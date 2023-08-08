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İslama uygun ve etik ilkelere bağlı blockchain ekosistemi HAQQ, dünya çapında 200.000’den fazla indirmeye ulaşarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktığını ve Türkiye’nin HAQQ Cüzdan kullanıcıları için en iyi destinasyonlardan biri haline geldiğini duyurdu.

Yaklaşık 75 milyonluk Müslüman nüfusuyla Türkiye, 2022 Chainalysis Kripto Benimseme Endeksi’ne göre dijital varlıkların benimsenmesinde on ikinci, MENA bölgesinde ise birinci sırada yer aldı. Ayrıca ekibin açıklamalarına göre 2017 yılında bankasız nüfusun en yüksek olduğu ülkelerden biriydi ve vatandaşlarının yaklaşık üçte birinin bankalara veya finansal hizmetlere erişimi yoktu.

Türkiye’nin Kripto Benimseme Artışları

Paribu’nun 2022 araştırması, ülkedeki nüfusun %9,3’ünün aktif kripto para kullanıcısı olduğunu tahmin etmekte. Daha yakın tarihli raporlar, 2023’te Türk vatandaşlarının %47’sinin kripto para birimlerine sahip olduğunu veya kullandığını gösteriyor: 2020’ye göre %16’lık bir artış. Ekibin açıklamasına göre HAQQ, sunduğu teklifle, Müslüman toplumu güçlendirirken ve kapsayıcı bir İslami DeFi ortamı yaratırken bu multi-trilyon dolarlık pazardan yararlanabilecek bir konumda.

HAQQ ekosistemi, açıklamalara göre, Türk kullanıcılardan aldığı güçlü destekle kısa süre önce sosyal medyada 1,5 milyon takipçi kazandı.

HAQQ ve Islamic Coin, İslami Uyumlu Finansman Sunuyor

Projenin HAQQ Cüzdanı, ekibin açıklamasına göre gözetim altında değil ve hem yeni yatırımcılara hem de eski yatırımcılara hitap ediyor. Cüzdan, karmaşık anımsatıcı kullanımını PIN kodu girişleriyle değiştiriyor, sosyal medya hesaplarına bağlanabiliyor ve kayıp hesap erişimini geri yüklemek için bir mekanizmaya sahip.

Açıklamalara göre HAQQ ekosistemi, helal bir varlığın tüm kriterlerini karşılayan yerel coin varlığı Islamic Coin ($ISLM) tarafından desteklenmekte. Her Islamic Coin ihracının %10’u, İslami girişim yatırımlarını, hayırseverlik bağışlarını ve toplum odaklı ekonomik değer yaratmayı finanse etmek için Evergreen DAO’ya ayrıldı.

Ekibin açıklamasına göre Islamic Coin, Orta Doğu Blockchain Ödülleri’nde ‘En Umut Verici ESG Kripto’ seçildi.

Türkiye’deki geliştiriciler, sürdürülebilir girişimlerin büyümesini kolaylaştırmak için yakında çıkacak olan HaqqPad launchpad özelliğinden yararlanabilecekler. HaqqPad, iddialara göre HAQQ ekosisteminde hayati bir rol oynayacak ve yeni girişimlere geniş bir fırsat yelpazesi sunacak.

HAQQ İcra Kurulu Üyesi Mohammed AlKaff AlHashmi, “Türk kullanıcılardan gelen destek, kapsayıcı, erişilebilir ve sürdürülebilir bir pazar oluşturma misyonumuzu yerine getirmemize yardımcı olacak birçok önemli adımdan biridir. HAQQ Cüzdan’ın popülaritesi ve ekibimizin kısa süre önce tamamladığı 200 milyon dolarlık finansman turuyla, Türkiye’de ve ötesinde heyecan verici bir yolculuğa çıkacağız.” dedi.

HAQQ Hakkında

HAQQ, sürdürülebilirlik merkezli geliştiricileri, doğrulayıcıları, açık kaynaklı katkıda bulunanları ve sürdürülebilir finans alanındaki Müslüman yenilikçileri kendi yerel varlığı olan Islamic Coin ile bir araya getiren L1 blok zincirine dayalı etik öncelikli bir ekosistem olarak tanımlanıyor. Açıklamalara göre Cosmos SDK kullanılarak inşa edilen EVM’ye eşdeğer bir zincir olarak HAQQ blok zinciri, diğer EVM zincirlerinden akıllı sözleşmelerin sorunsuz bir şekilde dağıtılmasına olanak tanır.

HAQQ, İslami ilkelere uygunluğu garanti eden helal sertifikaların zincir üzerindeki kaydı olan bir oracle’ı kullanarak İslama uygun felsefeyi en son teknolojiyle dengeleyerek daha adil, daha sürdürülebilir bir finansal sistem oluşturmayı amaçladıklarını iddia ediyor. Ekosistem, kullanıcılarının yalnızca beyaz listeye alınmış İslam uyumlu dApp’lerle etkileşime girmesini sağlayarak ağ içindeki etik olmayan faaliyetleri en aza indirdiklerini iddia ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.