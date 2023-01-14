Kripto para ekosisteminde pek çok platform var. Merkezi borsalar, merkezsiz borsalar, cüzdanlar, NFT platformları, NFT marketplace’ler bunlardan bazıları. Bu platformların her biri ekosistemde sorun olarak gördükleri noktalara çözümler üretmek için kurulmuş platformlar aslında. ZenGo da cüzdan platformları arasında sorun olarak gördüğü noktalara odaklanıyor ve tam kapsamlı bir kripto para cüzdanını kullanıcılara sunmak için çalışıyor.
En basit anlamı ile bir kripto para cüzdanı olarak tanımlayabileceğimiz ZenGo kendisini, “Kendi kendini koruyan geleceğin cüzdanı” olarak tanımlıyor. Cüzdanın sektörde öncü 3 teknoloji sayesinde asla hacklenmeyeceğini ve her zaman kurtarılabilir olduğunu savunan platform; MPC tarafından desteklenen özel anahtar güvenlik açığı olmadığını, garantili cüzdan kurtarma modeli sunduklarını ve yerleşik Web3 güvenlik duvarını kullanıcılar ile buluşturduklarını ifade ediyor.
Buna ek olarak bir all-in-one platformu sunduklarını ifade eden ZenGo kullanıcılarına, Bitcoin, Ethereum, Tezos ve 70’den fazla kripto varlıktan oluşan gerçek bir çok zincirli cüzdan, kolay alım satım hizmeti ve NFT’ler, DeFi varlıkları ve Dapp varlıklarını depolayabilen bir sistem sunuyor.
Öte yandan platform MPC sayesinde özel güvenlik anahtar açığının olmadığını ifade ediyor ve bunu “hacker’lara ve dolandırıcılara karşı kurşun geçirmez güvenlik önlemi” olarak tanımlıyor. Dolayısıyla ZenGo’nun yeni nesil güvenliği özel anahtarlar yerine MPC kriptografisinden yararlanıyor. MPC, kurumlar tarafından milyarlarca doları güvence altına almak için yıllardır kullanılıyor ve ZenGo bu teknolojiyi kullanan ilk kripto cüzdan olduklarını ifade ediyor.
Bunun yanında ZenGo, “Garantili Kurtarma” özelliğini kullanıcılarına sunuyor. Bu sayede kullanıcıların kripto paralarını hiçbir zaman kaybetmeyeceklerini ifade eden platform, 3FA ile bunu sağladıklarını dile getiriyor. 3FA şu şekilde sıralanıyor:
Platform bu 3 aşama sayesinde geleneksel kripto cüzdanlarının ve hatta donanım cüzdanlarının sağlayamadığı nihai korumayı sağladıklarını iddia ediyor.
Bunlara ek olarak ZenGo, yerleşik Web3 güvenlik duvarı olarak tanımlanan ClearSign’ı da kullanıcılarına sunuyor. Bu sayede platform kullanıcıların hassas Web3 saldırılarına karşı uyarıldığını, saldırılara karşı koruma sağlamak için Forta gibi önde gelen güvenlik ağlarını entegre ettiğini ve işlemleri yeşil, sarı ve kırmızı olmak üzere 3 güvenlik seviyesinde sınıflandırdığını belirtiyor.
Ayrıca platform kullanıcılarına zamandan ve mekandan bağımsız olarak 7 gün 24 saat müşteri hizmetleri servisini sunduğunu da belirtiyor. Bu sayede kullanıcılar ne zaman olursa olsun herhangi bir sorun yaşadıklarında ya da herhangi bir sorunları olduğunda platform ile iletişime geçebiliyor. Buna ek olarak ZenGo’nun tamamen denetlendiği ve açık kaynaklı olduğu da dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor.
Platform kullanıcılarına sunduğu özellikleri şu şekilde sıralıyor:
Bunlara ek olarak yapılan açıklamalara göre ZenGo, Trustpilot’ta 4,6/5 puan, G2’de 4,6/5 puan, Google Play’de 4,5/5 puan ve Apple App Store’da 4,7/5 puan aldı.
Ayrıca ZenGo’nun bir araştırma ekibi de bulunuyor. ZenGo X, akademi ve endüstriden araştırmacılardan oluşan bir araştırma grubu olarak tanımlanıyor. Bu noktada platform amacının, eşik kriptografisini teoriden kullanıcısının mobil cihazına kadar taşımak olduğunu ifade ediyor. Yapılan açıklamalara göre araştırma ekibi sayesinde ZenGo, çok taraflı hesaplamanın (MPC) kullanımını ve sınırlarını ileriye taşımak için uygulamalı kriptografi ve dağıtık sistem güvenliği alanındaki derin bilgileri birleştiriyor.
“Paranıza sahip olmanın ve onu kullanmanın artık karmaşık olmadığı, yatırım yapmanın ve işlem yapmanın bir e-posta göndermek kadar basit olduğu bir dünya hayal ediyoruz.” sözleri ile aslında platform amacını ortaya koyuyor.
ZenGo’nun misyonu, herkesin dijital ekonomide başarılı olmasını sağlayan en erişilebilir ve en güvenli cüzdan hizmetini oluşturarak finansal dışlanmayı sona erdirmek ve karmaşıklığın önündeki engelleri kaldırmak olarak nitelendiriliyor.
ZenGo, ilgili tüm yerel kripto protokollerini, dijital varlıkları ve finansal hizmetleri destekleyecek sınırsız bir finansal hizmet inşa etmeyi hedefliyor. Sınır ekonomisinden sınırsız ekonomiye gerekli geçişi kolaylaştırmak için platform, eski kurallarla entegre olacak bir sistem inşa etmeyi hedefliyor. Bunun zor bir görev olduğunu ifade eden platform, bu amacı doğru bir şekilde gerçekleştirmek istediklerini de ifade ediyor. Amaçlarını gerçekleştirmek için ise yapılan açıklamalara göre ZenGo şu adımları atıyor:
Tüm bunlara ek olarak platform kullanıcılarına şu anda özel 2 teklif de sunuyor.