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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Yatırımcılar yatırımlarından istedikleri getiriyi elde edemediklerinde genel olarak farklı alternatifler aramaya başlayabilirler. Illuvium (ILV) yatırımcılarının durumunda, iddialara göre getirileri daha etkileyici olabilirdi ve yatırımcılar beklediklerini alamamış olabilirler.

Yapılan açıklamalara göre yatırımcılar Illuvium’da bulamadıkları yatırım getirisini farklı projelerde bulabilir ve bunlardan birinin DigiToads‘un (TOADS) Swamp Arena’sı olduğu iddia ediliyor. Bu alternatif girişim, önceki kayıplarını telafi edebileceğine ve yatırım portföylerini önemli ölçüde artırabileceğine inandıkları için yatırımcıların dikkatini çekmiş olabilir. Yatırımcılar, yatırımlarını çeşitlendirerek ve yeni yollara girerek gerilemenin üstesinden gelebilir ve potansiyel olarak gelecekte başarılar elde edebilirler.

DigiToads (TOADS) Kazanmak İçin Oyna Oyunu

DigiToads, DigiToads adı verilen türünün tek örneği dijital yaratıklarla toplama, besleme ve savaşlara katılmayı sorunsuz bir şekilde entegre eden bir Web3 oyun platformu olan Swamp Arena’yı sunduklarını duyurdu. İddialara göre yenilikçi oynanışı, topluluk odaklı girişimleri ve gelecek vaat eden yatırım potansiyelinin birleşimiyle DigiToads, kısa sürede bir kripto yatırımı olarak ortaya çıktı ve erken kripto para yatırımcılarının dikkatini çekti.

Oyuncular, DigiToads’larının son derece rekabetçi Swamp Arena’daki hünerlerini geliştirmek için DeFi projesinin yerel para birimi olan TOADS’ı kullanabilirler. Oyuncular yiyecek, iksir ve eğitim ekipmanı elde etmek için TOADS tokenlarını kullanarak DigiToads’larının boyutunu, gücünü ve yeteneklerini artırabilir ve diğer oyunculara karşı savaşlarda stratejik olarak rekabet avantajı elde edebilirler.

Kendini Illivium’dan ayırdığı iddia edilen DigiToads, aktif topluluk üyeleri için tutarlı ödüller sağlayarak öne çıkmayı hedefliyor. Her aylık sezonun sonunda, liderlik tablosundaki en iyi %25 oyuncu hak ettiği bir ödül olarak TOADS alacaktır. Oyun içi eşya satışlarından elde edilen fonların %50’si ödül havuzuna ayrılır ve adanmış oyuncular arasında dağıtılarak adalet duygusu geliştirilir ve sürekli katılım teşvik edilir.

Yapılan açıklamalara göre bataklığa giren veya çıkan her işlem için mütevazı bir vergi uygulanır. Bataklık arenasına giriş için %7 vergi ve çıkış için de %7 vergi. Bu vergiler Kurbağa Hazinesindeki artışa katkıda bulunur ve yalnızca sahiplerine fayda sağlamaya yöneliktir. Bu yaklaşım, sahiplerin TOADS tokenlerini ve NFT’lerini ellerinde tutmaları için bir teşvik görevi görür.

Ekibin açıklamasına göre bu kârlı avantajlar, TOADS’ın yatırımcıları devam eden kripto para ICO’suna çekmesinin nedeni olabilir. Sadece birkaç haftadır yayında olan ön satış, 307 milyon TOADS tokeninin meteorik satışını gerçekleştirdi ve 4,8 milyon dolar topladı. Mevcut değeri 0,042 $ olan bu hızlı satış tokenı, 0,01 $’dan satın alan erken yatırımcılar için iddialara göre % 320 getiri sağladı. Dahası, birden fazla merkezi olmayan borsada listelenmeden önce %30’luk bir ek getiri elde etme çalışmaları halen devam ediyor.

İddialara göre kripto para ICO’suna yatırım yaparak ve mevcut indirimden TOADS satın alarak, yatırımcılar Bataklık Arenasına düşük bir fiyata erişebilirler. Bu fırsat, oyun içi ödüller ve NFT stake etme gibi diğer kazançlı girişimler yoluyla hızla büyük kârlar elde etmelerini sağlar. DigiToads, kullanıcıları için sürekli kar sağlamak için bu stratejileri kullanır ve TOADS’ı bir kripto yatırımı yapıyor olabilir.

DigiToads ile ilgili daha detaylı bilgilere websitesinden ulaşabilirsiniz.

Illuvium’un (ILV)

Illuvium, oyuncuların uzaylı takımı oluşturma, madencilik ve avcılık yoluyla Web3 oyunlarına katılmalarını sağlayan blok zinciri tabanlı bir oyundur. 2021’de oyun popülerlik kazanmaya başladığında, yatırımcılar bunu hızla fark etti ve oyuna yatırım yaptı. Oyunun yerel tokenı ILV önemli ölçüde arttı ve yatırımcılar daha da heveslendi. Kısa süre içinde oyun sektöründe viral bir DeFi projesi haline geldi.

İddialara görr heyecan azaldı ve yatırımcılar neyin yanlış gittiğini merak ediyor. Eski standartlarla karşılaştırıldığında, ILV’nin şu anda optimum performans göstermesi gerektiği ifade ediliyor. 2021’de zirve yaptıktan sonra yavaş bir inişe geçti ve şu anda alım baskısıyla mücadele ediyor. Bu nedenle ILV yatırımcıları, iddialara göre bir zamanlar kârlı olan yatırımlarının kalıntılarını toplamaya ve daha yeşil meralar aramaya karar verdi.

Özet

İddialara göre Illuvium ile hayal kırıklığına uğrayan yatırımcılar, umut verici getiriler için DigiToads’un Swamp Arena’sına yöneliyor. DigiToads, aktif topluluk üyeleri için yenilikçi bir oyun ve ödüller sunuyor. Ön satışı 4,8 milyon dolar topladı ve erken yatırımcılar için %320 getiri sağladı. Ekibin iddialı açıklamalarına göre TOADS’a yatırım yaparak Swamp Arena’ya erişebilir ve oyun içi ödüllerden kâr elde edilebilir.

Website – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.