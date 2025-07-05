İddia: ETH Değeri Olması Gereken Seviyede Değil! Fiyat Yükselmeli!

Fundstrat’ın kurucu ortağı ve baş yatırım yetkilisi Tom Lee, Ethereum $2,513.06’un mevcut fiyatının, sahip olduğu potansiyel ve altyapısı göz önüne alındığında ciddi şekilde düşük olduğunu savundu. Lee, Coinage podcast’inde verdiği bir röportajda Ethereum’un gerçek piyasa değerinin mevcut seviyesinin oldukça üzerinde olabileceğini belirtti.

Katman-1 Blokzincirlerin Önemi

Tom Lee, özellikle katman-1 blokzincirlerin teknolojik altyapıdaki merkezi rolüne vurgu yaptı. Ona göre, üzerinde çok sayıda proje ve uygulama barındıran Ethereum gibi blokzincirlerin piyasa değeri, ekosisteme katkı sağlayan projelerle birlikte değerlendirilmelidir. Lee, bu tür blokzincirlerin üst seviyesinde yer alan şirketlerle karşılaştırıldığında Ethereum’un değerinin düşük kaldığını öne sürdü.

Ethereum ekosisteminde faaliyet gösteren şirketlerden biri olan Circle’ın çıkardığı USD Coin (USDC) ve Euro Coin (EURC), stablecoin piyasasında önemli bir yere sahip. Bu stablecoin’ler ilk etapta Ethereum ağı üzerinde geliştirildi ve hâlâ büyük oranda bu ağı kullanıyor. Circle’ın başarıyla gerçekleşen halka arzı, piyasa tarafından olumlu karşılandı ve şirketin değeri önemli ölçüde arttı.

ETH Fiyatına Yönelik Değerleme Yaklaşımları

Lee, Ethereum’un değerinin analizinde, borsada işlem gören büyük kripto şirketlerinin finansal çarpanlarının temel alınabileceğini savundu. Özellikle EBITDA (faiz, vergi, amortisman öncesi kâr) üzerinden yapılan değerlemelerde, bazı kripto şirketlerinin 100 kat civarında çarpanlarla işlem yaptığına dikkat çekti.

Circle, son yılların en başarılı halka arzlarından biri oldu ve üzerinde faaliyet gösterdiği blokzincirlerin değerlemesi de buna paralel olarak artabiliyor. Eğer Ethereum’u da benzer bir çarpanla değerlendirirsek, değerinin mevcut fiyatın çok üzerine çıkabileceğini söyleyebiliriz. Ethereum’un 10.000 dolara ulaşması mümkündür.

Lee, kripto varlıkların fiyatlamasıyla ilgili olarak, tokenize varlıkların ve stablecoin’lerin önümüzdeki dönemde daha fazla yaygınlaşması halinde, Ethereum’un piyasa değerinin daha da artabileceğini ifade etti. Ona göre, özellikle tokenleştirilen finansal varlıklar Ethereum üzerinden çalıştığında platformun potansiyeli daha görünür hale geliyor.

Mevcut veriler ışığında ETH, yazı sırasında yaklaşık 2.502 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Son 24 saatlik verilere göre ise %2,9 oranında bir düşüş yaşandı. Ancak Tom Lee’nin açıklamaları, Ethereum’un gelecekte önemli bir değer artışına sahip olabileceği düşüncesini yakın vadede yatırımcıların gündeminde tutuyor.

Kripto paralarda piyasa değeri analizi yapılırken, yalnızca mevcut fiyat hareketlerinin değil; altyapı projelerinin, platformda geliştirilen uygulamaların ve ekosistemin genel büyüklüğünün dikkate alınması gerektiği değerlendiriliyor. Bu yaklaşım, Ethereum gibi blokzincirlerin potansiyelinin doğru ölçülmesi için önem taşıyor.

Uzmanların görüşleri, Ethereum’un teknolojik altyapısının ve finansal enstrümanların tokenize edilmesindeki rolünün, platformun gelecekteki değerlemesi için belirleyici olabileceğine işaret ediyor. Ancak kripto para piyasasının volatil ve riskli yapısı göz önünde bulundurulmalı; yatırım kararları dikkatlice değerlendirilmeli.

Ethereum’un değeri hakkında yapılan analizler, yatırımcıların ve sektör paydaşlarının bu varlığın gelecekte ulaşacağı seviye konusunda farklı görüşler belirtmesine yol açıyor. Platformun ekosistemdeki rolü, piyasadaki gelişmelere paralel olarak önem kazanmaya devam ediyor.