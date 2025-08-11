HBAR Coin Piyasadaki Yükselişe Rağmen Negatif Seyirini Sürdürüyor

Hedera Hashgraph’ın HBAR adlı kripto varlığı, son dört gündür yatay bir seyir izliyor. Piyasanın genelinde gözlenen yükselişe rağmen, HBAR’ın değeri son 24 saatte yüzde 2 oranında geriledi. Bu durum, yatırımcılar arasında dikkat çekici bir olumsuz havanın oluşmasına yol açtı.

HBAR’da Sermaye Çıkışları ve Fiyat Baskısı

HBAR’ın spot piyasasındaki sermaye çıkışları, varlık üzerinde önemli bir satış baskısına neden oldu. Coinglass verilerine göre, HBAR’da son üç günde toplamda 6,42 milyon dolarlık spot çıkış gerçekleşti. Bu gelişmeler, yatırımcıların kısa vadede HBAR’a karşı daha temkinli yaklaştığını gösteriyor.

Spot piyasadan sermaye çıkışları, genellikle yatırımcıların varlığı elden çıkarıp fonlarını başka alanlara kaydırmalarıyla ortaya çıkıyor. Bu eğilim, bir varlığa olan talebin zayıflaması anlamına geliyor ve genellikle fiyatların aşağı yönlü hareket etmesine neden olabiliyor. Analistler, üç gündür devam eden günlük çıkışların, HBAR etrafındaki belirsizliğin ve yatırımcı kararsızlığının büyüdüğüne işaret ettiğini belirtiyor.

Coinglass raporunda, “HBAR’daki sürekli çıkışlar yatırımcıların satış tarafına yöneldiğini ve piyasadaki belirsizliği işaret ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Piyasa Göstergelerinde Düşüş Devam Ediyor

Teknik göstergeler de HBAR’daki zayıflamayı doğruluyor. Özellikle Chaikin Money Flow (CMF) göstergesinde günlük grafiklerde negatif seyir öne çıkıyor. Haberin yayımlandığı an itibarıyla, bu gösterge -0,07 seviyesinde ve aşağı yönlü bir eğilimde bulunuyor.

HBAR’a dair yapılan teknik değerlendirmede, “Negatif CMF okuması, yatırımcıların alım ilgisinin azaldığını, satış baskısının ise arttığını yansıtıyor” açıklaması yer aldı.

CMF göstergesi, varlığın belirli bir zaman dilimindeki alım ve satım baskısını ölçerek paranın varlığa girip girmediğini anlamada kullanılıyor. Pozitif CMF değerlerinde varlığa para girişi artarken, negatif değerlere geçiş satış ağırlığının yükseldiğini gösteriyor. HBAR’ın mevcut negatif göstergesi, yatırımcıların varlıktan çıkış eğiliminde olduğunu ve bunun fiyat üzerinde baskıyı artırabileceği düşünülüyor.

Uzmanlar, HBAR’ın yatay bir bantta işlem gördüğünü ve mevcut satış dalgasının devamı halinde varlığın mevcut destek seviyesinin altına sarkabileceğine dikkat çekiyor. Fiyat analizlerinde öne çıkan destek seviyesi 0,2591 dolar olarak ifade ediliyor.

Teknik analiz uzmanı, “Satış baskısı devam ederse HBAR 0,2591 dolar desteğine gerileyebilir” değerlendirmesini yaptı.

Mevcut durumda HBAR, 0,2663 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bu fiyat, yatay kanalın üst bandı olan 0,2667 doların hemen altında yer alıyor. Satış baskısının artış göstermesi durumunda, yatırımcıların fiyatın 0,2591 dolara gerilemesini beklediği ifade ediliyor.

Ancak bazı uzmanlara göre, alış tarafında bir toparlanma yaşanırsa, HBAR’ın fiyatı direnç seviyesini aşarak 0,2905 dolara kadar yükselebilir. Böyle bir durumda, yatırımcı ilgisi yeniden canlanabilir ve fiyatın yönü değiştirebilir.