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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Kripto dünyası, yeni katılan ve varlığını sürdüren oyuncularla birlikte giderek büyüyen bir evren. Bazı kripto paralar zaman içerisinde değer kaybederken bazıları da uzun süren sessizliğin ardından büyük çıkışlar yakalayabiliyor.

Bu fırsatları yakalamak ve tutarlı yatırımlar yapmak için fiyat tahminlerine bakmak faydalı olabilir. Bu yazıda yükselmesi beklenen kripto paralar arasında dikkatleri çeken Hot Coin’den bahsediliyor ve Hot Coin fiyat tahminlerine göz atılıyor.

Hot Coin Alternatifleri

Eğer Holo’nun dışında farklı projelere de göz atmak isterseniz, en iyi 5 Hot Coin alternatifi olduğu düşünülen aşağıdaki coin’lere de göz atabilirsiniz.

Dash 2 Trade (D2T) – Kripto Analizler İçin Yeni Bir Platform

IMPT.io (IMPT) – Karbon Kredisi Üzerine Geliştirilen Kripto Projesi

Calvaria (RIA) – Kripto Dünyasında Yeni Bir Kart Oyunu

Chainlink (LINK) – Hot Coin Alternatifi

Polygon (MATIC) – Ethereum Zinciri Üzerine İnşa Edilen Başarılı Kripto Para Birimi

Piyasaya yeni girmiş ya da henüz ön satışını tamamlamamış bu projelerde şimdiden yer almak, ileride iyi kazançlar sağlamanıza katkı sağlayabilir.

Hot Coin Nedir?

Holo projesinin kendi tokeni olan Hot Coin, eşler arası (P2P) uygulamalar için geliştirilmiş bir hosting platformudur. Merkeziyetsiz eşler arası bir platform, iki kişinin üçüncü bir tarafın müdahalesi olmadan doğrudan etkileşime girmesine izin verir.

Airbnb nasıl ki insanlara evlerini konaklama için açma fırsatı veriyorsa, Holo’nun bulut tabanlı hosting platformu da herkesin bilgisayarını bir gelir kaynağına dönüştürmesine kapı açmaktadır.

Holo, blok zinciri yapılarından farklı olarak, küresel bir kayıt defteri tutmak yerine, her kullanıcının veya hesabın kendi yerel işlem zincirini işlettiği bir yöntem kullanır. Bu nedenle, farklı zincirler tarafından doğrulama gibi işlemlere gerek yoktur.

Ayrıca Holo platformu, internet dünyası ile yazının devamında açıklanan Holochain uygulamaları (hApps) arasında bir köprü görevi görür. Bunun için kurulan Holochain sistemi merkeziyetsiz bir eşler arası uygulama ağı oluşturur.

Ekip, hApp’lerin ölçeklenebilirliği ve çok yönlülüğü ile blockchain’in aksine tokenlere veya madenciliğe gerek duyulmadığını söylemektedir. Holochain, blok zincirlere göre nispeten daha hızlı, daha ölçeklenebilir, daha ucuz ve daha enerji tasarruflu yeni nesil bir sistemdir.

Ayrıca Holochain, Bittorrent’in kullandığı eşler arası veri depolama modelini (DHT), blockchain’in kullandığı dışarıdan erişime karşı dayanıklı günlükleri (karma zincirler) ve Git’in kullandığı aracı merkezli yaklaşımı birleştirir.

Şu Anda Hot Coin Fiyatı Nedir?

Hot Coin’in değeri tüm kripto paralarda olduğu gibi yüksek dalgalanmalarla her an değişebilir. Bu durum nedeniyle, nispeten riskli bir varlık olsa da, fiyat hareketini doğru bir şekilde yorumlarsanız size kazançlar sağlayabilir.

Bu yazının yazıldığı tarihte Hot Coin’in fiyatı 0,002 dolar seviyesindedir. Fiyatında yakın tarihte büyük bir değişim beklenmeyen Hot Coin’in 0,002 dolar seviyesinde kısa yukarı ve aşağı hareketlenmeler ile seneyi bitireceği düşünülmektedir.

Hot Coin’e Neden Yatırım Yapmalısınız?

hApps

Holochain, geliştiricilerin genel kullanıma sunabilecekleri, Holochain ağında çeşitli uygulamalar (hApp) oluşturmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Örneğin bir geliştiriciyseniz, harici bir protokole bağlanmadan veya diğer ağ katılımcılarından onay almadan arkadaşlarınız arasında mikro işlemler yapmak için kendi zincirinizi oluşturabilirsiniz.

Pasif Gelir Fırsatı

Kullanıcılar çeşitli Holochain uygulamalarına güç sağlamak için boşta kalan hesaplama kaynaklarını paylaşabilirler. Bunu yaparak, HoloFuel tokeni şeklinde güvenilir bir pasif gelir kaynağı oluşturabilirsiniz. Ek olarak Holochain platformu, hangi hApp için kaynak sağlamak istediğinizi ve ücretlendirmek istediğiniz tutarı seçebileceğiniz bir esneklik sunar.

Daha Fazla Erişilebilirlik

Holochain üzerine inşa edilen Holo’nun amacı, hApps’i Holochain gibi karmaşık protokolleri kurmak ve test etmek için yeterli bilgiye sahip olmayan günlük internet kullanıcıları için kolayca erişilebilir kılmaktır. Holo’nun temel fikri olan bu sistem, kullanıcılara web tarayıcıları üzerinden basit bir tıklama ile hApps’a erişebilme imkanı sunar.

Hot Coin İlk Ortaya Çıktığı Fiyat Neydi?

Hot Coin ilk olarak 2018’de ICO şeklinde piyasaya sürüldü. O dönemde 1 HOT satın alabilmek için 0,00015 dolar ödemeniz gerekiyordu. Başarılı bir kampanya yürüten HOT ekibi, ICO sürecini bitirdiğinde 20,5 milyon dolar destek görmüştü.

ICO sürecinde, kullanıcılara HoloFuel tokenleri olarak sonradan talep edebilecekleri IOU tokenler satıldı. HoloFuel tokenleri elde etmek için bilgisayar hesaplama gücünüzü Holo ağı üzerinde talep eden kişilerle paylaşmanız gerekmektedir.

HoloFuel token’ın temel amacı, bilgisayar hesaplama güçlerini ödünç verdikleri için kullanıcıları ödüllendirmektir. Bu sayede, Holochain’in karşılıklı kredi muhasebe sistemi her gün milyarlarca mikro işlemin yapılmasına olanak tanır.

Hot Coin’in Gördüğü En Düşük Fiyat Nedir?

Holo, 2021’in ilk aylarına kadar düşük yükseliş ve inişlerle ilerleyen bir grafik oluşturdu. Özellikle büyük sıçramasını gerçekleştirmeden önce, 2020’nin Mart Nisan aylarında 0,0003 dolarlık değerinin, ICO dönemini hariç tutulursa, gördüğü en düşük fiyat olduğu söylenebilir.

Hot Coin’in Gördüğü En Yüksek Fiyat Nedir?

Duyurulduğu 2018 yılından 2021 yılına kadar Hot Coin fiyatında çok sert bir düşüş ya da yükseliş görülmedi. Ancak 2021 Şubat ayının ortasından sonra bu kripto para, pozitif bir momentumla işlem görmeye başladı ve yukarı yönlü bir fiyat hareketine işaret etti.

Geçtiğimiz Nisan ayında, HOT Coin fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,03157 dolar ile yeni bir rekor kırdı ve piyasa değeri ilk kez 300 milyon dolara yaklaştı. Temmuz ayına kadar zirveden düşüş yaşayan dijital para, 2021 yılının sonlarına doğru tekrar bir yükseliş ivmesine gitse de Nisan ayındaki rekorunu kıramadı.

Hot Coin Gelecek Tahminleri

Holo’nun güncel fiyatından ve gördüğü zirve-dip fiyatlardan bahsettikten sonra gelecekte “Hot Coin Ne Olur?” sorusuna yanıt aranıyor. Elbette Hot Coin yorum yapmak için genç bir kripto para ancak var olan bazı veriler belirli çıkarımlarda bulunulmasına yardımcı olabilir.

Hot Coin’in Fiyatı 2023’te Ne Olur?

Önceki yıllara ait Holo fiyatlarının analizinden sonra 2023 yılında en düşük Hot Coin fiyatının 0,0029997 dolar seviyesinde olacağı varsayılmaktadır. Beklenen en yüksek Hot Coin fiyatı ise 0,0039996 dolar civarındadır.

Hot Coin’in Fiyatı 2024’te Ne Olur?

Teknik analize dayanarak, 2024’te Hot’un minimum 0,0049995 dolar ve maksimum 0,0056 dolar fiyatlara sahip olması bekleniyor. Beklenen ortalama fiyat ise 0,0049995 dolardır.

Hot Coin’in Fiyatı 2025’te Ne Olur?

Önceki yılların Holo fiyatlarını ve dalgalanmaları analiz edildiğinde, 2025’te minimum Hot Coin fiyatının 0,0069993 dolara kadar düşebileceği, en fazla ise 0,0079992 dolara ulaşabileceği varsayılmaktadır. Ortalama olarak, 0,0069993 dolar civarında seyredeceği düşünülmektedir.

Hot Coin Alternatifleri

Eğer Holo projesinin ötesinde farklı kripto paralara ve projelere göz atmak isterseniz, piyasadaki 5 projeye göz atabileceğiniz düşünülüyor. Hızlı davranıp ön sıralardan yer almak kısa ve uzun vadede iyi kazançlar elde etmenizi sağlayabilir.

Dash 2 Trade (D2T)

Ekibin açıklamalarına göre ön satış sürecine devam eden D2T, 24 saat gibi kısa bir sürede 500 bin dolar destek görerek iyi bir çıkış yaptı.

Bu yazının yazıldığı 29.10.2022 tarihinde 0,05 USDT değerinde olan Dash 2 Trade için ekibe göre hızlı davranmak mantıklı olabilir çünkü ön satış süresinde 750 milyon token hızla satılmakta ve kademeli satışlarda birim değeri giderek artmaktadır.

IMPT.io (IMPT)

İklim krizi artık herkesin bildiği bir gerçek. Özellikle karbon salınımı konusunda, azaltmaya yönelik çalışma yürüten pek çok büyük ve küçük proje geliştirilmektedir. Karbon kredisi de bu konuda önemli bir gelişme. Kısaca söz etmek gerekirse, karbon kredisi şirketlerin üretim ve hizmet servisi sırasında neden olduğu karbon salınımını, bu konu üzerinde çalışan projelerden karbon kredisi kiralayarak azaltmasıdır.

IMPT de karbon kredisi sistemini kripto dünyasıyla birleştiren yenilikçi bir proje olarak tanımlanıyor. Şu ana kadar 10 bin satıcı ile anlaşma sağlayan IMPT, kripto varlık yatırımı ve ticareti yapanlara da karbon ofset programına dahil olma avantajı veriyor.

Satışa açıldığı ilk 24 saatte 150 bin dolar toplayan IMPT, ilk satış için 600 milyon token ayırmış durumda. Ardından 1.2 milyon token ikinci aşamada satışa sunulacak. Bu satışlarda ise fiyat 0,023 ve 0,028 dolar olarak belirlendi. Minimum satın alma miktarının 50 dolar değerinde IMPT tokeni olduğu da belirtiliyor.

Calvaria (RIA)

Calvaria: Duels of Eternity, oyuncuların özel kart desteleri oluşturdukları ve birbirleriyle savaştıkları bir kripto oyunu şeklinde tanımlanıyor. Her kart, Calvaria evreninde kendi güçleri ve yetenekleri olan benzersiz bir karakteri temsil eder. Calvaria’da galip oyuncular RIA tokenları ile ödüllendirilir.

Oyunun hikayesinde Calvaria, 3 grup yaratık arasında gerçekleşen öteki dünya için bir mücadeledir. Calvaria kartlarıyla temsil edilen karakterlerin her biri 3D olarak işlenir ve her karakterin araçlarından sınırlı sayıda bulunur.

Calvaria şu anda ön satışta yatırımcılara DEA tokenleri sunmaktadır. Bu sayede ekibe göre, RIA için düşük fiyattan yatırım ve aynı zamanda projenin geliştirilmesi için fon sağlama şansı verir.

RIA ön satışının ilk aşaması şu anda devam ediyor. 1 USDT, satış öncesi ilk aşamada 100 DEA değerindedir. Bu da 0,01 dolarlık bir DEA fiyatına denk geliyor. Ekibin iddialarına göre ön satışın her aşamasında DEA fiyatının artışlarla ilerlemesi bekleniyor.

Toplamda, Calvaria ön satışta 30 milyon DEA tokeni satacak ve projenin geliştirilmesi için 300.000 dolar toplanması amaçlanmaktadır.

Chainlink (LINK)

Chainlink, 2017 yılında geliştirilen, blok zincirlerinin merkezi olmayan bir oracle ağı aracılığıyla harici veri beslemeleri ve ödeme yöntemlerini güvenli bir şekilde etkileşime girmesine izin veren bir blok zinciri katmanıdır.

Chainlink, kullanıcıların zincir dışı verileri akıllı sözleşmelere entegre etmelerine izin veren ilk blok zinciri ağlarından biridir. Eski Google CEO’su Eric Schmidt, Aralık 2021’de Chainlink ekibine danışman olarak katılarak projeye daha fazla güvenilirlik kazandırdı. Bank of America’ya göre Chainlink, Reddit ve Twitter’da son aylarda sosyal medyadaki en popüler altı kripto para biriminin başında geliyor.

Altyapısına güvenilen bu projenin gelecek yıllarda iyi bir fiyat aralağında olacağı düşünülüyor. Bu sebeple Hot Coin alternatifi olarak LINK’in değerlendirilebileceği düşünülüyor.

Polygon (MATIC)

Polygon (Matic Network olarak da bilinir), kullanıcılara daha hızlı transferler sağlarken daha ucuz ücretler sunarak Ethereum ölçeklendirme çözümleri sunan bir blok zincir ağıdır. MATIC, Polygon ağının native kripto para birimidir. MATIC ağı geçen Şubat 2021’de Polygon olarak yeniden markalaşmasına rağmen, ağ native tokeninin kısaltılmış adını korumayı seçti.

Hot alternatifi olarak yorumlanan bu son kripto para birimi son 24 saat içerisinde %12 artarak 0,95 dolardan işlem gördü. 2023 ilk çeyreğinde ise uzmanlar 1,5 – 2 dolar arasında fiyatlanacağını düşünüyor.

Sonuç

Hot Coin 2018’den beri piyasada yerini koruyan, belirli dönemlerde yatırımcılarını oldukça memnun eden bir proje olarak tanımlanıyor. Eşler arası (P2P) alışveriş ve uygulamalar için herkesin erişebileceği bir platform kurma hayaliyle ilerleyen bu proje, gelecekte potansiyeli olan projelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.