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GameStop Yeni Bitcoin Alımı İçin Milyar Dolarlık Tahvil İhracı Yapacak

Özet

  • GameStop, 1,75 milyar dolarlık yatırım toplamak için süreci başlattı.
  • Bu fonun büyük bölümünün Bitcoin alımı için kullanılması bekleniyor.
  • GME hisseleri duyuruyla düşse de uzun vadede Bitcoin rezervi stratejisi şirketlerin hisse fiyatını artırıyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Oyun şirketi GameStop, son 24 saat içinde yaptığı büyük Bitcoin $107,041.02 alımının ardından 1,75 milyar dolar toplamak için yatırımcılarla görüşmelere başladı. Şirket, bu fonun nereye harcanacağı konusunda kesin bir açıklama yapmasa da, sektör çevrelerinde toplanan paranın Bitcoin satın alımlarında kullanılabileceği yönünde umutlar artıyor.

Alt Başlıklar
Yeni Bitcoin AlımıKripto ve Finans Sektörüne Yansımaları

Yeni Bitcoin Alımı

GameStop’un duyurusuna göre, şirket finansmanı dönüştürülebilir tahviller aracılığıyla toplamayı planlıyor. Bu finansman yöntemi, yatırımcılara tahvillerin belirli bir vadede hisseye dönüştürülmesi hakkı tanırken, şirkete de büyük ölçekli fon sağlayabiliyor. Şirketin bu yolla elde edeceği fonların, son dönemde gündeme gelen Bitcoin alımları ile ilişkili olup olmadığı ise netlik kazanmadı.

Şirketin Bitcoin alımı yapmasının ana nedeni onun kriz ortamına dayanıklı oluşu. Altında yatan asıl motivasyon ise farklı. Strategy yani eski adıyla MicroStrategy yıllardır BTC alımı yaparak MSTR hisselerinin devasa ölçüde değer kazanmasını sağladı. Öyle ki hisseler dot-com balonu dönemindeki ATH seviyesini bile aştı. O balonun en büyük kazananlarından ve elbette patlayanlarından biri MSTR olmuştu ve yıllar sonra hayal olarak görülen şey BTC sayesinde mümkün kılındı. Şimdiyse onun başarısız birçok halka açık şirkete Bitcoin rezervi oluşturarak hisse talebi tetikleme fikrini aşılıyor. Haksız de değiller, Japonya’daki Metaplanet kısa sürede milyon dolarlık bir şirketten BTC sayesinde milyar dolarlık şirkete dönüştü.

Birçok medya organı, toplanan fonun büyük bölümünün potansiyel olarak Bitcoin yatırımlarına ayrılmasını bekliyor. Bununla birlikte şirketin resmi beyanında mutlaka bu yönde bir kararın alındığına dair bir bilgi paylaşılmadı.

GameStop tarafından yapılan açıklamada; şirketin piyasa koşullarını yakından takip ettiği ve şirket değerini artırmayı amaçladığı belirtildi.

GameStop yetkilileri: “Şirket, piyasadaki fırsatları değerlendirmek ve yatırımcılarımız için en iyi değeri sağlamayı hedeflemektedir.”

Kripto ve Finans Sektörüne Yansımaları

Kripto para piyasasında dalgalanmalara sıkça sebep olabilen büyük ölçekli kurumsal alımlar, sektör oyuncuları tarafından dikkatle takip ediliyor. GameStop’un attığı adımlar ise, diğer büyük şirketler tarafından da örnek alınabilecek bir strateji olarak görülüyor. Önümüzdeki yıl için beklenti 600’ün üzerinde halka açık şirketin Bitcoin rezervi oluşturması yönünde. Her şirketin birkaç yüz milyon dolarlık alım yaptığını, onlarcasının milyarlarca doları bu işe ayırdığını hayal edin.

Yeni bir varlık sınıfı olarak Bitcoin’in bir sonraki dönüm noktası bu olacaktır.

GameStop’un yeni finansman arayışı ve potansiyel Bitcoin yatırımı, sadece şirkete özgü bir gelişme olarak değerlendirilmiyor. Bu durum, kurumsal düzeydeki yatırımların kripto para piyasasında artmakta olduğuna dair genel bir görüşün de ortaya çıkmasına yol açtı. Kurumsal oyuncuların kripto ekosistemine olan ilgisinin artması, sektörün geleceğine dair beklentileri de yukarı çekebilir.

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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