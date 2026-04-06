Galaxy, Broadridge’in yeni platformunda onchain hisseyle ilk oylamayı yapacak

Kripto sektöründe özellikle finansal teknolojilerle öne çıkan Galaxy, Broadridge Financial Solutions’ın geliştirdiği ve hem geleneksel hem tokenlaştırılmış menkul kıymetleri kapsayan ProxyVote platformunu kullanan ilk şirket olacak. Broadridge tarafından yapılan açıklamada, ProxyVote’un güncellenmiş sürümünün artık yalnızca klasik hisseler için değil, aynı zamanda blokzincir üzerinde çıkarılmış dijital hisseler için de oylama desteği sunduğu belirtildi.

Onchain hisse sahipleri için yeni oylama modeli

Galaxy, geçtiğimiz dönemde hisselerini blokzincirde çıkarmak için Superstate ile iş birliği yaptı. Bu yılın Mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan genel kurul toplantısında ve hissedar oylamasında Broadridge’in yeni platformu ilk kez kullanılacak. Şirketin CEO’su Mike Novogratz, bu gelişmeyi sermaye piyasalarının dönüşümünde önemli bir aşama olarak gördüklerini dile getiriyor.

Tokenizasyonun sermaye piyasalarını yeniden şekillendireceğine uzun süredir inanıyoruz. Proxy oylamanın onchain ortama taşınması artık teorik bir kavram olmaktan çıktı.

ProxyVote, hissedarların toplantı belgelerini inceleyip elektronik ortamda oy kullanmasına imkan sağlıyor. Platformun güncellenmiş versiyonu sayesinde, şirketlerin gerek klasik gerekse tokenlaştırılmış hissedarları aynı arayüzden oy hakkını kullanabilecek. Başlangıçta Avalanche blokzinciri üzerinden oylama kaydı alınacak, ilerleyen dönemlerde başka ağların da entegre edilmesi planlanıyor.

Tokenlaştırılmış hisselerde artan ilgi ve yeni çözümler

Son dönemde Sharplink ve Forward Industries gibi bazı halka açık kurumlar da kendi hisselerini blokzincir üzerine taşıdı. Sharplink’in Ethereum, Forward Industries’in ise Solana ağına odaklandığı açıklanıyor. Superstate, şirketlerin sentetik olmayan hisseler çıkarmasına ve takas etmesine imkân sağlayan Opening Bell tokenizasyon platformunu 2025 Mayıs’ında devreye aldı.

Mevcut durumda entegre çözümler ve kullanım örnekleri sınırlı kalsa da tokenlaştırılmış hisselerin önümüzdeki dönemde merkeziyetsiz finans alanında teminat olarak veya şirket yönetimi süreçlerinde aktif kullanılabileceği değerlendiriliyor. Onchain hisse sahipleri, blokzincir cüzdanları aracılığıyla yönetimsel süreçlere doğrudan katılım sağlayabilir.

Geleneksel piyasa altyapısının güvenini, blokzincirin avantajlarıyla birleştirerek hissedarlar için daha verimli bir model oluşturmayı hedefliyoruz.

Öte yandan, Securitize gibi farklı firmalar da hisse ihracı odaklı çözümler üzerinde çalışıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun alanla ilgili kuralları netleştirmesi sürecinde, sektördeki yeni uygulamaların çoğalabileceği öngörülüyor.