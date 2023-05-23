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2022’nin Kasım ayında iflas etmesiyle kripto para piyasasını sallayan ve piyasa üzerinde art arda şok dalgalarına neden olan kripto para borsası FTX, FTX 2.0 olarak yeniden açılacak gibi görünüyor. Kripto para borsasının iflas sürecini yönetmesi için atanan yeni CEO’su John Ray III, Ocak ayında da FTX’in yeniden açılabileceğini ima etse de net bir açıklama gelmemişti. Nitekim ortaya çıkan son belgeler kripto para borsasının yeniden açılması için etkin bir çalışma yapıldığını ortaya koyuyor.

Yeni CEO Ray, FTX 2.0 İçin 6.7 Saat Harcadı

FTX’in iflas süreci yönetimine dair yapılan bir faturalandırmada yer alan kalemler, FTX‘in yeniden açılması için çalışmaların devam ettiğini, kripto para borsasının FTX 2.0 olarak yeniden açılacağını gösteriyor. Belgeler, Ray’in kripto para borsasının yeniden açılmasını gösteren ve FTX 2.0 adlandırılan süreç için 6.7 saat harcadığını ortaya koyuyor.

Bugüne kadar, varsayımsal ifadeler dışında ve kripto para borsasının yeniden açılması için hazırlanan iç taslak belgeleri dışında somut bir plan olduğuna dair hiçbir kanıt yoktu. Ancak yeni CEO bu yöndeki iddiaları hiçbir zaman reddetmedi.

Ray, Ocak ayında The Wall Street Journal‘a verdiği demeçte “Her şey masada. Eğer bu konuda ileriye dönük bir yol varsa, o zaman bunu sadece araştırmakla kalmayacağız, yapacağız da.” ifadelerini kullanmıştı.

FTX’in Baş Avukatı Dietderich de Borsanın Yeniden Açılabileceğini İma Etmişti

FTX’in baş avukatı olan Andy Dietderich, Nisan ayında kripto para borsasının potansiyel olarak faaliyetine yeniden başlayabileceğini, bunun önemli bir sermaye gerektirecek bir eylem olduğunu ve müşterilerin kripto para borsasına yeniden ilgi gösterebileceklerini öne sürse de bunun birçok olasılıktan biri olduğunu ve kararların nihai olmaktan çok uzak olduğunun altını çizmişti.

Öte yandan VC şirketi Tribe Capital’in FTX’in yeniden açılması konusunda gerekli olan finansman için bir finansman turuna liderlik etmekle ilgilendiği iddia ediliyor.