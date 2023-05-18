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  •   Federal Rezerv Cephesinden Yeni Enflasyon Açıklaması: Bitcoin (BTC) Nasıl Etkilenecek?

Federal Rezerv Cephesinden Yeni Enflasyon Açıklaması: Bitcoin (BTC) Nasıl Etkilenecek?

Özet

  • Federal Rezerv'in kilit isimlerinden Logan ve Jefferson, önemli açıklamalarda bulundu.
  • İkili, faiz artışlarının enflasyon karşısında beklenen etkiyi henüz gerçekleştirmediğini belirtti.
  • Logan ise Haziran ayında yeni bir faiz artışına yeşil ışık yaktı.
16:27
18 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, küresel piyasalardan direkt olarak etkileniyor ve bu sebeple özellikle Federal Rezerv yöneticilerinin yaptığı açıklamalar kritik önem taşıyor. Bugün ise Federal Rezerv’in üç önemli ismi, Federal Rezerv denetimden sorumlu başkan yardımcısı Michael Barr, Federal Rezerv Yönetim Kurulu üyesi Philip Jefferson ve Dallas FED Başkanı Lorie Logan önemli açıklamalarda bulundu.

FED Üyelerinden Açıklama

Dallas FED Başkanı Lorie Logan, ilk olarak aşırı enflasyon sorununun bitmediğini vurgulayarak, FED’in iz artış kampanyasının Haziran ayında durdurmasına yetecek kadar hızlı bir soğuma olmadığını belirtti. Ünlü isim konu hakkında şunları vurguladı:

“Önümüzdeki haftalarda açıklanacak ekonomik verilerin, Haziran toplantısında faizi değiştirmemenin uygun olacağını gösterebileceği söylenebilir. Ancak biz henüz enflasyonda ihtiyaç duyduğumuz kadar iyileşme ve ilerleme sağlayamadık. Yüzde 2 enflasyon hedefine uluşmak için önümüzde uzun bir yol mevcut.”

Enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ve bu sebeple fiyat istikrarını sağlamanın kritik önem taşıdığını aktaran Logan, bunun en önemli unsur olduğunun altını çizdi. Logan, bankacılık verilerinin de şu an FED’in istediği ayarda geldiğini belirtti.

FED, Faiz Artışlarını Sürdürebilir

Jefferson ise para politikası için tüm faktörlerin değerlendirileceğini ve bunun devamında para politikasında adımlar atılacağını belirtti. Jefferson, enflasyonun çok yüksek olduğunu vurguladıktan sonra bazı önlem süreçlerinin de yavaşlatıldığını ifade etti. Jefferson’a göre faiz artışlarının etkisini hissetmek için geçen bir yıllık süre, yeterli değil ve daha fazla süre gerekebilir. Logan ise buna benzer bir açıklama yaparak enflasyonun istendiği kadar hızlı düşüp düşmediği konusunda endişelere sahip olduğunu aktarmıştı. Logan son olarak ise faiz artışlarının durdurulması konusunda mevcut verinin yeterli olmadığını belirterek aslında artışların devam edeceğini vurguladı. Logan açık açık Haziran ayında da faiz artışı yapılacağının altını çizdi.

BTC İçin Kötü Haber

Bu durum, lider kripto para birimi Bitcoin için ise düşüşün veya yatay seyrin devam etmesi anlamına geliyor. DXY ile ters bir ilişkiye ve korelasyona sahip olan BTC, Haziran ayında gelecek olan yeni faiz artışı ile kötü günler geçirmeyi sürdürebilir. ABD’den gelen veriler ise kripto para piyasasını bir süre daha etkileyecek gibi gözüküyor.

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