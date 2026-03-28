Kayıt Banner
Kripto Para Hukuku

Hindistan’da Myanmar merkezli kripto dolandırıcılık ağına operasyon düzenlendi

Bilmeniz Gerekenler

  • Hindistanlı yetkililer, Myanmar’daki kripto dolandırıcılıkla bağlantılı önemli bir ismi gözaltına aldı.
  • Operasyonun temelinde mağdur ifadeleri ve dijital delillerin işlenmesi belirleyici oldu.
  • Soruşturmanın uluslararası işbirliğiyle daha geniş suç ağlarını hedeflemesi bekleniyor.
Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), Myanmar’ın Myawaddy bölgesindeki kripto para dolandırıcılık merkezleriyle bağlantılı olduğu öne sürülen Mumbai menşeli bir kişiyi yakaladı. Söz konusu kişi, çeşitli ülkelerden alınan istihbaratlarla bağlantılı olarak, Hint vatandaşlarını yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarıp bu ağlara dahil etmekle suçlanıyor.

İçindekiler
1 Operasyonun detayları ve yakalanan şüphelinin profili
2 Kurban ifadeleri ve uluslararası işbirliği süreci

Operasyonun detayları ve yakalanan şüphelinin profili

CBI’nın yürüttüğü operasyonda, Sunil Nellathu Ramakrishnan isimli şahıs, Hindistan’a dönüşünün ardından gözaltına alındı. Ramakrishnan, Delhi’de çeşitli vaatlerle kandırılan kişileri sahte iş teklifleriyle Bangkok’a taşıdıktan sonra, Myanmar’ın Myawaddy bölgesine yönlendirmekle itham ediliyor.

Myawaddy, son yıllarda ciddi bir siber dolandırıcılık üssü olarak anılmaya başlandı. Myanmar ordusundan yönetimi alan etnik silahlı gruplar, bölgeyi organize siber suç ağlarının faaliyet gösterdiği bir merkez haline getirdi. Kurulan ağlarda, farklı ülkelerden kandırılarak getirilen kurbanların zorla çalıştırıldığı ve küresel ölçekte yatırım dolandırıcılığı, romantik dolandırıcılık ve benzeri yöntemlerle insanların mağdur edildiği belirtiliyor.

CBI, Ramakrishnan’ın Mumbai’deki evinde yaptığı aramada, Myanmar ve Kamboçya bağlantılarını ortaya koyan dijital delillere ulaştı. Bu bulgular, operasyonun yalnızca tek bir kişiye veya coğrafyaya bağlı kalmadığını, örgütün daha geniş bir alanda faaliyet yürüttüğünü doğruluyor. Soruşturma kapsamında, şüphelinin yanı sıra başka kişilerin ve ülkeler arası ilişkilerin de incelenmeye devam ettiği vurgulandı.

Kurban ifadeleri ve uluslararası işbirliği süreci

Davada adı geçen Ramakrishnan’ın yakalanmasında, KK Park adındaki merkezden kurtarılan Hint vatandaşlarının ifadesi etkili oldu. Mart ve Kasım 2025’te Tayland’dan Hindistan’a getirilen mağdurlar, maruz kaldıkları süreci detaylı şekilde anlatınca, CBI şahsı tespit edebildi. Mağdur ifadeleriyle dijital incelemeler bir araya getirilerek suçlamalar somutlaştırıldı.

Operasyon, Hintli yetkililerin uluslararası işbirliği konusunda attığı en dikkat çekici adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Hindistanlı görevlilerin Tayland, Myanmar ve Kamboçya’dan gelen bilgilerle gözaltı sürecini şekillendirdiği kaydediliyor. Özellikle dijital dolandırıcılık ve insan kaçakçılığına karşı yürütülen bu çalışmaların, bölgede benzer suç ağlarının peşine düşülmesinde örnek teşkil edebileceğine dikkat çekiliyor.

CBI yetkilileri, Ramakrishnan’ın “Hint vatandaşlarını siber suç merkezlerine sevk eden kilit bir isim” olduğuna işaret etti. Ajans ayrıca soruşturmanın yalnızca Hint vatandaşlarını değil, farklı ülkelerden şüphelileri de kapsayacak şekilde genişletildiğini aktardı.

Bu son gelişme, mağdurların yaşadıkları sürecin ortaya çıkarılması ve dijital delillerin toplanmasıyla birlikte, Hindistan’ın bölgesel suç ağlarına karşı daha aktif pozisyon aldığını gösteriyor. Yetkililer, Ramakrishnan’ın yanı sıra, benzer bağlantıların izinin sürüldüğünü bildirdi.

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı GameStop’un Bitcoin varlığı hesap değişikliği sonrası güncellendi
Bir Sonraki Yazı Kraken’ın desteklediği KRAKU’nun CEO’su, yapay zekâ yükselirken kripto sektörüne dikkat çekti
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kripto Para Hukuku
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)
DEFI Kripto Para
Kripto Para
Lost your password?