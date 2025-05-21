Genesis ve Alacaklıları En Büyük Kripto Para Şirketine Dava Açtı

Kripto kredi kuruluşu Genesis ve bağlı ortaklıkları, ana şirketleri olan Digital Currency Group (DCG), CEO Barry Silbert ve diğer bazı yöneticilere karşı iki ayrı dava açtı. Bu davalar kapsamında Genesis ve alacaklıları, dolandırıcılık niteliği taşıdığını iddia ettikleri kripto para transferlerinin geri alınmasını talep ediyor. Şirket, toplamda 3,2 milyar dolar civarında bir tutarın geri alınmasını hedefliyor.

DCG’ye Alacak Davası

Genesis’in Delaware Eyaleti Chancery Mahkemesi’nde açtığı davada istenen tazminat miktarı 2,2 milyar dolar seviyesinde. New York Güney Bölgesi İflas Mahkemesi’ne yapılan başvuruda ise 1 milyar dolardan fazla bir tutar için geri ödeme talep ediliyor. Genesis, şirket iflasa sürüklenmeden önceki bir yıl içinde, DCG ve ona bağlı kişiler lehine şirketin varlıklarında usulsüz çekimler yapıldığını savunuyor.

New York’taki şikayette, DCG ve ilişikli kişilerin Genesis’in iflas öncesinde finansal açıdan zor durumda olduğunu bildikleri halde, kendi alacaklarını tamamen tahsil ettiklerini öne sürülüyor. Bu süreçte kamunun ise bilgilendirilmediği belirtiliyor. DCG bugün Grayscale dahil birçok dev kripto para şirketinin çatısı konumunda. 2022 sonundaki iflas tartışmalarının olduğu günlerde bu konu piyasalarda önemli düşüşe neden olmuştu.

Genesis, Kasım 2022’de müşteri çekimlerini durdurdu ve ardından iflasa başvurdu. Davalarda, şirketin borçlularının halen toplamda 2,2 milyar dolar değerinde kripto varlıkları, özellikle de Bitcoin $106,616.75, Ether ve diğer kripto varlık alacaklarını alamadıkları vurgulanıyor.

Delaware mahkemesine sunulan belgelerde, Genesis’in kötü yönetildiği ve kendi çıkarları uğruna istismar edildiği iddia edildi. Belgelerde, “Silbert ve ekibi Genesis’i pervasızca yöneterek nihayetinde şirketi iflasa sürüklemiştir” ifadeleri yer aldı.

Delaware Mahkeme Başvurusu: “Silbert ve ekibi Genesis’i pervasızca yöneterek, kendi çıkarları uğruna istismar etti ve sonunda şirketi iflasa sürükledi.”

DCG’nin Açıklaması ve Davanın Seyri

DCG cephesinden yapılan açıklamada ise dava iddialarının temelsiz olduğu öne sürüldü. Şirket sözcüsünün açıklamasında, aynı iddiaların daha önce de ileri sürüldüğü, bunun Genesis’e ilişkin mevcut davanın çeşitli taraflar arasında kapsamlı bir çözümle sonlandırılması yönündeki çabaları gölgelediği belirtildi.

DCG Sözcüsü: “Bu temelsiz davalar, iki yıldır yinelenen iddialardan ibarettir. Genesis iflas sürecinde tüm paydaşlarla iyi niyetle çözüm aradık. Bu asılsız iddialara karşı kendimizi savunacağız.”

Genesis tarafı, tazminat taleplerinin yanı sıra, yöneticilerin dönemi boyunca uygunsuz biçimde edindikleri tüm varlıklar için kanunen korunan bir hak talebinde de bulundu. Mahkemeden, bu varlıkların gelecekte güvenli bir biçimde korunmasını sağlayacak önlemler alınması istendi.

Şirketin ana yöneticileriyle kurulan yakın ilişki sayesinde, DCG ve ona bağlı yöneticilerin Genesis’in zor durumda olduğunu bildikleri iddia ediliyor.

Genesis’in DCG ve bazı üst düzey yöneticilere yönelik açtığı iki ayrı davada, milyonlarca dolar değerindeki kripto varlıkların usulsüz biçimde çekildiği ve şirketin iflasa sürüklendiği iddiası dikkati çekiyor. DCG ise tüm iddiaların haksız olduğunu savunarak hukuki mücadele başlatmış durumda. Mahkeme kararlarının ardından, kripto şirketlerinde mali yönetim, şeffaflık ve yöneticilerin yasal sorumluluklarına dair uygulamaların ve regülasyonların yeniden gündeme gelmesi muhtemel. Yatırımcılar ve sektör paydaşları açısından şirket içi kontrollerin yanında, şirketin içinde bulunduğu finansal durumun paylaşılmasının önemi bir kez daha vurgulanıyor.