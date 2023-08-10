Bitcoin fiyatı akşam saatlerinde yeniden yönünü aşağı çevirdi ve 29.500 doların da altına düştü. ABD hisse senedi piyasalarının açılışıyla gelen yükselişin likidite avı olabileceğinden bahsetmiştik. Şimdilik beklenen şey oldu. Borsalara gönderilen binlerce Bitcoin de zaten büyük ölçüde bunun habercisiydi. Yani son düşüş pek şaşırtıcı değil. Peki beklendiği üzere ABD Adalet Bakanlığı Binance borsasına dava açarsa ne olacak?

Binance Borsası Dava

Ağustos ayının başlarında kaynaklar, Birleşik Devletler Adalet Bakanlığı yetkililerinin dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’a yönelik dolandırıcılık suçlamalarını değerlendirdiğini sızdırdı. Bununla birlikte, yetkililerin Kasım 2022’de FTX‘in çöküşüne benzer bir şekilde piyasada sallantıya neden olmasından endişelendikleri de bildirildi.

CFTC ve SEC tarafından açılmış aktif davalar zaten var. Sorun şu ki bu iki kurum da birçok konuyla Binance borsasını suçluyor. Yani sadece kayıtsız menkul kıymet ihracı, alım satımından ziyade daha büyük suçlara işaret eden iddialar da var. Mesela en akılda kalanı CFTC davasındaki Hamas gelirlerine göz yumulması konusudur. Eğer borsanın sahibi bir Çinliyse bu göz yumma borsanın Çin güdümünde olduğu iddialarına kadar çeşitli (belki de abartılı) suçlamaları beraberinde getirir.

Kripto Paraların Geleceği

ABD Adalet Bakanlığı CFTC ve SEC’in yetki alanını aşan (Hamas olayındaki gibi) suçlarla ilgili soruşturma başlatabilir. Bu soruşturmanın bir anlaşmayla sonuçlanma ihtimali de konuşuluyor ancak muhtemelen dava açıldığı duyulur duyulmaz sert bir düşüş göreceğiz. Piyasa uzmanı Tom Blackstone ise bu konuda biraz iyimser görünüyor.

“Tecrübelerime göre, bu gibi haberlerin uzun vadede piyasa üzerinde üç nedenden ötürü çok az etkisi oluyor. Birincisi, suçlamalar bir mahkûmiyet olmadığı sürece pek bir anlam ifade etmez ve davalar çok uzun sürebilir. İkincisi, eğer bir borsa batarsa, yerine bir başkası çıkacaktır. Üçüncüsü de kripto para, kullanıcıların vazgeçemeyeceği kadar faydalı ve daha fazla insan öğrendikçe kripto paraya olan ilgi de organik olarak artıyor. Bu nedenle, haber döngüsünden bağımsız olarak iyi bir yatırım olmaya devam edeceğini düşünüyorum.”

Öte yandan Mt. Gox çöküşünü hatırlarsak bu en kötü senaryonun bile piyasayı yeterince uzun süre meşgul edemeyeceğini biliyoruz. Binance piyasa hacminin %50’sini yönetse de Mt Gox o günlerde hacmin %70’inden fazlasının merkeziydi.

Yine de çöküşün ne kadar büyük olacağını ve uzun süreceğini birkaç faktör belirleyecek;

Binance borsası yıkıcı bir bank-run yaşar mı?

Davanın sonucunda CZ ve üst düzey yöneticiler tutuklanır mı?

ABD borsayı yaptırım listesine alabilir mi? (Yaptırım listesindeki ülkelerin işini kripto ile kolaylaştırıyor vs bahaneleriyle)

Dava sürecinde borsadan faaliyet durdurması talep edilir mi?

Ve daha onlarca şey.