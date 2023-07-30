Belirsizliğin ortasında altcoinlerin önemli bölümü piyasada negatif seyrine devam ediyor. Peki hedef kaç dolar? Günlük işlem hacmi yeniden 17 milyar dolar seviyelerine kadar düştü. Haftalık bazda son 2 yılın hacim dipleri görülürken yatırımcılar kriptoya karşı temkinli yaklaşımını sürdürüyor.

Binance Coin (BNB) Coin Grafik

Fed toplantısını fiyatlayan kripto paralar kararının açıklanmasının ardından çok az volatilite gösterdi. Şimdi gelecek verilere göre 20 Eylül toplantısı için beklenti şekillenmeye başlayacak. Wells Fargo artık faiz artışlarının sonuna gelindiğini iddia ediyor. Ancak baz etkisiyle düşen enflasyona dair net kanaat önümüzdeki birkaç ay gelecek verilere bağlı oluşacak. Bununla birlikte Ağustos ayındaki Jackson Hole toplantısı tıpkı geçen yıl olduğu gibi volatiliteyi artırabilir.

BNB Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 241 dolardan alıcı buluyor ve düne göre pek bir fiyat değişimi görmedik. BNB‘nin fiyat hareketi hem boğalar hem de ayılar üstünlük için savaşırken üçgenin içinde belirsizliğini koruyor. Alıcılar fiyatı hareketli ortalamaların üzerine çıkarırsa, BNB/USDT çifti üçgenin direnç çizgisine yükselebilir.

Ayıların güçlü biçimde savunması beklenen kritik seviye kırılırsa fiyat 265 ve 290 dolar dirençlerini hedefleyebilir. Bunun yerine, fiyat mevcut seviyeden aşağı dönerse, ayıların satış baskısını sürdürdüğünü gösterecektir. Parite daha sonra destek hattına düşebilir. Bu seviye alıcıları çekebilir, ancak anlamlı bir sıçrama elde edemezlerse 220 dolar tehlikeli bir hedef olarak güncelliğini koruyor.

Cardano (ADA) Coin Grafik

Cardano 26 Temmuz’da 0,30 dolarlık kırılma seviyesinden toparlandı ve bu da boğaların desteği güçlü bir şekilde savunmaya çalıştığını gösteriyor. Düz 20 günlük EMA (0,30 dolar) ve orta noktaya yakın RSI, boğalara ya da ayılara net bir avantaj sağlamıyor. Boğalar fiyatı 20 günlük EMA’nın üzerinde tutarsa, ADA/USDT çifti 0,34 dolarlık genel dirence yükselebilir. Bu seviye güçlü bir bariyer görevi görebilir, ancak aşılırsa ADA/USDT çifti 0,38 dolara ulaşabilir.

Ayılar yukarı hareketi önlemek istiyorsa, fiyatı hızlı bir şekilde yükseliş trend çizgisinin altına çekmeleri gerekecek. Bunu yapmayı başarırlarsa 0,27 ve 0,26 dolar aralığına düşüş gelebilir.