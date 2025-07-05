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Her Saniye Kazanca Dönüşebilir, Siz Hazır mısınız?

Özet

  • CryptoAppsy, iOS ve Android’de 1.000+ coin’in anlık fiyat verilerini sunar.
  • Favori listeleri ve akıllı alarmlar ile özelleştirilmiş bildirim sağlar.
  • Portföyünüzü manuel olarak oluşturun, yatırımlarınızın toplam değerini ve kâr-zarar durumunuzu anlık olarak görüntüleyin.
COINTURK
COINTURK

Kripto dünyası her an değişen, dinamik bir evren. Her saniye yeni fırsatlar doğarken, doğru araçlarla donatılmış olmak başarıyla başarısızlık arasındaki çizgiyi belirliyor. CryptoAppsy, bu hızlı ve heyecan verici dünyada iOS ve Android cihazlarınız üzerinden kolaylıkla gezinebilmeniz için tasarlandı. İster profesyonel bir trader olun, ister ilk kez kripto para dünyasına adım atıyor olun; CryptoAppsy, ihtiyaç duyduğunuz her şeyi tek bir uygulamada sizlere sunuyor.

Alt Başlıklar
Anlık Fiyatlar, Anında AvantajKişiselleştirilmiş Alarm ve Akıllı Bildirimlerle Hep Bir Adım ÖndePortföy Yönetiminde Maksimum KontrolUzman Editörlerden Güncel ve Kritik Haberler

CryptoAppsy şimdi İngilizce, Türkçe ve İspanyolca dillerinde kullacılara sunuluyor, üstelik bu 3 dil için her dile özgü haberler kendi dillerinde sunuluyor.

Anlık Fiyatlar, Anında Avantaj

CryptoAppsy, 1.000’den fazla kripto paranın fiyat verilerini saniyeler içerisinde günceller. Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi piyasanın öncü coinlerinden, piyasaya yeni giriş yapan popüler altcoinlere kadar tüm fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak takip edin. Piyasa dalgalanmalarını anında fark ederek yatırım stratejinizi hızla şekillendirin ve fırsatları kaçırmayın.

Kişiselleştirilmiş Alarm ve Akıllı Bildirimlerle Hep Bir Adım Önde

Favori coin’lerinizi belirleyerek kendinize özel takip listeleri oluşturun. Özelleştirilmiş fiyat alarmları ve akıllı bildirimler sayesinde belirlediğiniz fiyat seviyelerine ulaşıldığında anında uyarı alın. Bu sayede piyasada gerçekleşen ani hareketlerden zamanında haberdar olun ve doğru hamleyi tam zamanında yapın.

Portföy Yönetiminde Maksimum Kontrol

Kripto yatırımlarınızı CryptoAppsy ile tek bir yerde kolayca yönetin. Portföyünüzü manuel olarak oluşturun, yatırımlarınızın toplam değerini ve kâr-zarar durumunuzu anlık olarak görüntüleyin. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde yatırım stratejinizi kolayca gözden geçirebilir, hızlı ve bilinçli kararlar alabilirsiniz.

Uzman Editörlerden Güncel ve Kritik Haberler

CryptoAppsy’nin özel “Haberler” bölümü, uzman editörlerin titizlikle seçtiği en önemli gelişmeleri anlaşılır özetlerle sunar. Piyasayı etkileyen kritik gelişmeleri kaçırmayın, kripto dünyasındaki yenilikleri ve trendleri yakından takip edin.

CryptoAppsy’yi App Store ve Google Play üzerinden şimdi ücretsiz indirerek, favori coin’lerinizi belirleyin ve kripto piyasasını tüm gücüyle parmaklarınızın ucuna taşıyın!

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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COINTURK
By COINTURK
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