Kripto para piyasasının önemli isimlerinden Arthur Hayes, kısa süre önce yaptığı Ether (ETH) satışıyla dikkat çekmişti. BitMEX’ten elde edilen verilere göre Hayes, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 8,32 milyon dolar değerindeki 2.373 ETH’yi elden çıkardı. Satışı gerçekleştirdiği dönemde, Ethereum $4,212.94 fiyatının 3.500 dolar seviyesinde olduğu için Hayes önemli bir fırsatı kaçır. Bu hamle, piyasalarda yaşanabilecek bir düşüşe dair uyarılar ile birlikte gelmişti. Hayes’in kripto para stratejisi bize ne söylüyor?

Hayes’in Kripto Para Stratejisi

Hafta sonu itibarıyla, Hayes’in bu satış kararında değişiklik yaptığı görülüyor. On-chain analiz platformlarındaki verilere göre, Hayes ile ilişkili bir cüzdandan 10,5 milyon dolar değerinde USDC transfer edilerek tekrar Ethereum alımı gerçekleştirildi. Satın alma dönemi sırasında Ethereum fiyatının 4.200 dolara kadar yükseldiği gözlemlendi.

Geçtiğimiz hafta, Hayes aynı zamanda 13 milyon doları aşan çeşitli kripto varlıklarının satışını da yapmıştı. Bu portföyde, ENA ve PEPE gibi tokenlar da bulunuyordu. Hayes’in bu satış kararlarını alırken ABD’deki tarifeler ve beklenenden düşük gelen istihdam verilerinin kripto piyasası üzerinde yaratabileceği olumsuz etkileri göz önünde bulundurdu.

Arthur Hayes, evvelce yaptığı açıklamada “Bitcoin $120,786.28’in 100 bin doları test edebileceği, Ethereum’un ise tekrar 3 bin dolara dönebileceği” öngörüsünde bulundu.

Bu gibi tespitleri, bazı yatırımcılar arasında piyasada kısa vadede düzeltme beklentisini güçlendirmişti. Ancak Hayes’in satın alma kararını hızlıca geri alması, kişisel stratejisinde kısa süreli bir değişiklik yaşandığını net biçimde gösteriyor.

Ethereum’un son dönemdeki yükselişi uzmanlar tarafından yakından izleniyor. Bazı analistler, mevcut fiyat hareketlerinin kurumsal ilgide artış ve teknolojik gelişmeler ile bağlantılı olabileceği görüşünde.

Yeniden Alım Kararının Etkileri

Hayes, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Ethereum ile ilgili yaptığı yeni alımı kamuoyuna duyurdu. Arthur Hayes, “Hepsini geri almak zorunda kaldım” ifadesini kullanarak, bir Ethereum fiyat grafiği paylaştı. Ayrıca burada Fundstrat’tan özür diledi.

Bu açıklama, yatırımcısı olduğu kripto varlık üzerindeki pozisyonunun değiştiğine işaret etti.

Kripto para piyasalarında yaşanan bu hızlı alım-satım kararları, piyasanın volatil yapısını ve yatırımcıların dalgalanan piyasa koşullarına göre strateji değiştirebileceklerini bir kez daha gösterdi. Hayes’in işlemleri, kripto piyasasındaki büyük oyuncuların kararlarıyla ilgili ne kadar hızlı değişiklikler yapabildiğini gözler önüne seriyor.

Uzmanlar, kısa vadede benzer hamlelerin başkaları tarafından da takip edilebileceğini, ancak piyasa hareketlerinin çok sayıda faktöre bağlı olarak ilerlediğini belirtiyor. Hayes’in ani satış ve ardından alım yapması, piyasanın öngörülemezliğini ortaya koyan bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Yani yatırımcıları Hayes gibi göz önündeki isimlerin işlemlerini birebir kopyalayıp zarar etme potansiyeli yüksek. 700 dolar pahalıya alınan Ether varlıkları bu noktada iyi bir örnek.