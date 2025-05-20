Hisse Fiyatı Önce Uçtu, Sonra Sert Düştü! Şirketin Bitcoin Planı Hareketliliği Artırdı

Endonezyalı fintech şirketi DigiAsia’nın beklenen girişimi şirket kasasına Bitcoin $106,616.75 dahil etme arzusunu resmileştirdi. Yönetim, 100 milyon dolar büyüklüğünde yeni sermaye toplayarak kurumsal varlık portföyünü kripto para ile çeşitlendirmeyi amaçlıyor. Plana göre ileride elde edilecek net karın %50’si, belirlenen oran dahilinde Bitcoin alımlarına yönlendirilecek. Haberin yayılmasıyla birlikte hisse fiyatı gün içinde sert sıçradı, ardından kar satışlarıyla geri çekildi.

DigiAsia’nın Bitcoin Rezerv Planının Temel Ayrıntıları

Şirket yöneticileri, yatırımcı sunumlarında “modern hazine yönetimi” kavramını öne çıkarıyor. Dönüştürülebilir tahviller, kripto para bağlantılı finansman araçları ve özel krediler dâhil olmak üzere çeşitli borçlanma seçenekleri masada. Amaç, klasik bankacılık kaynaklarına mahkûm olmadan dinamik bir fon yapısı kurmak. Toplanacak sermaye yalnızca alım için değil, aynı zamanda elde tutulan Bitcoin’i gelir üreten bir varlığa dönüştürmek üzere yapılandırılacak. Yönetim, düzenlenmiş ortaklar üzerinden stake etme veya kurumsal kredi verme gibi yöntemlerle pasif getiri elde etmeyi araştırıyor. Böylece şirket, bilançosuna kripto para eklerken ekosistemin sunduğu faiz benzeri kazançları da yakalamayı hedefliyor.

Bu strateji, 2024’te 12 milyon dolar faiz-vergi öncesi kâr bekleyen DigiAsia için cesur bir ölçek genişlemesi anlamına geliyor. Mevcut gelir tablosu görece mütevazı olsa da yönetim, değeri zamanla artabilecek bir “dijital altın” stoğu oluşturarak bilanço riskini dağıtmak istiyor. Bitcoin’in son dönemde kurumsal portföylerde rezerv varlık olarak görülmeye başlanması, DigiAsia’nın kararına zemin hazırlıyor. Şirketin eş CEO’su Prashant Gokarn, “Bitcoin uzun vadede cazip, çünkü para politikası belirsizliklerine karşı doğal bir koruma sunuyor” diyerek stratejinin rasyonelini özetliyor.

Piyasa Tepkisi ve Kurumsal Strateji Tartışmaları

Duyuru sonrası hisse senedi dakikalar içinde yaklaşık %91’lik artışla tavanı gördü. Ancak gün sonuna yaklaşılırken erken kâr satışları geldi ve primin bir bölümünü geri verdi; kapanışta günlük net değişim %22 düşüş olarak kaydedildi. Yıl başından bu yana bakıldığında hisse değerinin hâlen %50’den fazla geride olması, yatırımcıların temkinli duruşunu gösteriyor. Analistler, planın rafa kalkması hâlinde volatilitenin sürebileceğini, fon toplama turunun başarıyla tamamlanması hâlinde ise kısa vadede bir rahatlama rallisi yaşanabileceğini belirtiyor.

Wall Street’teki olumlu ilk izlenime rağmen, likidite koşulları ve düzenleyici netlik eksikliği büyük soru işaretleri yaratıyor. Kurumsal firmaların bilanço içi kripto para tutma iştahı artarken, muhasebe uygulamaları ve saklama çözümleri hâlâ gelişim aşamasında. DigiAsia’nın atacağı adımlar, benzer büyüklükteki şirketler için yol haritası niteliği taşıyacak. Piyasa uzmanları, “risk-ödül dengesi dikkatle ölçülmeli” görüşünde birleşiyor; zira sermaye yapısı kırılgan firmalarda yüksek volatilite, bilanço riskini büyütebilir.