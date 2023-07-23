Hazır Mısınız? Ünlü Analist Tarih Verdi: Binance Coin’de Bu Senaryoya Dikkat!

Özet

  • Analiste göre, altcoinler şu anda sürekli bir geri çekilmeye hazır.
  • Ayrıca BNB'nin 30 milyar dolar seviyesine tutunamazsa derin bir düzeltmeyle karşı karşıya olabileceğini öne sürdü.
  • ETH'da yükseliş beklediğini açıkladı.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
22:00
23 Temmuz 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Kripto para piyasalarında isminden sıkça bahsettiren uzman analist, altcoinler için büyük bir satış olayının ufukta olduğunu ileri sürdü. Ayrıca analist önde gelen akıllı sözleşme platformu Ethereum‘un (ETH) güvenli olabileceğini belirtiyor.

Altcoin Yorumu!

YouTube üzerinden yaptığı teni bir röportajında DataDash sunucusu Nicholas Merten, altcoinlerin sürekli bir düzeltme hareketi için hazır göründüğünü belirterek şunları söyledi:

Altcoinler şu anda sürekli bir geri çekilmeye hazır gibi görünmekle kalmıyor, durum tespiti yapıyoruz, ilgilendiğimiz projeleri bulmaya çalışıyoruz ama aynı zamanda size karşı dürüst olacağım çocuklar, piyasanın düzelmeye devam ettiğini görüyorum.

Hacim bakımından lider kripto para borsası Binance’in yerel token’ı ve şu anda beşinci sıradaki kripto para birimi olan Binance Coin’i (BNB) ele alan Nicholas Merten, fiyat hareketinin altcoin piyasasının geneli için sırada ne olduğunu ortaya çıkarabileceğini belirtti.

BNB Beklentileri!

Kripto para analistine göre BNB, piyasa değeri açısından 30 milyar dolar seviyesine tutunamazsa derin bir düzeltmeyle karşı karşıya olabileceğini öne sürdü. Uzman isim açıklamalarında şunları belirtti:

Temel olarak Binance Coin, 2017’den beri tuttuğu bu uzun vadeli trend çizgisini kırdığına göre, işler ne kadar düşebilir? Burada yaklaşık 30 milyar dolarda kalabilir mi? Çünkü eğer yapamazsa, o seviyeyi aşarsa, hiç kimsenin diyarına girmiyoruz.

Nicholas Merten altcoinler konusunda temkinli davransa da Ethereum’un “akıntıya karşı yüzebileceğini” ileri sürerek analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Orada bulunan tüm kripto para birimleri arasında, bana en azından daha fazla yükseliş gösteren öne çıkan, Ethereum’un fiyat modelidir. Son bir yıldan fazla bir süredir, yükselen bir üçgen inşa ediyor. Bu, düz bir direnç aralığına sahip olduğunuz, yükselen düşük seviyelere sahip olduğunuz, fiyatı sıkıştırdığınız ve sardığınız, genellikle yukarı doğru sıçrayan bir yükseliş modelidir. Bununla birlikte, tüm teknik modellerde olduğu gibi bunun bir garantisi olmadığını açıkça belirtmek isterim, sadece elimizdekilerle çalışıyoruz.

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