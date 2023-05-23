Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   İflasıyla Kripto Para Piyasasını Sarsan FTX Yeniden Açılıyor: FTX 2.0!

İflasıyla Kripto Para Piyasasını Sarsan FTX Yeniden Açılıyor: FTX 2.0!

Özet

  • Ortaya çıkan son belgeler iflas eden FTX'in yeniden açılabileceğini gösteriyor.
  • İflas sürecini yönetmesi için atanan yeni CEO'su John Ray III, FTX'in yeniden açılması için çalışma yapıyor.
  • FTX'in yeniden açılma sürecinin FTX 2.0 olarak adlandırıldığı görülüyor.
10:35
23 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

2022’nin Kasım ayında iflas etmesiyle kripto para piyasasını sallayan ve piyasa üzerinde art arda şok dalgalarına neden olan kripto para borsası FTX, FTX 2.0 olarak yeniden açılacak gibi görünüyor. Kripto para borsasının iflas sürecini yönetmesi için atanan yeni CEO’su John Ray III, Ocak ayında da FTX’in yeniden açılabileceğini ima etse de net bir açıklama gelmemişti. Nitekim ortaya çıkan son belgeler kripto para borsasının yeniden açılması için etkin bir çalışma yapıldığını ortaya koyuyor.

Yeni CEO Ray, FTX 2.0 İçin 6.7 Saat Harcadı

FTX’in iflas süreci yönetimine dair yapılan bir faturalandırmada yer alan kalemler, FTX‘in yeniden açılması için çalışmaların devam ettiğini, kripto para borsasının FTX 2.0 olarak yeniden açılacağını gösteriyor. Belgeler, Ray’in kripto para borsasının yeniden açılmasını gösteren ve FTX 2.0 adlandırılan süreç için 6.7 saat harcadığını ortaya koyuyor.

Bugüne kadar, varsayımsal ifadeler dışında ve kripto para borsasının yeniden açılması için hazırlanan iç taslak belgeleri dışında somut bir plan olduğuna dair hiçbir kanıt yoktu. Ancak yeni CEO bu yöndeki iddiaları hiçbir zaman reddetmedi.

Ray, Ocak ayında The Wall Street Journal‘a verdiği demeçte “Her şey masada. Eğer bu konuda ileriye dönük bir yol varsa, o zaman bunu sadece araştırmakla kalmayacağız, yapacağız da.” ifadelerini kullanmıştı.

FTX’in Baş Avukatı Dietderich de Borsanın Yeniden Açılabileceğini İma Etmişti

FTX’in baş avukatı olan Andy Dietderich, Nisan ayında kripto para borsasının potansiyel olarak faaliyetine yeniden başlayabileceğini, bunun önemli bir sermaye gerektirecek bir eylem olduğunu ve müşterilerin kripto para borsasına yeniden ilgi gösterebileceklerini öne sürse de bunun birçok olasılıktan biri olduğunu ve kararların nihai olmaktan çok uzak olduğunun altını çizmişti.

Öte yandan VC şirketi Tribe Capital’in FTX’in yeniden açılması konusunda gerekli olan finansman için bir finansman turuna liderlik etmekle ilgilendiği iddia ediliyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
İlgili Yazılar
On Binlerce Yatırımcıyı Vurdu! 10 Günde 24 Altcoin’in Fişi Çekildi! Sayı Hızla Artıyor!
On Binlerce Yatırımcıyı Vurdu! 10 Günde 24 Altcoin’in Fişi Çekildi! Sayı Hızla Artıyor!
Hızla Yaklaşan Halving Etkinliği İle Gündemden Düşmeyen Bu Altcoin Balina Akınına Uğruyor!
Hızla Yaklaşan Halving Etkinliği İle Gündemden Düşmeyen Bu Altcoin Balina Akınına Uğruyor!
Bitcoin’in 6 Ay İçinde 100.000 Dolara Ulaşmasını Bekleyen Analistten Şaşırtan Çöküş Uyarısı!
Bitcoin’in 6 Ay İçinde 100.000 Dolara Ulaşmasını Bekleyen Analistten Şaşırtan Çöküş Uyarısı!
Kripto Para Piyasasındaki Hacim Tarihi Dip Seviyelerde! Altcoin’ler İçin Alarm Çalıyor!
Kripto Para Piyasasındaki Hacim Tarihi Dip Seviyelerde! Altcoin’ler İçin Alarm Çalıyor!
Geçmişte 2 Kez Yaşandı! Galassnode’un Kurucu Ortağı Bitcoin’in Gideceği Yönü Açıkladı!
Geçmişte 2 Kez Yaşandı! Galassnode’un Kurucu Ortağı Bitcoin’in Gideceği Yönü Açıkladı!
Veeeee Hong Kong Bombayı Patlattı! Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Beklenen An Geldi! 1 Haziran’da Başlıyor!
Veeeee Hong Kong Bombayı Patlattı! Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Beklenen An Geldi! 1 Haziran’da Başlıyor!
Binance 2022’nin En Çok Konuşulan Altcoin’i İçin Bekleneni Yaptı! 24 Mayıs Saat 00.30’da Başlıyor!
Binance 2022’nin En Çok Konuşulan Altcoin’i İçin Bekleneni Yaptı! 24 Mayıs Saat 00.30’da Başlıyor!
Her An Harekete Geçebilir! Bir Dönem Herkesin Dilindeki Altcoin İçin Sessizlik Bozulabilir!
Her An Harekete Geçebilir! Bir Dönem Herkesin Dilindeki Altcoin İçin Sessizlik Bozulabilir!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023