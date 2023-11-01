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Hazine Bakanı Şimşek’ten Kripto Para Açıklaması

Özet

  • Bakan Şimşek, Gri listeden çıkmaları için üzerinde çalıştıkları son konunun kripto varlıklar ile ilgili çalışmalar olduğunu, bu konuda da gerekli çalışmaları nihai aşamaya getirdiklerini söyledi.
  • Borsaların tanımı, sorumlulukları ve kara para aklama ile mücadele konusundaki yükümlülüklerinin netleşmesi bekleniyor.
  • DeFi ve kripto mikserleri konusunda atılacak adımlar merak konusu.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
01:00
1 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Türk kripto para yatırımcıları henüz netleşmeye yerel regülasyonlarla alakalı merak içinde. Bugün Hazine Bakanı bazı açıklamalar yaptı. Daha önce 2024 takvimine kripto regülasyonlarının alındığını duyurmuştuk. Önceki açıklama ve duyumlar da çok geçmeden bu düzenlemelerin hayata geçeceğini söylüyordu. Peki Bakan Şimşek bugün neler söyledi?

Kripto Para Düzenlemesi Türkiye

Hazine Bakanı Mehmet Şimşek bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda bir sunum yaptı. Mali disiplinin yeniden tesisi ve enflasyonla mücadele konusunda da kararlılıklarını vurgulayan Şimşek yapısal reformların hayata geçirildiğini söyledi. Diğer detayların yanı sıra kripto para yatırımcılarının ilgilendiren şey FATF hakkındaki söylemleriydi.

Türkiye gri listeye girmiş ve Şimşek göreve geldikten kısa süre sonra yükümlülüklerini yerine getirerek en kısa sürede bu listeden çıkacaklarını açıklamıştı. Bu kapsamda Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından belirlenen 40 standardın 39’u ile uyum noktasında bir problem kalmadığını vurguladı.

Bakan Şimşek, teknik uyum kapsamında, hazırlıkları devam eden tek konunun kripto varlıklar olduğunu söyledi.

“Bu kapsamdaki çalışmalarımızı artırarak devam ettirmeye kararlıyız. Uygulamada sağlayacağımız etkinlik ile ülkemizi gri listeden çıkarmak için çaba gösteriyoruz”.

Dünya genelinde kripto paraların terörün finansmanında önemli rol oynadığına dair kuvvetli bir kanaat var ve bu konu Filistin-İsrail arasındaki çatışmalarla daha da gündemde yer tutar hale geldi.

Kripto Para Yatırımcılarını Neler Bekliyor?

Öncelikle eğer Gelir İdaresi sürpriz kararlar almazsa 2024 yılı içinde kripto paraların yasal statüsünün belirlenmesi ve buna göre kripto paralardan vergi hususunun netleştirilmesi bekleniyor. Ancak bunun için Hazine Bakanlığının da içinde olduğu grubun yasal statü konusunu netleşmesi gerekecek. FATF özelinde KYC yükümlülüklerinin güçlendirilmesi, DeFi hakkında atılacak adımlar ve ABD’nin yaptırım uyguladığı ülke vatandaşlarının ülkemizdeki kripto işlemlerine kısıtlamalar gibi konular ele alınacaktır.

Tansel Kaya bugünkü açıklamaların ardından atılabilecek adımlarla ilgili X hesabından şunları yazdı;

“1. Kripto para borsaları ile ilgili düzenleme getir. Borsalara kara para aklama riski bulunan insanların ortak olmasına izin verme.

2.Kişi ve kurumların izinsiz kripto para alım/satımı yapmalarını engelle.

Bunları yaparsak Türkiye FATF gri listesinden çıkarak yatırım yapılabilir hale gelecek.

Bu ne demek?

Nakit ile işlem yapan dükkanların kapanması

Bireylerin karşılıklı kripto para işlemlerinin engellenmesi

Kimin borsa açabileceği ilgili düzenlemenin çıkması

FATF kara listesinde bulunan İran ile ilişkili kişilerin kripto para borsalarına ortak olmaması, iş yapmaması”.

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