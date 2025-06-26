RIPPLE (XRP)

Flaş Çıkış: Ripple’ın RLUSD Stratejisi XRP’ye Gölge Düşürüyor

Özet

  • Ripple, RLUSD adımıyla ödeme stratejisini güncelledi.
  • XRP’nin fiyatı son günlerde düşüş kaydetti.
  • Stablecoin'ler ödeme sistemlerinde öne çıkıyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

BitGo CEO’su Mike Belshe, Dijital Bankacılık 2025 Zirvesi’nde yaptığı konuşmada Ripple $2.17’ın XRP köprü modelinin devrini kapattığını belirterek sınır ötesi ödemelerin yeni dilinin stablecoin’ler olduğunu söyledi. Eski yöntemin dolar → XRP → başka para zincirinde iki gereksiz dönüşüm barındırdığını vurgulayan Belshe, Ripple’ın geçen yıl çıkardığı dolar destekli RLUSD’nin değişen stratejinin somut kanıtı olduğunu dile getirdi. RLUSD’nin dolaşımdaki arzı 450 milyon dolar seviyesine yaklaşırken, aracı token ihtiyacını azaltacak doğrudan Fed erişimli sistemlerin “gerçek ölçeği” sağlayacağı görüşünü paylaştı. Açıklamalar, XRP fiyatındaki sert dalgalanmanın ortasında geldi.

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Stablecoin Tabanlı Uluslararası Ödeme Modeli Giderek GüçleniyorSon XRP Fiyatındaki Düşüşün Arkasındaki Temel Etkenler

Stablecoin Tabanlı Uluslararası Ödeme Modeli Giderek Güçleniyor

Belshe’ye göre stablecoin’ler bankalara bağlı kalmadan hızlı ve düşük maliyetli transfer imkânı vererek eski köprü modelinin yerini almaya aday görünüyor. RLUSD’nin benimsenme hızı, Ripple’ın stratejik odağının XRP’den stablecoin’e kaydığını gösteriyor; şirket artık işlem akışında tek dönüşümle sonuca ulaşmayı amaçlıyor. 450 milyon dolarlık mevcut arz, kurumsal ilginin de hızla büyüdüğünü yansıtıyor.

CEO, uluslararası para akışında asıl ölçeğin ABD Merkez Bankası ödeme sistemlerine doğrudan entegrasyonla yakalanacağını belirtti. Bu senaryoda aracı tokenlere olan gereksinim azalacak, işlemler tek seferde bitecek; maliyet baskısı da düşecek. Belshe, “Fazladan token zincirleri yerine Fed erişimi” vurgusuyla sektörün geleceğine dair net bir işaret verdi.

Son XRP Fiyatındaki Düşüşün Arkasındaki Temel Etkenler

Ripple’ın RLUSD hamlesi piyasada konuşulurken, XRP son 24 saatte %1,8 gerileyerek 2,18 dolar seviyesine indi. Bu çekilme, şirket kurucu ortağının uzun süren sessizliğini bozan sosyal medya mesajının yarattığı haftalık kazancı neredeyse sildi.

Fiyat dalgalanması, Trump’ın Orta Doğu ateşkesi açıklamasının oluşturduğu genel iyimserliğe rağmen kalıcı destek bulamadı. Analistler, likiditenin stablecoin’lere kaymasının XRP üzerindeki baskıyı artırdığını düşünüyor.

Ripple’ın ödeme stratejisini RLUSD merkezine taşıması, XRP’nin kullanım alanını daraltabilir. Ancak Belshe’nin öngördüğü yeni düzenin tam etkisi, regülasyonun hızına ve kurumsal benimsenmeye bağlı olarak şekillenecek.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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