak tanır. Örn: Şu andan itibaren bir hafta sonra 19.000$’dan bir BTC için, mevcut fiyatı 20.000$ ve sözleşme için 500$’lık bir prim ile bir Satım opsiyonu satın alıyorsunuz. Fiyat 16.000$’a düşer ve siz bu opsiyonu kullanıp 19.000$’a satarsınız. 500$’lık sözleşme ücreti çıkarıldığında, 4.000$ kaybetmek yerine 2500$’ı kazanabilirsiniz. Ancak BTC’nizi satmak istemiyorsanız, onun yerine Seçenekler sözleşmenizi pozisyonundan çıkmaya çalışan birine satabilirsiniz ve bu, Put sözleşmelerinden gerçekten kazanç sağlayabileceğiniz anlamına geliyor.

Varlıkları ucuzken biriktirmek istiyorsanız, bir HODL botuna ihtiyacınız var. Bu bot, belirlediğiniz aralıkta seçtiğiniz varlığın sabit bir miktarını satın alır. Örneğin, her Perşembe sabah 9’da 200$ BTC almaya ayarlamış olabilirsiniz. Ana hedefiniz Bitcoin gibi tarihi güçlü fiyat performansına sahip bir varlık biriktirmekse bu doğru seçenek olabilir.

Her zaman olduğu gibi sadece işlem yapmak istediğiniz coinleri değil, kullanmak istediğiniz platformu da araştırmanız önemli. 3Commas’ın bu noktada iyi olduğu düşünülüyor. Çünkü 2017’den beri piyasadalar, botlarının sağlam olduğu düşünülüyor, yapılandırma konusunda esnekler ve tüm büyük borsaları destekliyorlar.

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