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Bir NFT GameFi tokenı olan Girles ön satışında yapılan açıklamalara göre 1 milyon dolardan fazla toplandı. Geliştiriciler bu rakam ile Girles token ön satışının ne anlama geldiğini açıklıyor.

Yapılan açıklamalara göre Girles Token, Ethereum platformunda oluşturulan merkezi olmayan bir NFT GameFi token’ı. Bu token, Girles Metaverse topluluğundaki P2E Alliance, NFT Metaverse ve Stake Sözleşmelerinden oluşan ana ürün. Ekibin açıklamalarına göre, yatırımcıların ön satışın erken aşamalarında yatırım yaparak %207.05’e varan kâr elde edebilecekleri bir ön satış başlatıldı.

Yatırımcıları Ne Bekliyor?

Geliştiriciler, ön satışın tamamlanmasından kısa bir süre sonra token ile ilgili beklentilerin ne olduğunu açıklıyor. Şu anda Girles Metaverse ekibi, Binance, OKex, LBank ve diğer borsalar da dahil olmak üzere token listeleme seçeneklerini değerlendiriyor. Ayrıca şu anda ekip aktif olarak Minecraft için bir P2E sunucusu geliştiriyor. Uzmanlara göre, Minecraft oyununa kripto para biriminin dahil edilmesi, kripto topluluğunu büyütebilecek ve tokene büyük potansiyel getirebilecek bir yenilik. Minecraft en çok satan oyunlardan biri olarak değerlendiriliyor ve bu, inovasyonun büyük bir potansiyel yatırımcı akışı getirebileceği düşünülüyor.

Fiyat Beklentisi

Girles Metaverse topluluğu, yalnızca özel fikirleri memnuniyetle karşıladıklarını ifade ediyor. Örneğin yapılan açıklamalara göre, potansiyel yatırımcıların görevleri tamamlamak için gerçek para alabilecekleri bir Minecraft sunucusu oluşturmak, 50x token potansiyelini beraberinde getirebilir.

Ekip, Girles token ön satışına yapmanın iyi bir fikir olduğunu, çünkü uzmanlara göre bu potansiyel bir proje ve erken aşamalarda yatırım yaparak %207.05’e kadar kâr getirebilir. Yapılan açıklamalara göre token satın almak için kullanıcıların kripto cüzdanını Girles Metaverse web sitesine bağlaması yeterli ve herhangi bir kayıt gerekliliği bulunmuyor.

Presale – Girles Hakkında – Telegram

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