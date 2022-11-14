En büyük kripto para Bitcoin (BTC) son iki yılın en düşük seviyesinin gerilemenin eşiğindeyken, sırada ne var? Uzmanlar ne diyor? İşte Bitcoin ve altcoin'ler için şirketlerin ve uzmanların yorumları.

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En büyük kripto para Bitcoin (BTC), geçen haftada yüzde 20’nin üzerinde değer kaybetti. Piyasa uzmanları ve analistler, FTX krizinden yeni yara alan Bitcoin ve kripto para piyasasının geri kalanının (altcoin’ler) geleceğini öngörmeye çalışıyor. İşte analistlerin, piyasa uzmanlarının ve şirketlerin Bitcoin yorumları ve genel olarak altcoin yorumları.

Uzmanlar Bitcoin’de Yeni Dip Bekliyor

Yeni haftaya başlarken kripto para piyasasının hala bir dip noktası arayışında olduğu görülüyor. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre BTC, yazım sırasında son 24 saatte yüzde 0,71 yükselişle 16 bin 841 dolardan işlem görüyor. Bitcoin için sırada ne olacağı, BTC fiyatının ve altcoin’lerin nereye gideceği büyük merak konusu iken sizin için analistlerin ve uzmanların Bitcoin yorumlarını derledik.

FundStrat’ın dijital varlık stratejisi başkanı Sean Farrell, kripto para piyasasının güncel görünümüne ilişkin yaptığı değerlendirmede “Geçtiğimiz altı ay içinde, kripto para piyasasının birbirine dolanmış bir kaldıraç ağının çözülmesine tanık olduk. LUNA/UST ile başladı, görünüşe göre 3AC’nin çöküşü ile düğüm çözüldü, ancak SBF’nin şimdi de iflas etmiş gibi görünüyor olması başka kayıpların da olacağını düşünmek için iyi bir neden. Bu yüzden yeni dipleri beklemenin uygun olduğunu düşünüyoruz. Bu da zorunlu satışa veya en azından kötü haberler riskine neden oalbilir.” ifadelerini kullandı.

BitBull Capital CEO’su Joe DiPasquale’a göre, SBF’nin imparatorluğunun çöküşüyle sarsılan kripto para piyasası, geleneksel piyasaların bir miktar güç göstermesine rağmen olumlu yönde etkilenmedi. DiPasquale, “BTC ve kripto para piyasasını zayıf duyarlılık nedeniyle darbe aldı. BTC şimdilik 16 bin dolar civarına yerleşmiş olsa da, diğer şirketlere, fonlara, borsalara verilen zararın boyutu henüz bilinmiyor ve önümüzdeki haftalarda bunlar gündeme gelebilir. Daha önce de olduğu gibi, 20 bin doların altındaki BTC’nin cazip bir uzun vadeli birikim bölgesi olduğuna inanıyoruz, ancak mevcut durum tatmin edici bir şekilde çözülene ve yatırımcı duyarlılığı nispeten normalliğe doğru ilerlemeye başlayana kadar da temkinli olmaya devam ediyoruz. Özellikle son birkaç gündür BTC ve stablecoin’lerin borsa rezervlerinde önemli bir düşüş görülmesi, piyasada güven eksikliği ve korkunun yaygınlığına işaret ediyor. Olumlu bir gösterge olarak kitleler arasında güvenin geri döndüğüne dair işaretleri izliyor olacağız.” ifadeleri ile durumun vahametine dikkat çekti.

Coinbase Bitcoin’de 13 Bin Doları Bekliyor

ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase’in kurumsala raştırma başkanı David Duong ise Bitcoin için yaptığı değerlendirmede “Son aylardaki göreceli kripto para piyasasında istikrar kesintiye uğradı…. Bir bütün olarak riskli varlıklar için bazı olumlu makro gelişmelere rağmen daha geniş bir piyasa istikrarsızlığı gördük…. Hangi karşı tarafların FTX veya Alameda’ya borç vermiş veya bağ kurmuş olabileceği ve bu yükümlülüklerin tam olarak ne olduğu hala ortaya çıkmaya devam ediyor…. BTC sadece 2022’nin en düşük seviyelerini yeniden test etmekle kalmayıp 13 bin dolar seviyesine de dokunabilir…. Biz 13 bin 500 dolarda destek bulacağını düşünüyoruz.” dedi.

Şirketler Yatırımcıları Potansiyel Çöküş için Uyardı

Arcane Research’in son yatırımcı bültenin düşülen notta “Mevcut durum tam bir karmaşadan ibaret…. Sektördeki en büyük kripto para şirketlerinden biri müşterilerin parasıyla işlem yapıyordu. Sektör için bir utanç kaynağı, ancak aynı zamanda bize burasının hala ne kadar düzenlenmemiş bir Vahşi Batı olduğunu hatırlatıyor. Bundan kaynaklanan bulaşma şüphesiz önümüzdeki haftalarda gelişecek.” diyerek yatırımcıları uyardı.

Galaxy Digital’in yatırımcı bülteninde ise “Borsada hala parası bulunan FTX mevduat sahiplerinin teminatsız alacaklılar olarak kabul edilmesi ve uzun bir yasal süreçle karşı karşıya kalması muhtemel. Birkaç şirket proaktif bir şekilde ve kamuya açık olarak FTX’e maruz kalma konusunda bir miktar şeffaflık sunmuş olsa da, sektörün maruz kaldığı toplam risk şu anda bilinmiyor… Çok büyük miktarda para tehlikede (belki de kaybedildi), ancak FTX’in çöküşünün etkisi, borsanın geniş kapsamlı pazarlama çabaları ve Sam Bankman-Fried’ın önemi nedeniyle daha da artıyor… Savunuculuğunun büyüklüğü ve çöküşünün aşırılığı küçümsenemez ve Washington’da kripto para politikası için uzun süreli volatilite etkileri olacaktır.” notu ile piyasadaki volatilitenin artacağı uyarısında bulundu.

GSR, haftalık kripto para özetinde “Kripto paralardaki 2022’nin kripto paraların potansiyelinden ziyade kaldıraç, açgözlülük, dolandırıcılık ve şeffaflık eksikliği ile ilgili olması üzücü. Üstelik bunlar ilgili kişilerin TradFi’yi suçladığı ve değiştirmeye yemin ettiği şeyler.” denildi.

Pantera Capital’den Solana Gibi Altcoin’ler için Uyarı

Pantera Capital’in yatırımcılarına gönderdiği Blockchain mektubunda “Kısa vadede, FTX’in borsasında tutulan fonları kaybedenler için acı olacak. Daha genel olarak, bulaşma korkusu varlık sahiplerini portföylerini ayarlamaya ittiği için kripto para ekosisteminde daha fazla volatilite olmasını bekliyoruz.” denilirken şu ekleme yapıldı: