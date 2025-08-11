Kripto Para

Hayes’in Kripto Para Stratejisi

Özet

  • Arthur Hayes ETH sattıktan sonra yeniden alım yaptı.
  • 700 dolar pahalıdan alım yapan isim düşüş tahmininde ciddi anlamda yanıldığını herkese gösterdi.
  • Kripto para yatırımcılar göz önündeki isimlerin işlemlerini kopyalayıp Hayes gibi zarar edebilir.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kripto para piyasasının önemli isimlerinden Arthur Hayes, kısa süre önce yaptığı Ether (ETH) satışıyla dikkat çekmişti. BitMEX’ten elde edilen verilere göre Hayes, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 8,32 milyon dolar değerindeki 2.373 ETH’yi elden çıkardı. Satışı gerçekleştirdiği dönemde, Ethereum $4,212.94 fiyatının 3.500 dolar seviyesinde olduğu için Hayes önemli bir fırsatı kaçır. Bu hamle, piyasalarda yaşanabilecek bir düşüşe dair uyarılar ile birlikte gelmişti. Hayes’in kripto para stratejisi bize ne söylüyor?

Alt Başlıklar
Hayes’in Kripto Para StratejisiYeniden Alım Kararının Etkileri

Hayes’in Kripto Para Stratejisi

Hafta sonu itibarıyla, Hayes’in bu satış kararında değişiklik yaptığı görülüyor. On-chain analiz platformlarındaki verilere göre, Hayes ile ilişkili bir cüzdandan 10,5 milyon dolar değerinde USDC transfer edilerek tekrar Ethereum alımı gerçekleştirildi. Satın alma dönemi sırasında Ethereum fiyatının 4.200 dolara kadar yükseldiği gözlemlendi.

Geçtiğimiz hafta, Hayes aynı zamanda 13 milyon doları aşan çeşitli kripto varlıklarının satışını da yapmıştı. Bu portföyde, ENA ve PEPE gibi tokenlar da bulunuyordu. Hayes’in bu satış kararlarını alırken ABD’deki tarifeler ve beklenenden düşük gelen istihdam verilerinin kripto piyasası üzerinde yaratabileceği olumsuz etkileri göz önünde bulundurdu.

Arthur Hayes, evvelce yaptığı açıklamada “Bitcoin $120,786.28’in 100 bin doları test edebileceği, Ethereum’un ise tekrar 3 bin dolara dönebileceği” öngörüsünde bulundu.

Bu gibi tespitleri, bazı yatırımcılar arasında piyasada kısa vadede düzeltme beklentisini güçlendirmişti. Ancak Hayes’in satın alma kararını hızlıca geri alması, kişisel stratejisinde kısa süreli bir değişiklik yaşandığını net biçimde gösteriyor.

Ethereum’un son dönemdeki yükselişi uzmanlar tarafından yakından izleniyor. Bazı analistler, mevcut fiyat hareketlerinin kurumsal ilgide artış ve teknolojik gelişmeler ile bağlantılı olabileceği görüşünde.

Yeniden Alım Kararının Etkileri

Hayes, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Ethereum ile ilgili yaptığı yeni alımı kamuoyuna duyurdu. Arthur Hayes, “Hepsini geri almak zorunda kaldım” ifadesini kullanarak, bir Ethereum fiyat grafiği paylaştı. Ayrıca burada Fundstrat’tan özür diledi.

Bu açıklama, yatırımcısı olduğu kripto varlık üzerindeki pozisyonunun değiştiğine işaret etti.

Kripto para piyasalarında yaşanan bu hızlı alım-satım kararları, piyasanın volatil yapısını ve yatırımcıların dalgalanan piyasa koşullarına göre strateji değiştirebileceklerini bir kez daha gösterdi. Hayes’in işlemleri, kripto piyasasındaki büyük oyuncuların kararlarıyla ilgili ne kadar hızlı değişiklikler yapabildiğini gözler önüne seriyor.

Uzmanlar, kısa vadede benzer hamlelerin başkaları tarafından da takip edilebileceğini, ancak piyasa hareketlerinin çok sayıda faktöre bağlı olarak ilerlediğini belirtiyor. Hayes’in ani satış ve ardından alım yapması, piyasanın öngörülemezliğini ortaya koyan bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Yani yatırımcıları Hayes gibi göz önündeki isimlerin işlemlerini birebir kopyalayıp zarar etme potansiyeli yüksek. 700 dolar pahalıya alınan Ether varlıkları bu noktada iyi bir örnek.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Cardano, Grayscale Sıralamasında Üçüncülüğe Yükseldi: ETF Kararı Bekleniyor

Upbit’in CYBER Token’i Listelemesi Fiyatta Güçlü Yükselişi Getirdi

Kripto Para Piyasasında Sert Hareketlilik: Fiyatlar Düştü

Amazon’un Kurucusundan Kripto Para İle Ödeme Müjdesi, BTC ve 5 Altcoin

4,5 Milyon Siteye Ödeme Hizmeti Veriyor ve Kripto Para İşine Giriyor

Kahveni Yudumlarken Bitcoin’i Anlık Takip Et: Bu Uygulama Hep Yanında

Son Dakika: Coinbase Altcoin Alımı Yaptı, Trump’ın Açıklamaları

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı Pendle TVL ve Fiyat Artışı 2 Müjdeyi Haberle Tetiklendi
Bir Sonraki Yazı Kripto Para Piyasası 4 Trilyon Doları Aştı: Bitcoin ve Lido DAO Dikkat Çekiyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Cardano, Grayscale Sıralamasında Üçüncülüğe Yükseldi: ETF Kararı Bekleniyor
ALTCOIN Kripto Para
Upbit’in CYBER Token’i Listelemesi Fiyatta Güçlü Yükselişi Getirdi
Kripto Para
Shiba Inu Yatırımcısını Umutlandıran Sıkışma: 0,000015 Dolar Yolu Açılır mı?
SHIBA INU (SHIB)
Yatırımcılar Altcoin Devine Koşuyor: Yüzde 82 Artışla Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı
Ethereum (ETH)
Lost your password?