Bitcoin neden düştü? Kripto paralarda düşüş devam edecek mi? Elbette hepsinin bir cevabı var. Üstelik daha fazlası da var.

Okuma Süresi: 3 Dakika

Dakikalar önce kripto paraları da içine alan risk piyasalarının yakından takip ettiği önemli ABD verileri açıklandı. Bitcoin fiyatı aniden 22.700 doların altına düştü ve yazı hazırlandığı sırada geri dönüyordu. Pazar günü erken saatlerde bugün 2 kritik verinin açıklanacağı bilgisini vermişti. ABD’nin açıkladığı veriler dolar endeksini hareketlendirdi.

Bitcoin Neden Düştü?

Dakikalar önce ABD Üretim ve Hizmet PMI verileri açıklandı. Artık resesyona adım adım yaklaşıyoruz ve Fed’in bu toplantıda resesyon riskini göz ardı etmemesi gerekiyor. Öte yandan PMI verileri ekonomideki soğumanın yavaşladığını gösteriyor. Fed, resesyon riskine rağmen ekonomideki istedikleri soğuma için radikal adımlar atarken PMI verileri ekonomideki soğumanın tersine döndüğünü ancak yine de resesyon riskinin kapıda olduğunu söylüyor.

Üretim PMI (Açıklanan: 46,8 Beklenti: 46)

Hizmet PMI (Açıklanan: 46,6 Beklenti: 45)

Beklenti üzeri gelen veri sebebiyle Dolar Endeksi 102,3’e yükseldi. En son Cuma günü bu seviye görülmüştü. Yükselen dolar endeksi uzun süre 102,3 bölgesinde kalmadı ve yönünü aşağıya çevirdi. Bitcoin ise 22.771 dolara düştükten sonra yazı hazırlanırken yeniden 22.900 doların üzerine çıktı. Şimdilik PMI verisinin getirdiği düşüş tersine dönmüşe benziyor. Kripto paralar da ara düşüşün ardından hızla toparlanabilir.

Kripto Paralar Ne Olur?

PMI verisi bize ekonomideki soğumanın yavaşladığını ve resesyon riskinin buna rağmen devam ettiğini söylüyor. Ekonominin yeniden güç kazanmaya başlaması Fed’in daha yavaş faiz artışları yapacağının bir sonucu olabilir. Üstelik piyasada 2022 Ağustos ayına benzer bir aşırı iyimserlik hakim. Hemen 2022 Ağustos ayını hatırlayalım ve Powell’ın yaptığı açıklamalarla bu aşırı iyimserliği nasıl tersine çevirdiğini düşünelim. Şubat toplantısının ana görevlerinden biri Powell için bu olabilir.

Öte yandan Cuma günü açıklanacak olan PCE verileri enflasyon için öncü göstergeler olacak. Sonraki hafta da zaten beklendiği üzre 1 Şubat tarihinde Fed’in faiz kararı açıklanacak. Kripto paralar ve Bitcoin’in Cuma günü gelecek enflasyonun öncü verisinin heyecanıyla ara düşüşler yaşaması mümkün olabilir. Öte yandan daha geniş perspektiften baktığımızda Fed artık faiz tavanına yaklaştı. Şubat ayında yapılacak toplantıdan sonra kriptodaki volatilitenin daha da artması muhtemel görünüyor.

Fed Başkanı eğer Şubat toplantısında faiz tavanını yukarı çekebiliriz (Aralık’ta söyledi ve Eylül’deki gibi bunu gelecekte yapabiliriz dedi) derse ve aşırı iyimserliği baltalayacak açıklamalarda bulunursa bu aşırı volatilite bize düşüş getirir. Diğer yandan resesyon riskini göz önüne alarak, düşmeye devam eden enflasyon verisi ışığında güvercine yakın açıklamalar yapması Bitcoin’in 30.000 dolar yolculuğuna kapı aralayacaktır.