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Filecoin ve Uniswap Takipçileri Gelecek Vaat Eden Bir Kripto Paraya Mı Yöneliyor? 

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Filecoin (FIL) Ethereum Hackathon’a katılacağını açıkladı. Bu arada, Uniswap (UNI) ve Talos heyecan verici bir ortaklıkta el ele verdi. Bununla birlikte, topluluk odaklı bir yaklaşımla dikkat çeken ICO olarak yeni bir kripto para ortaya çıkmış olabilir. Meme token, ön satışının ilk turunu tamamladıktan sonra yatırımcıların ilgisini çekmeye başlamış olabilir. 

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Filecoin Ethereum Hackathon’a Katıldıktan Sonra FIL %8,3 Arttı Talos ve Uniswap Ortaklığından Sonra UNI Fiyatı Yükseldi RBLZ, Ön Satışının İlk Turunu Tamamladı 

Filecoin Ethereum Hackathon’a Katıldıktan Sonra FIL %8,3 Arttı 

30 Kasım 2023’te Filecoin Twitter’da (şimdi X) Ethereum Hackathon’a katılacağını duyurdu. 

Ethereum Hackathon 2023, 8 Aralık – 10 Aralık tarihleri arasında Hindistan’da gerçekleştirilecek. Filecoin’in dünyanın en büyük Ethereum hackathon’una katılacak olması FIL’in fiyatını artırdı.  

Filecoin’in yerel tokenı olan FIL, 30 Kasım’da 4,3540$’dan işlem görüyordu. Filecoin’den gelen haberlerin ardından FIL %8,3 değer kazanarak 3 Aralık itibariyle 4,7155 dolara ulaştı. Peki, FIL satın almak için doğru kripto mu? 

2024 için Filecoin fiyat tahmini, piyasanın yükselişini sürdürmesi halinde FIL’in 8,38 dolardan işlem görebileceğini gösteriyor. Ancak, düşüş sinyalleri Filecoin’in fiyatını etkilerse, FIL başına 6,87 dolardan işlem görecektir.  

Talos ve Uniswap Ortaklığından Sonra UNI Fiyatı Yükseldi 

30 Kasım 2023’te bir dijital varlık platformu olan Talos, Uniswap’in artık platformu üzerinden erişilebilir olacağını bir tweet ile duyurdu. Ortaklık, Uniswap sayesinde kurumlar için yeni bir likidite kaynağı açacak.  

Talos’tan gelen haberler, Uniswap’in yerel tokenı UNI’nin fiyatının artmasına yardımcı oldu. UNI 30 Kasım’da 5,8632 dolardan işlem görüyordu. Uniswap haberlerinin ardından UNI %6,4 değer kazanarak 3 Aralık itibarıyla 6,2397 $’a ulaştı. 

Uniswap fiyat tahmini, piyasanın yükselmeye devam etmesi durumunda UNI’nin 2024 yılı sonunda $11,04’dan işlem görebileceğini gösteriyor.  

Ancak, piyasa düşüşe geçerse Uniswap fiyatının 10 $ ‘ı geçmesi pek olası değildir. Bu durumda, Uniswap 2024 sonunda UNI başına $9,10’dan işlem görecektir. 

RBLZ, Ön Satışının İlk Turunu Tamamladı 

Rebel Satoshi, statükoya karşı bir topluluğu oluşturmayı amaçlayan yeni bir meme coin olarak tanımlanıyor. Guy Fawkes ve Satoshi Nakamoto’nun ruhlarından esinlenen Rebel Satoshi, merkezileşmeye ve kripto dünyasının güçlü elitlerine meydan okumayı amaçlamaktadır.  

Rebel Satoshi’nin yerel tokenı $RBLZ, ekibin açıklamasına göre  bu hareket için bir umut ışığıdır. Dahası, Rebel Satoshi’nin topluluk odaklı yaklaşımı sisteme meydan okumakla sınırlı değildir. RBLZ yatırımcıları Rebel Satoshi ekosistemine katkıda bulunabilir ve oy hakkından yararlanabilir.  

Rebel Satoshi hedef olarak 100 milyon dolarlık bir piyasa değeri belirlemiştir. Ön satışının ilk turunda 25 milyon token sattıktan sonra, iddialara göre Rebel Satoshi’nin gelecekteki hedefleri kolayca ulaşılabilir görünüyor.  

Şu anda, $RBLZ, Early Bird Turu’nu sattıktan sonra ön satışının Rebels Round 1 aşamasındadır. Şu anda $RBLZ 0,013$’d an satışa sunulmuş durumda.  

Rebel Satoshi’nin resmi olarak piyasaya sürülmesinden sonra, iddialara göre $RBLZ’nin 0,025 dolara ulaşarak erken yatırımcılara %150 yatırım getirisi sunması bekleniyor. İddialara göre büyüme potansiyeli nedeniyle $RBLZ, izlenmesi gereken altcoinlerden biridir. 

Resmi lansmandan önce hala zaman olduğu için ekibin açıklamasına göre $RBLZ ön satışına katılmak için çok geç değil. Bitcoin ve en iyi 50 altcoin ile $RBLZ ön satışına katılabilirsiniz. 

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

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