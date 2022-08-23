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Önde gelen kripto para borsalarından Gate.io, Türkiye merkezli yüksek hacimli yatırımcılara ve kurumsal yatırımcılara avantajlar sunan yeni bir promosyon etkinliğini başlattı. Ekstra sunulan avantajlar arasında özel ücret oranları, indirimli seviye yükseltmeleri, aylık ödüller gibi pek çok avantaj bulunuyor. En önemlisi ise etkinlik, %0.015’e varan maker indirimleri sunuyor.

Bu promosyon etkinliği, sektördeki en iyi indirimlerden bazılarıyla birlikte daha fazla esneklik sunan geliştirmelerle, Gate.io’nun VIP ve MM indirim katmanı sistemine yapılan son yükseltmelerle aynı zamana denk geliyor. Ayrıca borsa, küresel büyüme stratejisini hızlandırıyor, Türkiye gibi yeni bölgelere giriyor ve dünya çapındaki kullanıcı tabanını büyütmek için rekabetçi teşvikler sunuyor.

Yapılan açıklamalara göre etkinlik yalnızca Türkiye pazarına açık ve 12 Ağustos ile 31 Aralık 2022 (UTC) arasında geçerli olacak.

Büyük Oranlar ve İndirimler

Gate.io’daki işlem hacmi 1 milyon doları aşarsa, tüm Türkiye merkezli kullanıcılar %0 make ücret oranlarınden faydalanabilecekler. Buna ek olarak, aylık işlem hacmi çok daha yüksek olan kullanıcılar için daha büyük bonuslar olacak.

Ayrıca, tüm piyasa yapıcılar, ilgili seviyelerine göre bir sonraki MM katmanına anında yükseltme avantajından yararlanabilir. Kısacası, tüm gereksinimleri karşılamak zorunda kalmadan daha yüksek bir MM katman seviyesinin avantajlarına sahip olabilecekler.

Ek olarak, yatırımcılar başka bir borsadaki hacim kanıtını sunabilir ve daha önce bahsedilen seviye artışı ile birlikte ilgili VIP veya MM katman seviyesini alabilirler. Aylık hacmi 1 milyon doları aşan yatırımcılar ise %0 maker oranı alacak. 20 milyon doları aşan piyasa yapıcılar, %0.015’e varan maker indiriminden faydalanabilir.

Ayrıca açıklamalara göre, belirli bir hedefe ulaşan aylık işlem hacmindeki her %30 artış için 3.000 dolara kadar olan ödüller dağıtılacak. Son olarak, aylık spot işlem hacminde 20 milyon doları aşan tüm yatırımcılar bir MM ve VIP katmanı desteği alırken, aynısı vadeli işlem hacminde 50 milyon doları aşanlar için de geçerli olacak. Bir MM katmanı alan yatırımcılar, 2 milyon dolarlık ödül havuzu ve 10 milyon dolara kadar faizsiz kredi ile Spot Market Maker yarışmasına da katılım hakkı kazanacaklar.

Gate.io’nun indirimli katman sisteminin iki ana bileşeni bulunuyor: VIP katmanları, vadeli işlemlerde ve spot işlemlerde düşük maker ve taker ve alıcı ücretleri sunar. Buna karşılık, MM katmanları da benzer bir işleve hizmet eder ve ayrıca piyasa yapıcılar ve diğer kurumsal yatırımcılar için spot ve vadeli işlem piyasalarında rekabetçi indirimler sunar.

Küresel Ölçekte Kurumsal Hizmetler

Gate.io’nun kurumsal yatırımcı kolu olan Gate Institutional, müşterilerin stratejilerini geliştirmelerine, riskleri yönetmelerine ve likiditeye erişmelerine yardımcı olmak için profesyonel hizmetler sunar. Piyasa yapıcılar, riskten korunma fonları ve dünya çapındaki müşterilere sunulan Gate Corporate, kapsamlı güvenlik ve uyumluluk altyapısı tarafından desteklenen sağlam ilişkiler kurarak müşterileri ilk sıraya koymaktan gurur duyduklarını ifade ediyor.

Genel olarak Gate.io, Türk kripto pazarında büyük oyuncuları çekmek için iddialı adımlar atıyor. Borsa, dokuz yıllık uzmanlığı ve sektör lideri kurumsal hizmetleriyle tamamlanan, sektörün en iyi teşviklerinden bazılarını öne sürerek kurumsal müşteri listesini büyütmeyi amaçlıyor.

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