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İlk 100’deki Bu Kripto Paraya Dikkat! 6 Aydır Sürekli Bu Altcoini Alıyorlar!

En büyük yatırımcılar bu altcoine aylardır ilgi göstermeye devam ediyor. İlk 100 kripto para arasında yer alıyor.
18:20
26 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasalarındaki eski ve güçlü birikime sahip cüzdanlar balina olarak isimlendiriliyor. Bu grubun attığı adımlar yakından izleniyor. Son 6 aydır en büyük 100 kripto para arasında olan bu altcoini alan büyük yatırımcılar acaba neyi bekliyor? Bitcoin fiyatı yeniden 20.000 doları aşmışken bu kripto paradan ciddi bir hareket gelebilir.

Balinaların Aldığı Altcoin

Fantom (FTM) yazı hazırlandığı sırada 0,22 dolardan alıcı buluyor ve güne %6,24’lük artışla devam ediyor. Bitcoin ise şu sırada 21.000 dolar seviyesini aşmak için mücadele ediyor. FTM için günlük işlem hacmi %138 oranında arttı ve 95 milyar dolara ulaştı. Kripto paraların toplam işlem hacmi ise birkaç gün önceki 70 milyar dolar seviyelerinden bugün 120 milyar dolara ulaştı ve toplam değer 1 trilyon dolar sınırında bulunuyor.

Fantom balinaları, fiyattaki büyük düşüş trendine rağmen Mayıs ayından bu yana alım çılgınlığı yaşıyor. 1 milyon ila 10 milyon coin’e sahip adresler Mayıs 2022’den bu yana 79 milyon FTM Coin satın aldı. Mayıs ayında, bu kohort arzın yaklaşık %15’ini elinde tutarken, bugün %20’ye yakınına sahip.

Fantom (FTM) Yorum

Son 6 aydaki istikrarlı birikime rağmen, FTM fiyatı aynı süre zarfında %75’in üzerinde düştü. RSI’ın karşı karşıya olduğu konsolidasyondan kurtulmasıyla alıcılarda bir artış görünüyor. Balina birikimi dışında, ileriye dönük FTM fiyat artışını destekleyecek pek bir şey yok. Ağ büyümesi daha düşük seviyelerde seyrederken, günlük aktif adresler önemli bir toparlanma yaşamadı.

Yine de iyi bir gelişme olarak borsalardaki FTM arzına bakabiliriz. FTM arzında son zamanlarda bir düşüş olduğu için, bugünlerde de birikimin devam ettiğini varsayabiliriz. Bununla birlikte, endişe verici bir faktör, Fantom’un toplam kilitli değeri (TVL) olacak. Defillama’dan alınan veriler, FTM TVL’nin 546 milyon dolar seviyesinde olduğunu söylüyor. Bu rakam 800 milyon dolar zirvesinin oldukça altında ve bir akıllı sözleşme platformu için iyi değil. Düşük DeFi TVL, ağa kurumsal girişlerin düşük olduğunu gösterir.

Sonuç olarak aylardır devam eden birikim güçlü FTM yatırımcılarının projeye güvenini gösterirken birçok veri ağın henüz geri dönüşe başlamadığını söylüyor. Bitcoin’in getirdiği pozitiflikle FTM fiyatı 0,24 dolara yükselebilir eğer yeniden düşüş başlarsa ilk bariyer 0,17 dolar gibi görünüyor.

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