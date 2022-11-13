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Kripto para borsası FTX’in iflası son 1 haftanın en önemli gündem maddesiydi, öyle ki ABD enflasyonu ve diğer gelişmeler gölgede kaldı. Kripto devinin çöküşü kripto paraların kümülatif değerini net 200 milyar dolar küçülttü. Üstelik FTX müşterilerinin 9 milyar doları da borsada kaldı. Ve halen ortada dev bir toz bulutu var.

FTX Borsası Yalan Söylemiş

Fakat bu toz bulutu yavaş yavaş dağılıyor. FTX birkaç gün öne Bahamalar’daki müşterileri için çekimlerin devam ettiğini açıklamıştı. Gerekçe olarak da merkezinin orada bulunmasını ve Bahamalar tarafından kendilerine baskı kurulduğunu söylediler. Hatta bu hareket bazı kullanıcıların Bahamalar’da hesabı olan kullanıcılar aracılığıyla paralarını kurtarma çalıştıkları bir sürece bile evrildi. Kısaca kurtarma senaryosu şöyle işliyordu; önce Bahamalar’da kaydı olan bir kullanıcıya komisyon ödüyorsunuz, ardından FTX NFT pazarında o kullanıcı bir koleksiyon yayınlıyor, siz bu fahiş fiyattan listelenen NFT’yi satın aldığınız için paranız Bahamalar’daki hesaba gidiyordu. İlgili kullanıcı da anlaşılan miktarını size iade ediyordu.

Konuya dönecek olursak Bahamalar SEC kısa süre önce açıklama yaptı ve FTX borsasını yalanladı. SBF ve ekibi son bir haftada o kadar çok yalan söyledi ki bu onların yanında ufak bir şey olarak kalabilir.

Bahamalar SEC FTX Açıklaması

Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu’ndan yapılan açıklama, FTX’in Bahama düzenlemelerine uygun olarak para çekme işlemlerini kolaylaştırdığı iddiasını yalanlıyor. Menkul kıymetler komisyonu yaptığı bir açıklamada, FTX’in Twitter’da 11 Kasım’da yaptığı ve Bahama fonlarının çekilmesini kolaylaştırmak için “Bahama HQ’nun düzenlemesi ve düzenleyicileri” tarafından talimat verildiğini öne süren bir açıklamanın içeriğini şiddetle reddetti.

SCB’nin Twitter sayfasında paylaşılan açıklamada, “Komisyon, FTX Digital Markets Ltd. şirketine Bahamalı müşteriler için para çekme işlemlerinin önceliklendirilmesi konusunda herhangi bir talimat vermediğini, yetki vermediğini veya öneride bulunmadığını bildirmek ister” denildi.

SCB, firmanın potansiyel tasfiye işlemlerinin bir parçası olarak çekilen fonların geri alınabileceği konusunda uyarıda bulundu.

“Komisyon ayrıca, bu tür işlemlerin iflas rejimi kapsamında geçersiz tercihler olarak nitelendirilebileceğini ve sonuç olarak Bahamalı müşterilerden fonların geri alınmasıyla sonuçlanabileceğini belirtmektedir. Her halükarda Komisyon, FTX Digital Markets Ltd. veya başka bir şirketin herhangi bir yatırımcısına veya müşterisine ayrıcalıklı muamele yapılmasına göz yummamaktadır”.

Açıklamaya göre, Bahama Yüksek Mahkemesi geçici bir tasfiye memuru atadı ve “FDM’nin hiçbir varlığı, müşteri varlıkları veya FDM tarafından tutulan güven varlıkları, geçici tasfiye memurunun yazılı onayı olmadan devredilemez, atanamaz veya başka bir şekilde ele alınamaz” dedi.

Burada Türk yatırımcıları endişelendiren pek bir şey yok çünkü FTX Türkiye ve FTX Global farklı şirketler. Türkiye merkezi tarafından yapılan iadelerini global borsanın tasfiye ekibi tarafından müşterilerden geri istenmesi ihtimali oldukça zayıf görünüyor.