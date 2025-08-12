Gensler’ı Kahreden Ripple (XRP) Müjdesi, SEC Muafiyeti Geldi!

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ripple $3.24 şirketine özel yatırımcılara menkul kıymet satışı için muafiyet verdi. Bu kararla beraber, daha önce XRP davasında görevli yargıç Torres’in kararları doğrudan göz ardı edilmiş oldu. Karar hukuk camiasında şaşkınlıkla karşılandı ve mevcut süreçte bunu engellemenin net bir yolunun bulunmadığına dikkat çekildi. Ripple açısından yeni bir gelir kaynağı oluşurken imtiyaz izlenimi tartışmalara yol açtı. Fakat diğer kripto şirketlerine devam eden bir baskı olmadığından imtiyazla da olsa Ripple’ın üzerindeki baskının kaldırılması o kadar kötü değil.

SEC ve Ripple

Son aylarda Ripple ile SEC arasında devam eden temyiz süreci, sektör tarafından yakından izleniyordu. Her iki taraf da Mart ayında asli davayı düşürmüş ancak Ripple’a getirilen menkul kıymet satış yasağının kaldırılması için ortak çalışma yürütülmüştü. Yasağa göre, Ripple’ın bireysel yatırımcılara menkul kıymet satışı yapması mümkün değildi. Bu sınırlamanın kaldırılması için geleneksel yollar başarısız oldu.

Ancak SEC, Ripple’ın talebini farklı bir yöntemle karşıladı ve geçtiğimiz hafta şirket için bir muafiyet yayımladı. Muafiyette yer alan ifadeyle kurum, mevcut koşullar çerçevesinde Ripple’a karşı bir yaptırımın uygulanmaması gerektiğini belirtti. SEC, bu kararla birlikte Ripple’a menkul kıymet satış yasağını kaldırmış oldu.

“Şartlar ve mevcut durum göz önüne alındığında… Komisyon, ilgili muafiyet hükmünden yararlanmak için yeterli sebep olduğuna karar vermiştir. Bu nedenle, ilgili hükmün Ripple için uygulanmayacağına dair muafiyet verilmiştir.”

Hukuki Açıdan Tartışmalar

Kararın ardından hukukçular bu gelişmeyi emsalsiz ve tartışmalı olarak değerlendirdi. SEC’in eski yetkililerinden Marc Fagel, yaptığı açıklamada süreci benzeri görülmemiş ve tartışmalı olarak nitelendirdi. Fagel daha önce Yargıç Torres’in Ripple’ın taleplerini birkaç kez açıkça reddettiğini hatırlattı.

“Bu muafiyet, mahkemeye karşı açık bir meydan okumadır.”

Fagel’e göre, süreçte muafiyetin iptalini ya da engellenmesini sağlayacak açık bir yol bulunmuyor. Mahkemeler bu konuda doğrudan adım atamıyor; SEC kurum olarak herhangi bir şikayet gelmedikçe adım atmayabilir.

“Yasa dışı bile olsa, kim şikayetçi olacak? En azından yatırımcılar zarar görmedikçe ve neden engellenmediğini sormadıkça…”

Muafiyet kapsamında Ripple’ın yeni menkul kıymet satışları tamamen yasal görünecek ve Ripple bu yönde savunma yapabilecek. Kısa vadede şirket yeni bir gelir kapısı elde etmiş oldu; bu kaynakla büyüme yönünde yeni projeler geliştirebilir. XRP topluluğu bu gelişmeden memnun olsa da, muafiyetin iptali ihtimali dolayısıyla süreç takip edilmeye devam ediyor.

SEC işi mahkemede çözemediği için Ripple’a muafiyet vererek kurumsal satışlarına kapı açtı. Süreç mahkemede yoluna koyulamadığı için Gensler yönetiminin kurduğu baskı muafiyetle kaldırıldı. Ripple’a tanınan muafiyetin Torres’in kararıyla çatışması Trump’ın göreve gelmesiyle kripto paraların nasıl büyük bir özgürlüğe kavuştuğunu gösteriyor. Geçen sene SEC bırakın muafiyet sağlamayı, kripto şirketlerini ülkeden kaçırmak için elinden gelen negatif ayrımcılığı yapmaktan geri durmuyordu.