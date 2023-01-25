En büyük kripto para Bitcoin'in (BTC) çeşitli on-chain (zincir üstü) metrikleri bu yılki yükselişin ardından ciddi alım sinyalleri vermeye devam ediyor. İşte Bitcoin'de "tarihi alım fırsatı"na işaret eden o metrikler.

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En büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) çeşitli on-chain (zincir üstü) metrikleri bu yılki yükselişin ardından ciddi alım sinyalleri vermeye devam ediyor. İşte Bitcoin’de “tarihi alım fırsatı”na işaret eden o metrikler.

“Bitcoin Ciddi Alım Fırsatı Bölgesinde”

Bitcoin, bir noktada 2023’ün başından bu yana yüzde 37 yükselişle 2022 boyunca hapsolduğu durgunluktan çıkmayı başardı. Piyasa uzmanları ve analistlerine göre zincir üstü veriler Bitcoin’in hala “alım fırsatı” bölgesinde olabileceğine işaret ediyor. Araştırmacı ve teknik analist “Game of Trades”, 24 Ocak’ta 70 binden fazla Twitter takipçisi ile BTC için altı zincir üstü metriğin mevcut durumuna dikkat çekti.

Game of Trades’ın dikkat çektiği ilk metrik, varlık büyüklüğü ve satın alınan BTC sayısı açısından yoğun birikim bölgelerini gösteren bir birikim eğilimi puanı metriği oldu. Analist, “Varlıklı yatırımcılar kripto para borsası FTX‘in çöküşünden bu yana derin birikim modunda. Benzer birikim 2018 ve 2020 diplerinde de gerçekleşti.” ifadelerini kullandı.

Analistin Radarındaki Diğer Bitcoin Metrikleri

Bitcoin’in varlığına göre ayarlanmış uyku hali akışı, mevcut piyasa değeri ile yıllıklandırılmış uyku hali değerinin oranının bir ölçüsüdür. Uyku hali değeri piyasa değerini geçtiğinde, piyasanın tam kapitülasyonda olduğu düşünülebilir ki bu her yaşandığında bunun iyi bir alım fırsatı olduğu görüldü. Zincir üstü veri platformu Glassnode’a göre bu metrik 2022 yılında şimdiye kadarki en düşük seviyeye geriledi.

Bitcoin’in rezerv riski, BTC fiyatına göre uzun vadeli yatırımcıların varlığa olan güvenini ölçmek için kullanılmaktadır. Glassnode’un verilerine göre bu 2022 sonunda şimdiye kadarki en düşük seviyede bulunuyor.

Bitcoin’in Gerçekleşen Fiyatı (RP), dolaşımdaki tüm coinlerin en son hareket ettikleri fiyattaki değeridir. Başka bir deyişle dolaşımdaki tüm BTC’ler için ne ödediğinin bir tahminini sunar. Woo Charts’a göre Bitcoin, kripto para borsası FTX’in çöküşünden bu yana 13 Ocak’a kadar bu seviyenin altında işlem gördü. Şu anda başka bir satın alma fırsatını temsil eden RP’nin hemen üzerinde fiyatlanıyor.

Bitcoin MVRV Z-Skoru, BTC’nin ‘adil değerine’ veya gerçekleşen fiyatına kıyasla ne zaman önemli ölçüde aşırı veya düşük değerli olduğunu gösterir. Metrik aşırı düşük değer bölgesini terk ettiğinde, bu genellikle ayı piyasasının sonunun geldiği şeklinde kabul edilir.

Game of Trades, son olarak madencilik kârlılığının temellerini ve piyasa döngüleri üzerindeki etkisini inceleyen Puell Multiple metriğine dikkat çekti. Şu anda olduğu gibi düşük fiyat madencilerin stres altında olduğunu gösterir ve bu uzun vadeli alım fırsatı ile karşı karşıya olunduğu anlamına gelmektedir.

Analist, bu altı zincir üstü metriğin Bitcoin‘de olağanüstü bir risk-ödüle işaret ettiğini belirterek, metriklerin tamamının 2015, 2018 ve 2020’deki piyasa döngüsü diplerine benzer seviyelerde olduğunu ekledi.